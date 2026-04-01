Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/4/2026, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2026 17:32

mưa thuận gió hòa, 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ.

Tuổi Tý

Mọi công việc người tuổi Tý khá thuận lợi và hanh thông. Tý không những hoàn thành tốt nhiệm được giao mà còn tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu suất làm việc tốt hơn. Với những thử thách phía trước đang chờ đón, bạn hãy mạnh dạn phát huy điểm mạnh để con được sự nghiệp được thăng hoa. 

Con đường tài lộc của con giáp may mắn này rộng mở nhờ tài ăn nói khéo léo nên bản mệnh có khá nhiều cơ hội làm giàu. Nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân giữa con giáp này và bạn đời khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh trợ giúp. Những hiểu lầm trước đó của cả hai đều được giải quyết ổn thỏa. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/4/2026, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. Sửu được cấp trên đánh giá cao với khả năng dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, do đó bản mệnh xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tình hình tài chính của con giáp này khởi sắc với cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, do đó bản mệnh đừng nên chần chừ nếu không muốn tiền đầy túi. 

Ngoài ra, chuyện tình yêu của con giáp này cũng sẽ khởi sắc. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình trong thời sắp tới. Mối quan hệ vợ chồng của con giáp này và “nửa kia” được hâm nóng cảm xúc kịp thời sau những khó khăn trước đó. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/4/2026, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi việc làm của người tuổi Ngọ đều diễn ra “thuận lợi trăm bề” vào ngày hôm nay. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ, Ngọ luôn nhận được giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời “bỏ ngoài tai” những người thường hay nói xấu mình. Chính sự tinh ý giúp cho con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền trong giai đoạn tài chính rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu nhất. 

Bên cạnh đó, vận tài lộc của con giáp này “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan, lơ là nếu không muốn đánh mất tất cả. Dù công việc không được “xuôi chèo mát mái", song chuyện tình yêu đôi lứa của bạn được nhiều ngưỡng mộ. Người độc thân tìm được được người bạn đời phù hợp với mình. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/4/2026, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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