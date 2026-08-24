Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ và sự thật phía sau

Tâm sự 24/08/2026 15:45

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Tôi lấy chồng đã 3 năm, có một con gái chưa tròn 2 tuổi. Quả thật cuộc hôn nhân này khá chóng vánh. Lúc đó tôi đã 30 tuổi, gặp được Huy cũng đã 32 tuổi. Chúng tôi qua lại được vài tháng thì quyết định kết hôn. Tôi không yêu Huy nhiều nhưng vì bị bố mẹ thúc giục lấy chồng nên cứ muốn cưới chồng cho xong. Nào ngờ đây là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi.

Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện Huy là người đàn ông gia trưởng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Anh luôn quản tôi tiêu xài thế nào, tiền bạc trong nhà đều phải do anh giữ. Ban đầu tôi cũng không muốn tranh cãi với chồng, nhưng anh ngày một quá đáng khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến cả việc tôi đem tiền về biếu mẹ ốm anh cũng tính toán khiến tôi thật sự tức giận.

Tôi từng nghĩ đã lấy chồng rồi thì không ly hôn. Vì trước khi tôi nhận ra mình sai lầm, tôi đã sinh con. Tôi cố gắng giữ một mái nhà cho bản thân, cho con gái của mình.. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi tôi biết Huy ngoại tình. Tôi luôn nhớ khoảnh khắc tôi biết Huy mua chiếc túi mấy triệu cho cô nhân tình nhưng anh lại chưa từng mua một món đồ mấy trăm cho tôi.

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ và sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Hôm đó tôi đưa sang con nhà ngoại về. Vào đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét. Tôi thấy kì lạ vì không thể là trộm, vì đồ đạt trong nhà không bị xáo trộn, chỉ có trần nhà bị như thế. Sau đó tôi mở camera lên để xem chuyện gì đã xảy ra thì chết lặng khi thấy một bóng dáng.

Trong đoạn camera, tôi thấy chồng trở về nhà sau nhiều ngày bỏ theo nhân tình. Anh bắc cái thang leo lên trần nhà, sau đó anh lấy xuống một cái túi đen. Tôi thấy chồng lấy vòng vàng, tiền giấy ra đếm lại. Hóa ra trước khi lấy tôi, anh không muốn tài sản của mình gộp chung vào thành tài sản chung với tôi nên quyết định giấu tiền và vàng trên trần nhà. Sau khi tôi quyết ly hôn thì anh lén về nhà để lấy.

Anh lại không ngờ tôi lại thấy tất cả. Vì tôi phải ra ngoài kiếm tiền nên tìm người quen giữ con gái còn quá nhỏ. Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng thôi có như thế thì tôi mới có thể dứt khoát ly hôn chồng để bắt đầu cuộc sống mới.

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