Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein?

Dinh dưỡng 31/05/2023 15:40

Bốn tác dụng phụ đáng sợ này có thể xuất phát từ việc thiếu protein trong chế độ ăn uống của bạn.

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Protein là điều cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Chất dinh dưỡng đa lượng này tạo nên thành phần chính của các tế bào của chúng ta và cung cấp các axit amin thiết yếu giúp cơ thể chúng ta hoạt động bình thường. Ngay cả khi đã ghi nhớ kiến thức này, hầu hết chúng ta vẫn không nhận được nhiều protein như mức cần thiết. Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein? Câu trả lời chính xác và chi tiết nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Tại sao chúng ta cần ăn Protein?

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Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đàn ông và phụ nữ nên tiêu thụ khoảng 0,8 gam protein mỗi ngày cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Và nếu bạn đang rèn luyện sức mạnh hoặc tập thể dục thường xuyên, thì bạn có thể cần nhiều hơn một chút.

Protein đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Nó là một trong những khối xây dựng chính của xương, cơ, sụn và da. Protein cũng giúp cung cấp cho cơ thể chúng ta các chất dinh dưỡng quan trọng và hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách sản xuất các enzym giúp phân hủy thức ăn thành các phân tử cho nhiều chức năng cơ thể.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ăn đủ protein?

Bạn có nhiều khả năng bị gãy xương do căng thẳng

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein? - Ảnh 2

Bên cạnh canxi, xương của chúng ta cũng cần protein. Xương trải qua quá trình phục hồi liên tục và vì điều này, chúng ta cần cung cấp đủ protein để hỗ trợ quá trình này. Khi chúng ta không nhận đủ protein để cung cấp năng lượng cho các cơ quan quan trọng của mình, cơ thể chúng ta bắt đầu mượn protein từ các khu vực khác, bao gồm cả protein được lưu trữ trong mô cơ xương. Và nếu không có mô cơ xương khỏe mạnh, xương của chúng ta dễ bị chấn thương hơn như gãy xương.

Tóc và móng của bạn có thể bị suy yếu hơn

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein? - Ảnh 3

Bạn có biết rằng các protein như keratin, collagen và elastin chịu trách nhiệm cho mái tóc và móng tay khỏe mạnh? Trong đó, Keratin là một loại protein được tìm thấy trong da, tóc và móng tay của bạn. Nó chịu trách nhiệm cung cấp sức mạnh và cấu trúc.

Bên cạnh đó, collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể bạn. Nó là một trong những thành phần chính của xương, da, cơ và dây chằng.

Khi bạn nghe đến elastin, bạn có thể nghĩ đến từ đàn hồi, đây sẽ là một mối tương quan chính xác. Elastin rất mềm dẻo và tính đàn hồi cao cho phép nhiều mô trong cơ thể bạn trở lại hình dạng ban đầu sau khi bị kéo căng.

Hệ thống miễn dịch của bạn có thể bắt đầu suy yếu

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein? - Ảnh 4 

Hầu hết mọi người có thể không nhận ra điều này, nhưng protein rất có lợi để xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Protein là một trong những khối xây dựng nên các kháng thể, được sản xuất bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể để giúp chống lại vi khuẩn và vi rút. Nếu không có những kháng thể này, vi khuẩn và vi rút sẽ tự do đi lang thang và lây nhiễm bệnh tật cho cơ thể bạn.

Bạn có thể cảm thấy ít hài lòng hơn sau bữa ăn

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn đủ protein? - Ảnh 5

Cảm thấy đói sau khi bạn đã ăn một bữa ăn? Có thể là do bữa ăn thiếu protein. Nếu bạn không ăn đủ protein, bạn có thể nhận thấy rằng bạn cảm thấy không hài lòng sau bữa ăn và có xu hướng đói hơn trong suốt cả ngày. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ một lượng protein thích hợp có thể làm tăng giải phóng một loại protein điều chỉnh sự thèm ăn, do đó giúp bạn no lâu hơn.

Tóm lại, protein có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Nó là một trong những khối xây dựng chính của xương, cơ, sụn và da, và nó giúp cung cấp cho cơ thể chúng ta các chất dinh dưỡng quan trọng. Nếu không có đủ lượng protein, bạn có thể dễ bị gãy xương do căng thẳng, tóc và móng dễ gãy, hệ thống miễn dịch suy yếu và cảm thấy không hài lòng sau bữa ăn. Để ngăn chặn điều này xảy ra, hãy đảm bảo tiêu thụ đủ lượng protein hàng ngày. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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