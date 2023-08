6 tác dụng của việc uống vitamin tổng hợp mỗi ngày

Nếu bạn đang tìm kiếm một mái tóc chắc khỏe hơn, hoặc muốn có một làn da trong trẻo và tươi trẻ hơn, thì loại vitamin tổng hợp phù hợp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Một số loại vitamin tổng hợp có chứa các chất dinh dưỡng cụ thể như biotin, vitamin E và kẽm, được biết là có tác dụng thúc đẩy tóc, da và móng tay khỏe mạnh. Ví dụ, biotin rất cần thiết để duy trì sức khỏe của các mô này và thường được đưa vào các loại vitamin tổng hợp nhằm cải thiện tình trạng của chúng. Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại, trong khi kẽm hỗ trợ sản xuất protein cần thiết cho sự phát triển của tóc và móng.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Thiếu máu là một vấn đề khá phổ biến do máu của bạn không sản xuất đủ các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, với bệnh thiếu máu do thiếu sắt đặc biệt phát triển do cơ thể bạn không có đủ lượng sắt.

Theo các chuyên gia, việc chọn đúng loại vitamin tổng hợp có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt bằng cách giúp bạn đạt được mức chất sắt khuyến nghị. Trong khi đó, sắt là một khoáng chất quan trọng để sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Đây là lý do tại sao vitamin tổng hợp có chứa sắt có thể có lợi cho những người có nguy cơ hoặc đang bị thiếu sắt và có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi, suy nhược và thở dốc.

Bổ sung đủ dinh dưỡng trong chế độ ăn uống

Bạn phải luôn cố gắng ăn một chế độ ăn uống cân bằng, nhiều rau để cung cấp các khoáng chất và chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần. Trong một thế giới mơ ước, tất cả chúng ta đều có thể có được mọi thứ mình cần từ bữa ăn của mình, nhưng trên thực tế, nhiều người trong chúng ta có những khoảng trống cần được lấp đầy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 70% chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ đến từ thực phẩm chế biến sẵn hoặc siêu chế biến, chứa nhiều calo nhưng ít vitamin và khoáng chất. Thực phẩm bổ sung hàng ngày không thể xóa bỏ tác hại của thực phẩm bạn ăn, nhưng nó có thể chỉ cho bạn hướng đi tốt hơn.

Giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng

Nếu bạn cảm thấy kiệt sức ngày này qua ngày khác, một loại vitamin tổng hợp có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích rằng uống vitamin tổng hợp cung cấp các vitamin B hòa tan trong nước mà chúng ta cần để giải phóng năng lượng bị mắc kẹt bên trong carbohydrate, chất béo và protein.

Năng lượng được giải phóng này có thể cung cấp nhiên liệu cho các tế bào của chúng ta và cung cấp năng lượng mà chúng ta cần để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Các vitamin B cũng khuyến khích chức năng cơ quan khỏe mạnh và sức khỏe nhận thức.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim và tuân theo lối sống lành mạnh, bao gồm tập thể dục thường xuyên, là điều quan trọng hàng đầu để có một trái tim khỏe mạnh. Nhưng việc tìm kiếm một loại vitamin tổng hợp cũng giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tìm những loại có vitamin D3, vitamin K2, folate và vitamin B12, vì tất cả chúng đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn thường có một trí nhớ khá tuyệt vời và bạn có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo, nhưng gần đây bạn thấy mình đang gặp khó khăn, thì một số loại vitamin tổng hợp có thể có ích. Trong đó, các loại vitamin B thường có trong vitamin tổng hợp là những chiến binh bảo vệ não bộ của chúng ta. Cụ thể:

- Vitamin B5—axit pantothenic—là một đồng yếu tố tạo điều kiện cho việc tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ.

- B6 và B9 kết hợp với nhau để giúp sản xuất serotonin và dopamine, chất dẫn truyền thần kinh giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu.

Trên đây là tổng hợp 6 lợi ích của việc uống vitamin tổng hợp mỗi ngày. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình.