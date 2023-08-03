Khi bạn nghĩ về việc cung cấp nước, tâm trí của bạn có thể ngay lập tức nghĩ đến đồ uống: nước, trà, cà phê, v.v. Nhưng cơ thể bạn thực sự nhận được một lượng nước tốt từ các loại thực phẩm bạn ăn. Và thậm chí nhiều hơn thế từ thực phẩm giàu nước , hydrat hóa.

Đối với lượng nước bạn cần trong một ngày, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia đề xuất rằng phụ nữ nên uống tổng cộng 2,7 lít, hoặc khoảng 11 cốc nước mỗi ngày, trong khi nam giới nên uống 3,7 lít hoặc 16 cốc nước mỗi ngày. Tuy nhiên, tổng lượng nước không nhất thiết phải đến từ việc uống hết cốc nước này đến cốc nước khác—nó cũng có thể đến từ thực phẩm, đặc biệt, trái cây và rau sống sẽ chứa lượng nước cao nhất trong số các loại thực phẩm. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá về top 12 loại thực phẩm giúp bạn giữ nước cả ngày ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 12 loại thực phẩm chứa nhiều nước

1. Dưa chuột (95% nước)

Dưa chuột nổi bật với thành phần chính là nước. Thêm vào đó, chúng chứa nhiều kali, có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa một chất chống viêm, fisetin, giúp tăng cường sức khỏe não bộ, vô cùng hữu ích cho người thưởng thức.

2. Bí xanh (95% nước)

Với hàm lượng nước là 95%, zucchini được xếp hạng cao trong danh sách thực phẩm cung cấp nhiều nước. Vì nó ít calo (một quả bí xanh nhỏ chỉ có 20 calo!), nên chúng là một lựa chọn hoàn hảo cho mọi thực đơn sáng, chiều, tối của bạn.

3. Cần tây (95% nước)

Cần tây không chỉ nổi bật với 95% là nước, mà thành phần còn chứa nhiều dưỡng chất hữu ích khác. Cụ thể, một nghiên cứu của Đại học Illinois đã phát hiện ra rằng luteolin, một loại flavonoid trong cần tây, có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ở tuyến tụy. Không chỉ vậy, một nghiên cứu khác của Đại học Missouri cho thấy apigenin, một hợp chất có trong cần tây, có thể ngăn chặn các tế bào ung thư vú nhân lên và lan rộng.

4. Cà chua (95% nước)

Với hàm lượng nước gần 95%, cà chua là thực phẩm hoàn hảo để kết hợp vào bất kỳ bữa ăn nào. Bên cạnh đó, cà chua cũng chứa nhiều dinh dưỡng, là nguồn cung cấp lycopene phong phú, chẳng hạn như một loại caroten - được biết đến với tác dụng chống ung thư, kali, vitamin A và C.

5. Cà tím (92% nước)

Với hàm lượng nước khoảng 92%, cà tím là một loại thực phẩm cung cấp đủ nước, ít calo và cũng là một nguồn chất xơ tốt. Không chỉ vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cà tím cũng là nguồn cung cấp đồng, vitamin B, mangan, vitamin K và kali, những chất dinh dưỡng hỗ trợ hệ thống trao đổi chất, miễn dịch và tim mạch khỏe mạnh.

6. Dưa hấu (92% nước)

Dưa hấu có khoảng 92% là nước. Thêm vào đó, nó chứa đầy các chất dinh dưỡng như vitamin A, B6 và C, cũng như lycopene và chất chống oxy hóa. Hãy sử dụng dưa hấu để tạo hương vị cho nước của bạn, hoặc thậm chí xay nhuyễn nó để tạo ra một loại đá bào tốt cho sức khỏe.

7. Súp lơ trắng (92% nước)

Súp lơ trắng chứa 92% hàm lượng nước và giàu chất xơ, với 3,5 gam trong một chén súp lơ nấu chín. Nó cũng chứa nhiều vitamin C và K, chuẩn một món ăn kèm hoàn hảo, thơm ngon và dinh dưỡng cùng với cơm rồi nhé.

8. Bưởi (92% nước)

Bưởi chứa 92% nước, khiến chúng trở thành một trong những loại trái cây cung cấp nước nhiều nhất. Chúng cũng ít calo nhưng giàu chất dinh dưỡng: giàu vitamin A và C, đồng thời là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

9. Khế (91% nước)

Có thể bạn không quá quen thuộc với khế, nhưng nó có chỉ số hydrat hóa ấn tượng. Với hơn 91 phần trăm là nước. Đó là một loại trái cây màu vàng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, có vỏ ăn được và thịt hơi chua. Ngoài tác dụng cung cấp nước, khế còn là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào. Khế cũng chứa các hợp chất thực vật đã được chứng minh là có lợi cho gan—các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và thậm chí là ung thư gan.

10. Dưa lưới (90% nước)

Loại dưa này là một lựa chọn tuyệt vời khác để bổ sung nước cho cơ thể. Hàm lượng nước trong dưa lưới chiếm 90% và là nguồn beta-carotene và vitamin C dồi dào.

11. Cà rốt (88% nước)

Cà rốt có 88% là nước và có nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành ứng cử viên cung cấp nước hàng đầu cho cơ thể. Trên hết, chúng rất tốt cho đôi mắt của bạn. Chúng cũng giúp mắt bạn sáng hơn bằng cách hỗ trợ độ ẩm và màng nhầy, đồng thời giúp phân biệt giữa ngày và đêm.

12. Đào (88% nước)

Đào cũng là loại thực phẩm cung cấp nước với hàm lượng nước ấn tượng 88%. Theo các nhà nghiên cứu từ Texas A&M, quả đào có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến béo phì, bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Trên đây là top 12 loại thực phẩm giúp bạn giữ nước cả ngày. Với những thực phẩm này, các chị em sẽ dễ dàng cung cấp đủ nước cho cơ thể hơn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!