Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày

Dinh dưỡng 03/08/2023 08:00

Vitamin C là chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, những loại thực phẩm dưới đây chứa cực nhiều hàm lượng dinh dưỡng dồi dào mà không phải ai cũng biết.

Những công dụng tuyệt vời của Vitamin C

- Vitamin C là loại Vitamin có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn sự hình thành của các gốc tự do, chữa lành các tổn thương tế bào.

- Vitamin C giúp cơ thể tránh khỏi nguy cơ bị thiếu máu do khả năng tăng cường hấp thu sắt.

- Vitamin C là chiến binh thầm lặng trong việc tăng cường sức khỏe của hệ thống miễn dịch, ngăn cản các bệnh tật về đường hô hấp trong mùa lạnh cho cả người lớn và trẻ em…

- Vitamin C cũng cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Vitamin C là thần dược trong quá trình chăm sóc làn da. Giúp da sáng và đều màu, xóa mờ thâm mụn, nám, tàn nhang, đồi mồi…

Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giàu Vitamin C

Đu đủ

Một người trưởng thành cần khoảng 90mg vitamin C mỗi ngày, vừa vặn, trong một cốc đu đủ chín có chứa đủ lượng vi chất này. Chưa kể, loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C này còn giàu vitamin B, chất xơ, folate, kali, magie, flavonoid, carotenes…

Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

100g bông cải xanh có thể cung cấp khoảng 149% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Đây là loại thực phẩm rất tốt cho các bệnh nhân ung thư vì nó chứa dồi dào sulforaphane (hợp chất tự nhiên có khả năng khống chế các tế bào ung thư phát triển). Đồng thời, ăn bông cải xanh còn giúp cải thiện hệ tim mạch, tốt cho mắt và giúp xương chắc khỏe.

Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ổi

Ổi đứng đầu danh sách các thực phẩm giàu Vitamin C. Trong quả ổi có chứa hàm lượng Vitamin C cao gấp 4 lần quả cam. Cụ thể, trong 100g ổi có đến 200mg Vitamin C.

Ngoài ra, loại thực phẩm giàu Vitamin C này còn chứa các chất dinh dưỡng khác rất tốt cho cơ thể như Vitamin A, axít folic, kali, đồng, mangan… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả ổi có nhiều chất xơ, gần như không có cholesterol, chất béo bão hòa hay muối natri.

Do đó, để bổ sung Vitamin C cho cơ thể, đồng thời tăng sức khỏe hệ miễn dịch thì hãy nhớ ăn ổi.

Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn (cải Kale)

Một chén cải xoăn cắt nhỏ, nấu chín cung cấp khoảng 53mg vitamin C, trong khi đó cải xoăn sống cung cấp khoảng 80mg cho cơ thể. Ngoài ra, cải xoăn còn chứa nhiều vitamin K, carotenoid lutein, zeaxanthin… là những chất có lợi cho sức khỏe.

Ớt chuông

Ớt chuông là loại rau củ có lượng calo cực kì thấp nhưng lại có hàm lượng vitamin C cao. Trong 100g ớt chuông có chứa 120mg vitamin C và chỉ cần 50gr ớt chuông đã cung cấp 75% lượng vitamin C có thể cần cho cả ngày. Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào trong ớt chuông vàng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và chống nếp nhăn xuất hiện sớm.

Top 7 loại thực phẩm cực kỳ giàu Vitamin C, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quả dâu tây

Dâu tây là loại quả có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng trong danh sách những thực phẩm giàu Vitamin C nó cũng có tên bởi 100g dâu tây có khoảng 80mg Vitamin C.

Hãy ăn sống những trái dâu tây chín hơn là chế biến để cơ thể hấp thu được nhiều Vitamin C và các chất dinh dưỡng khác nhất.

Củ cải trắng

100g củ cải trắng có thể đáp ứng được 100% nhu cầu vitamin C cho cơ thể mỗi ngày. Hơn nữa, củ cải trắng cũng rất giàu vitamin A, canxi tốt cho làn da và hệ miễn dịch.

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