Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống giấm táo?

Loại giấm độc đáo được làm từ táo lên men này có thể được thưởng thức như một thành phần trong công thức nấu ăn, thêm vào đồ uống hoặc đơn giản là uống bằng thìa hoặc ly thủy tinh. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là một chất bổ sung thú vị cho công thức trộn salad của bạn, giấm táo còn được quảng cáo là thứ bắt buộc phải có đối với những người đang cố gắng hỗ trợ các khía cạnh khác nhau của sức khỏe , bao gồm cả cân nặng, đường ruột,... Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một số dữ liệu cho thấy rằng việc tiêu thụ giấm táo có thể có tác động tích cực đến lượng đường trong máu lúc đói, đặc biệt là ở những người có lượng đường trong máu cao hơn. Trên thực tế, kết quả của một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp cho thấy rằng tiêu thụ giấm táo làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói khi tiêu thụ trong hơn tám tuần.

Giấm có tính axit, điều này có thể giúp cải thiện và hỗ trợ quá trình tiêu hóa có chất lượng. Trong đó, axit axetic trong giấm táo có thể kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa, hỗ trợ quá trình phân hủy và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Người ta cho rằng giấm táo có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu bằng cách giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn và cũng làm chậm tốc độ trống rỗng của dạ dày sau khi ăn.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Tiêu thụ giấm táo làm giảm đáng kể lượng cholesterol toàn phần trong huyết thanh và tăng cholesterol "tốt" HDL ở một số quần thể nhất định, theo kết quả dữ liệu được công bố trên BMC Thuốc bổ sung và Liệu pháp. Tất nhiên, phương thuốc tự nhiên này nên được thực hiện cùng với việc tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh cho tim, nếu mục tiêu của bạn là có mức cholesterol khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù uống giấm táo hàng ngày sẽ không đảm bảo giảm cân ngay lập tức, đặc biệt nếu bạn không tập thể dục hoặc tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, nếu một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh và thói quen tập thể dục phù hợp được đưa vào lối sống của bạn, thì việc thêm một ít giấm táo có thể giúp bạn trong công cuộc giảm cân. Cụ thể, theo kết quả của một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Khoa học Thể dục Quốc tế, đối với những người được bổ sung 30ml giấm táo hoặc giả dược trong bốn ngày, việc bổ sung giấm táo có liên quan đến việc giảm đáng kể trọng lượng cơ thể và mỡ trong cơ thể.

Bạn có thể cảm thấy ít đói hơn

Một nghiên cứu năm 2016 của Pháp sử dụng chuột cho thấy rằng các rối loạn chuyển hóa do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra sẽ bị cản trở bằng cách uống giấm táo - loại giấm được chứng minh là có tác dụng gây no. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc thêm giấm táo vào chế độ ăn giàu chất béo của một số con chuột đã làm giảm đáng kể lượng thức ăn của động vật. Nói cách khác, sẽ không hại gì nếu bạn cho một hoặc hai thìa canh giấm táo vào nước sốt salad hoặc món sinh tố của bạn.

Bạn có thể bị viêm ít hơn

Không thiếu các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và bên trong cơ thể góp phần làm tăng mức độ viêm nhiễm trong cơ thể bạn. Viêm là khi phản ứng miễn dịch của cơ thể bạn hoạt động quá mức, chống lại các gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa mãn tính lặp đi lặp lại trong cơ thể bạn. Kết quả của việc chung sống với tình trạng viêm nhiễm bao gồm tăng cân cho đến các vấn đề về tâm trạng. Và điều tồi tệ hơn là thừa cân cũng có thể góp phần làm tăng mức độ stress oxy hóa.

Uống bổ sung giấm táo có thể hữu ích. Một nghiên cứu trên động vật của Tạp chí Thực phẩm Thuốc năm 2018 đã phát hiện ra rằng giấm táo có thể ngăn chặn stress oxy hóa do béo phì gây ra. Các nhà nghiên cứu tin rằng giấm táo giúp điều chỉnh hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Những con chuột béo phì được cung cấp một liều giấm táo hàng ngày cho thấy giảm cholesterol, chất béo trung tính và căng thẳng oxy hóa chỉ trong sáu tuần.

Hơi thở có thể sẽ ít mùi hơn

Hơi thở có mùi có thể do vi khuẩn sống trong miệng gây ra. Và vì giấm là một chất kháng khuẩn nên việc ăn nó có thể giúp giảm đau ở vùng đó. Độ axit có thể tạo ra một môi trường không thân thiện với vi khuẩn.

Trên đây là chi tiết về 7 lợi ích của giấm táo để trả lời cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống giấm táo?”. Với những lợi ích tuyệt vời này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại giấm thơm ngon này vào thực đơn mỗi ngày nào?!