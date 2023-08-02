Lưu ngay công thức làm đậu hũ tại nhà siêu nhanh, siêu dễ mà thành quả lại mềm mịn, ngon "hết nước chấm"

Thành phẩm đậu sẽ mềm mịn, không khô cứng, thơm bùi và ngậy béo. Có thể luộc ăn trực tiếp hay chế biến thành các món khác đều rất ngon. Mời các bạn cùng thử làm nha.
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Đậu hũ (đậu phụ) là món khá nhiều người cũng yêu thích nhưng lại ngại mua ngoài hàng vì ngại mua phải nguồn đậu biến đổi gen. Vậy thì việc làm đậu hủ tại nhà với hạt đậu thuần chủng của người dân ta trồng sẽ giúp các bạn vừa được ăn ngon miệng mà lại rất an tâm. Cách làm thì cũng vô cùng đơn giản.
NGUYÊN LIỆU
500gr đậu nành vỏ xanh
7300ml nước (trong đó 7000ml để xay đậu, 300ml để hoà nước giấm)
3,5 muỗng canh giấm
1/2 muỗng cafe muối
CÁCH LÀM
Buớc 1: Xay đậu nành với 7000ml nước vắt bỏ xác, lấy nước (nên chia ra nhiều lần xay để vât hết phần sữa trong đậu, vắt đến khi thấy phần nước đậu trong là được)
Bước 2: Hoà tan hỗn hợp 300ml nước + 3,5 muỗng canh giấm + 1/2 thìa cafe muối trong chén.
Bước 3: Sau khi lọc đậu xong bắt lên bếp đun nóng cho đến khi sôi thì hạ lửa nhỏ 3 phút cho sữa đậu chín. Lưu ý thường xuyên khuấy sữa đậu trong lúc nấu để không bị cháy đáy nồi.
Sau 2-3 phút từ lúc sữa sôi thì cho hỗn hợp giấm đã hoà tan ở trên vào, khuấy chừng 30 giây, để yên cho sữa tạo kết tủa, độ chừng 2 phút nước sữa trở nên trong là đã tạo hết kết tủa. (Nếu chưa hết kết tủa có thể hoà thêm nước giấm như ở trên cho vào).
Bước 4: Vớt kết tủa ra cho vào khuôn. Nếu không có khuôn thì lấy bất kì vật dụng nào như rổ hay khuôn hình vuông mà dưới đáy có thoát nước được, trải vào đó 1 mảnh vải sạch, cho kết tủa vào, sau đó đậy phần vải trên cùng lại, cho thêm vật nặng đè lên để nước chảy ra từ từ. Sau khoảng 1 giờ là có thể mở ra lấy đậu.
Bước 5: Luộc lại đậu để bảo quản được lâu hơn, cho vào ngăn mát tủ lạnh.
Nguồn: Fb Lê T Ngọc Loan