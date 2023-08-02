Trà hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt nhuận gan, sáng mắt, có giá trị dinh dưỡng cao, là loại trà phù hợp hơn với người lớn tuổi.

Đối với người bị cao huyết áp cũng có thể dùng hoa cúc khô ngâm nước với một lượng thích hợp. Hoa cúc có mùi thơm, vị ngọt tính mát, hơi đắng, uống lâu còn có tác dụng làm giãn mạch rất hiệu quả và hạ huyết áp.

Trong các loại trà tốt cho sức khỏe người già thì trà nấm linh chi đỏ là loại trà được đánh giá là tốt nhất cho người lớn tuổi . Nấm linh chi đỏ có tác dụng phòng ngừa điều trị bệnh cho người cao tuổi như mất ngủ, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, mỡ máu và phòng ngừa ung thư phát triển,...

Trà nấm linh chi đỏ có thể dùng để uống thay nước hằng ngày, trà khá dễ uống và rất phù hợp với người lớn tuổi. Nấm linh chi không tự làm tại nhà được mà phải mua và bạn nên mua ở những nơi bán hàng uy tín.

Trà các loại hoa

Trà hoa là loại trà thảo mộc được sử dụng rất nhiều từ xưa cho tới nay. Đặc biệt với người cao tuổi, trà hoa được biết đến như một loại thảo dược giúp thanh nhiệt cơ thể, điều trị và ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao.

Để làm nên trà hoa thơm ngon, từ lâu cha ông đã biết đến sử dụng trà hoa cúc, hoa nhài cùng một số loại hoa khác để làm nên trà các loại hoa tổng hợp. Ngày nay atiso là một trong các loại trà hoa cực bổ dưỡng cho sức khỏe người già lẫn người trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Trà mướp đắng rừng

Trà mướp đắng không những để chế biến món ăn mà còn có thể dùng làm trà để uống. Trà mướp đắng rừng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm mỡ máu và cũng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Trà atiso

Atiso có tác dụng thải độc tố cơ thể, mát gan, giải độc gan và bổ gan. Do vậy rất thích hợp dành cho những người từng có tiền sử dùng nhiều bia rượu, thuốc lá. Hoặc làm việc trong môi trường độc hại. Ngoài ra atiso còn là món ăn giàu dưỡng chất giúp bổ dưỡng cơ thể cho mọi đối tượng sử dụng. Giúp thanh nhiệt, giảm mụn, duy trì làn da tươi trẻ.

Atiso còn được biết đến với khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư nhờ khoáng chất nhiều. Giúp hệ miễn dịch cơ thể khỏe mạnh để chống lại nhiều bệnh tật.

Đặc biệt người lớn tuổi nào đang gặp vấn đề về hệ tiêu hóa và tim mạch. Thì nên dùng 1-2 ly trà atiso vào sáng sớm để kích thích men tiêu hóa. Tăng cảm giác thèm ăn cũng như giúp ăn ngon miệng hơn.

Trà hoa kim châm

Hoa kim châm hay còn được biết đến là hoa hiên, hoa thiên lý, một nhánh nhỏ của loại cây thân thảo, sống lâu năm. Hoa kim châm có màu vàng, vị ngọt thường mọc rất nhiều ở vùng có khí hậu ôn hòa như Đà Lạt, Ba Vì, Thái Nguyên, Cao Bằng. Nhưng hoa kim châm ở Đà Lạt vẫn là một trong những tuyệt tác đỉnh cao nhất của tạo hóa.

Thành phần hóa học của hoa kim châm nổi bật nhờ một lượng lớn protein, chất xơ, nước và vitamin. Trong đó lượng vitamin C cực kỳ dồi dào được ứng dựng rất nhiều trong việc chống oxy hóa và ngăn ngừa tình trạng lão hóa.