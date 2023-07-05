Bạn thực sự cần bao nhiêu vitamin D và canxi mỗi ngày để xương chắc khỏe hơn?

Mặt khác, canxi đóng vai trò là khối xây dựng của xương, mang lại sức mạnh và mật độ. Cùng với nhau, vitamin D và canxi tạo thành một bộ đôi năng động, bảo vệ xương của bạn! Nhưng chúng ta cần bao nhiêu vitamin D và canxi mỗi ngày để duy trì sức khỏe xương tối ưu? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sức khỏe của xương là một khía cạnh thiết yếu của sức khỏe tổng thể và hai chất dinh dưỡng quan trọng đóng vai trò chính trong việc duy trì nó: vitamin D và canxi. Vitamin D, thường được gọi là “vitamin ánh nắng”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ canxi từ chế độ ăn uống, đảm bảo khả năng khoáng hóa của xương. Nếu không có đủ vitamin D, canxi không thể xâm nhập vào xương một cách hiệu quả, dẫn đến cấu trúc xương bị suy yếu và tăng nguy cơ gãy xương.

Tại sao bạn cần vitamin D và canxi cho xương?

Canxi và vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương và khớp do chúng có vai trò riêng lẻ và liên kết với nhau trong cơ thể.

Dưới đây là cách canxi mang lại lợi ích cho xương của bạn:

Canxi là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì xương và răng chắc khỏe. Phần lớn canxi trong cơ thể được lưu trữ trong xương, nơi nó cung cấp sự hỗ trợ về cấu trúc và sức mạnh.

Việc cung cấp đủ canxi là cần thiết trong suốt cuộc đời để hỗ trợ sức khỏe của xương, đặc biệt là trong các giai đoạn phát triển như thời thơ ấu và thanh thiếu niên.

Ngoài sức khỏe của xương, canxi cũng tham gia vào các chức năng sinh lý khác nhau, bao gồm co cơ, truyền dẫn thần kinh và đông máu.

Dưới đây là cách vitamin D mang lại lợi ích cho xương của bạn:

Vitamin D rất cần thiết cho sự hấp thụ và sử dụng canxi thích hợp trong cơ thể. Nó thúc đẩy quá trình hấp thu canxi từ ruột vào máu.

Nếu không có đủ vitamin D, cơ thể không thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả từ chế độ ăn uống, dẫn đến giảm lượng canxi sẵn có cho quá trình khoáng hóa xương.

Vitamin D còn có vai trò điều hòa nồng độ canxi trong máu, duy trì sự cân bằng giữa canxi dự trữ trong xương và canxi lưu thông trong cơ thể.

Ngoài vai trò chuyển hóa canxi, vitamin D cũng rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, sự phát triển của tế bào và điều hòa phản ứng viêm.

Nhu cầu vitamin D hàng ngày cho sức khỏe của xương

Các chuyên gia cho biết, vitamin D được coi là một loại hormone vì cơ thể chúng ta có thể sản xuất nó trong da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lành mạnh. Lượng vitamin D được khuyến nghị hàng ngày (RDA) thay đổi tùy theo độ tuổi.

- Đối với người từ 1 đến 70 tuổi, bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú: 600 đơn vị quốc tế (IU) mỗi ngày.

- Đối với người lớn từ 71 tuổi trở lên: 800 IU mỗi ngày.

Tuy nhiên, những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc một số bệnh trạng nhất định có thể cần liều cao hơn. Hãy tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho các khuyến nghị cá nhân.

Nhu cầu canxi hàng ngày cho sức khỏe của xương

Ai cũng biết canxi có lợi cho xương và ngăn ngừa loãng xương. Tuy nhiên, canxi chỉ có thể đóng góp đầy đủ vào quá trình hình thành xương nếu cơ thể bạn nhận đủ vitamin D. Mức độ khuyến nghị hàng ngày cho canxi cũng thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính:

- Đối với người lớn từ 19 đến 50 tuổi, bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú: 1.000 miligam (mg) mỗi ngày.

- Đối với phụ nữ trưởng thành từ 51 tuổi trở lên: 1.200 mg mỗi ngày.

- Đối với nam giới trưởng thành từ 51 đến 70 tuổi: 1.000 mg mỗi ngày.

- Đối với nam giới trưởng thành từ 71 tuổi trở lên: 1.200 mg mỗi ngày.

Điều quan trọng cần lưu ý là những khuyến nghị này là hướng dẫn chung và nhu cầu của từng cá nhân có thể thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe hiện tại của họ. Ngoài ra, người ta thường khuyến nghị để có được những chất dinh dưỡng này thông qua sự kết hợp của các nguồn thực phẩm và, nếu cần thiết, các chất bổ sung.

Mối liên hệ giữa canxi và vitamin D đối với sức khỏe của xương

Cùng với nhau, canxi và vitamin D phối hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe của xương. Cung cấp đủ lượng canxi, cùng với lượng vitamin D đầy đủ, đảm bảo xương phát triển và chắc khỏe tối ưu, giảm nguy cơ mắc các bệnh như loãng xương và gãy xương. Điều quan trọng cần lưu ý là các chất dinh dưỡng khác và các yếu tố về lối sống, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, cũng góp phần vào sức khỏe tổng thể của xương.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Bạn thực sự cần bao nhiêu vitamin D và canxi mỗi ngày để xương chắc khỏe hơn?” Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!