Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn ngô?

Cho dù là ngô luộc, xào hay trong món salad, làm bỏng ngô hay trộn thành nước chấm, ngô chắc chắn luôn có chỗ đứng trong list ẩm thực yêu thích của nhiều người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn ngô và có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào liên quan đến loại thực phẩm ngọt thơm này không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng đi vào khám phá chi tiết thôi nào!

123 calo

4,7 gam chất đạm

1,9 gam chất béo

26,7 gam carbohydrate

2,9 gam chất xơ

8,9 gam đường

Cùng với những chất dinh dưỡng chính này, ngô cũng chứa vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật, một số trong đó có thể đóng góp vào giá trị vi chất dinh dưỡng được khuyến nghị hàng ngày của bạn.

TOP 3 lợi ích sức khỏe từ việc ăn ngô

Tiêu thụ chất chống oxy hóa hữu ích

Tất cả các loại trái cây và rau quả đều chứa các hợp chất thực vật, nhiều trong số đó là các sắc tố cung cấp màu sắc cho sản phẩm và cũng có thể mang lại những điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. Trong đó, hai hợp chất phổ biến được tìm thấy trong ngô, được gọi là lutein và zeaxanthin, là những chất giúp cho ngô có màu vàng đậm, đồng thời chúng rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt và thị lực của bạn.

Bên cạnh đó, theo một báo cáo đăng trên tạp chí Nutrients, hai hợp chất này là sắc tố chính được tìm thấy trong võng mạc của bạn và chúng cần thiết để bảo vệ mắt bạn khỏi ánh sáng xanh. Chúng không chỉ bảo vệ khỏi tác hại của ánh sáng xanh mà còn được phát hiện là giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Ngô, đặc biệt là bỏng ngô, có thể giúp bạn no lâu hơn

Nếu bạn đang cần một món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe có thể giúp bạn no cho đến bữa ăn tiếp theo, bạn luôn có thể thử thưởng thức bỏng ngô.

Chứa nhiều chất xơ và ít calo, bỏng ngô là món ăn vặt yêu thích của nhiều người. Bỏng ngô, đặc biệt là bỏng ngô tự làm hoặc nổ bằng máy, là một món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng, ít calo đã được chứng minh là giúp bạn no lâu hơn. Hãy chọn các loại hạt tự làm và nhúng dầu ô liu để có lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh nhất.

Và may mắn thay, nghiên cứu cũng ủng hộ bỏng ngô như một món ăn nhẹ lành mạnh. Theo tạp chí Chất chống oxy hóa, bỏng ngô vẫn chứa các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa hữu ích, rất tốt cho sức khỏe người dùng.

Nguồn cung vitamin B dồi dào

Ngô chứa nhiều vitamin B6 và vitamin B9—hai loại vitamin chính đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa năng lượng và các chức năng quan trọng khác trong cơ thể. Nó cũng chứa các loại vitamin B khác với hàm lượng nhỏ hơn, chẳng hạn như axit pantothenic (vitamin B5).

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có tám loại vitamin B giúp cơ thể bạn chuyển đổi carbohydrate thành nhiên liệu (hoặc năng lượng). Cụ thể, B9 (còn được gọi là folate) có trong ngô được biết là giúp gan, da và tóc khỏe mạnh, đồng thời giúp giữ cho hệ thống thần kinh của bạn ở mức hoạt động khỏe mạnh. Mặt khác, vitamin B6 là một trong những loại vitamin B được biết đến với công dụng hỗ trợ chức năng nhận thức.

Bên cạnh đó, ngô cũng có thể cung cấp cho bạn một lượng niacin hữu ích, còn được gọi là vitamin B3. Loại vitamin B này có liên quan đến những thứ như làn da khỏe mạnh, tiêu hóa tốt hơn và sức khỏe tiêu hóa. Người lớn trung bình nên nhận khoảng 16 miligam niacin mỗi ngày và một bắp ngô cung cấp khoảng 2,5 miligam, khiến nó trở thành một cách bổ sung khiêm tốn vào giá trị hàng ngày của bạn.

Bên cạnh những lợi ích sức vời từ việc tiêu thụ ngô, chúng ta cũng không thể bỏ qua một vài tác dụng phụ từ loại thực phẩm này!

Một vài tác dụng phụ của việc ăn ngô

Làm nặng thêm hội chứng ruột kích thích (IBS)

Hội chứng ruột kích thích (IBS)—là một rối loạn khó chịu ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bạn—có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thức ăn và đồ uống bạn tiêu thụ. Và đối với một số người mắc IBS, ngô đã được phát hiện là nguyên nhân thực sự gây ra và làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Một báo cáo được công bố trên Tạp chí Y tá cho biết rằng trong số tất cả các loại thực phẩm có liên quan đến việc làm trầm trọng thêm các triệu chứng IBS, một số loại phổ biến nhất bao gồm chuối, trái cây họ cam quýt, hành, khoai tây, một số sản phẩm từ sữa và ngũ cốc như lúa mì, yến mạch, lúa mạch, và ngô.

Điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ hoàn toàn ngô khỏi chế độ ăn uống của mình, nhưng nếu bạn bị IBS, hãy thử chú ý đến cảm giác dạ dày của bạn vào lần tới khi bạn ăn thứ gì đó có ngô.

Xi-rô ngô có thể làm tăng mức độ viêm

Hạt ngô có thể được chế biến để làm xi-rô ngô, nhưng thật không may, sản phẩm này không mang lại lợi ích sức khỏe như ngô nguyên hạt.

Ngô chế biến đã bị loại bỏ chất dinh dưỡng và chỉ còn lại đường hoặc dầu. Xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao đã nhanh chóng trở thành một mặt hàng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đã được ghi nhận rộng rãi là có liên quan đến nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh gan và bệnh tim. Không chỉ vậy, dầu ngô chứa nhiều dầu không bão hòa đa có xu hướng làm tăng các dấu hiệu viêm khi so sánh với các loại dầu không bão hòa đơn.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn ngô?” Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!