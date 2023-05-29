TOP 4 lợi ích của việc ăn gạo trắng mỗi ngày!

Bạn sẽ khó tìm được ai không thích cơm trắng. Nó trời thành nguồn lương thực chính mỗi ngày của chúng ta.Tuy nhiên, nó cũng là loại gạo đã được chế biến nhiều, vậy liệu gạo trắng có còn giữ được các chất dinh dưỡng thiết yếu không? Và lợi ích của việc ăn gạo trắng mỗi ngày là gì? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

242 calo

4,4 gam chất đạm

0,4 gam chất béo

53,2 g carbohydrate

0,6 g chất xơ

- Vi chất dinh dưỡng:

5,6 miligam canxi

3,7 microgam folate

53,9 miligam kali

68,8 miligam phốt pho

24,2 miligam magiê

0,4 mg sắt

Top 4 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ gạo trắng

Nguồn năng lượng dồi dào

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gạo trắng là một loại thực phẩm giàu carbohydrate, cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng và dễ tiêu hóa, nó cũng có thể đặc biệt có lợi cho những người tham gia các hoạt động thể chất hoặc cần tăng năng lượng nhanh chóng.

Cụ thể, carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn một cách tự nhiên bất cứ khi nào bạn ăn chúng, nhưng tác dụng cụ thể của nó phụ thuộc vào loại carb. Ví dụ, đường và ngũ cốc tinh luyện sẽ được hấp thụ vào máu nhanh hơn vì chúng thiếu chất xơ, nghĩa là bạn có thể được tăng cường năng lượng ngay lập tức, nhưng sau đó bạn có thể cảm năng lượng sụt giảm nhanh chóng. Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt và các loại carbs phức tạp khác—như rau củ hoặc các loại đậu giàu tinh bột—sẽ cung cấp cho bạn năng lượng chậm hơn và bền vững hơn. Vì vậy, gạo trắng có thể cung cấp cho bạn một loại "tăng cường năng lượng", nhưng nó có thể không kéo dài lâu như khi bạn ăn gạo lứt hoặc một loại ngũ cốc nguyên hạt khác.

Là một loại ngũ cốc không chứa gluten

Một lợi ích lành mạnh của gạo trắng là nó hoàn toàn không chứa gluten, rất phù hợp với những người nhạy cảm với gluten hoặc bệnh celiac. Chính vì vậy, gạo trắng có thể là một thực phẩm chủ lực có giá trị đối với những người theo chế độ ăn không gluten và đang tìm kiếm các lựa chọn ngũ cốc thay thế.

Vẫn chứa một số chất dinh dưỡng (dù đã được tinh chế)

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, gạo trắng là một loại ngũ cốc đã qua chế biến, có nghĩa là nhiều chất dinh dưỡng đã bị loại bỏ khỏi hạt trước khi đưa lên kệ của cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, loại gạo này vẫn chứa một số chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng hữu ích cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Cụ thể, mặc dù có tính chất tinh chế nhưng gạo trắng có chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như folate, thiamin và sắt, góp phần vào lượng dinh dưỡng tổng thể. Vì vậy, mặc dù nó có hàm lượng chất dinh dưỡng thấp hơn so với gạo lứt, nhưng không phải tất cả đều bị mất.

Có hàm lượng chất béo và cholesterol thấp

Gạo trắng có hàm lượng chất béo và cholesterol thấp tự nhiên, nên chúng là lựa chọn phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc duy trì sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nếu bạn đang theo dõi sức khỏe tim mạch tổng thể của mình hoặc đang cố gắng giảm cholesterol, Harvard Health cho biết rằng ngũ cốc nguyên hạt có thể là một lựa chọn tối ưu và cần thiết vì hàm lượng chất xơ có trong loại ngũ cốc này. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn gạo trắng vì hàm lượng chất béo và cholesterol thấp, chỉ cần đảm bảo rằng bạn cân bằng nó với các loại ngũ cốc nguyên hạt khác trong ngày.

Hạn chế về dinh dưỡng của gạo trắng

Tuy bản thân gạo trắng có mang đến lợi ích sức khỏe tuyệt vời như trên, nhưng bởi đã trải qua quá trình tinh chế, bị loại bỏ cám và mầm nên hàm lượng dinh dưỡng của loại gạo này cũng sẽ thấp hơn so với các loại ngũ cốc nguyên hạt. Cụ thể, quá trình tinh chế đã loại bỏ một phần đáng kể các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu có trong các lớp gạo bên ngoài, và so với gạo lứt giữ lại các chất dinh dưỡng này, gạo trắng cung cấp ít hợp chất có lợi cho sức khỏe hơn.

Bên cạnh đó, có thể cho rằng một trong những khác biệt lớn nhất giữa gạo trắng và các loại gạo khác là thiếu chất xơ. Theo đó, quá trình tinh chế gạo trắng đã loại bỏ hàm lượng chất xơ, vốn rất cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa và duy trì cảm giác no, nên gạo trắng có thể khiến bạn ít no hơn, dẫn đến khả năng ăn quá nhiều hoặc ít kiểm soát khẩu phần ăn hơn.

Tóm lại, mặc dù đã qua tinh chế và mất đi nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được được top 4 lợi ích từ việc ăn gạo trắng mỗi ngày trên đây được. Đặc biệt, nếu bạn đang cần tìm một nguồn tinh bột thơm ngon và không chứa gluten thì gạo trắng chính là một lựa chọn lý tưởng! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!