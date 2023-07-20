Thêm cách làm kem tươi vị hoa quả ngon khó cưỡng, ai cũng có thể làm tại nhà

Thành quả là món kem tươi thơm lừng vị trái cây, vị bơ sữa béo ngậy... ăn cực cuốn nhưng không bị ngán. Chắc chắn món ngon này sẽ là món tủ của tất cả thành viên nhí trong nhà.
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Mùa hè nóng nực, nếu bạn là tín đồ của kem thì hãy áp dụng ngay công thức làm kem tươi siêu ngon, siêu đơn giản này nha. Chỉ cần vài nguyên liệu sẵn có là cả nhà đã có món kem tươi giải nhiệt ngon tuyệt này rồi. Món kem này không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, dễ làm nữa đấy, áp dụng ngay nào.
Nguyên liệu làm kem tươi vị trái cây
+ Trái cây tươi có độ chua nhẹ (đã gọt vỏ, bỏ hột): 200g
+ Đường bột: 50g
+ Sữa đặc: 60g
+ Whipping cream: 400g
+ Sữa tươi không đường: 100g
+ Chiết xuất vani: 5g
Cách làm kem tươi vị trái cây
Bước 1: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, nếm lại độ ngọt, nếu muốn ngọt đậm hơn thì cho thêm đường bột, nếu muốn nhạt đi thì cho thêm whipping cream. Lưu ý: Trái cây và các nguyên liệu sữa cần ở trạng thái mát lạnh để kem dễ bông dẻo hơn.
Bước 2: Cho hỗn hợp đã xay nhuyễn vào cối làm kem (cối đương nhiên đã được cấp đông ít nhất 12 tiếng), bật cho máy quay từ 30p - 40p hoặc đến khi nào thấy kem đạt được độ bông dẻo vừa ý thì ngưng. Thường thì khi hỗn hợp tăng thể tích lên gấp đôi là lúc đó kem cũng đạt kết cấu vừa đẹp. Nếu quay quá lâu thì cối sẽ bớt lạnh dần và kem cũng sẽ bị chảy từ từ.
Bước 3: Sau khi quay xong, nếu muốn ăn kem bông dẻo thì có thể ăn liền, nếu muốn kem cứng hơn xíu thì cho kem vào ngăn đá khoảng 2 tiếng rồi thưởng thức.
Thành quả là món kem tươi thơm lừng vị trái cây, vị bơ sữa béo ngậy... ăn cực cuốn nhưng không bị ngán. Chắc chắn món ngon này sẽ là món tủ của tất cả thành viên nhí trong nhà.
Nguồn: FB Huỳnh Phương Trang