Không chỉ là món ăn vặt vô cùng tươi ngon và mang vị ngọt tự nhiên hấp dẫn, và không chỉ vậy, thực tế là nhiều loại trái cây ít carb có thêm lợi ích cho sức khỏe , chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim, đồng thời giúp giảm mức cholesterol và giảm cân. Tuy nhiên, chìa khóa để biến điều này thành lợi thế của bạn là biết cách chọn những loại trái cây có hàm lượng carb thấp cho chế độ dinh dưỡng của bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 5 loại trái cây có hàm lượng carb thấp tốt nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, các loại quả mọng cũng rất giàu chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong khi vẫn giữ được lượng carb ròng thấp. Các chuyên gia cũng đặc biệt khuyên bạn nên chọn dâu tây, dâu tằm và quả mâm xôi làm món ăn vặt hàng ngày.

Quả mọng có thể nhỏ, nhưng chúng có thể tạo ra một “cú hích” giúp bạn khỏe mạnh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecules vào năm 2021 cho thấy rằng các loại quả mọng có thể cung cấp cho cơ thể bạn chất chống oxy hóa có lợi cho cả ruột và não của bạn, đồng thời bảo vệ bạn khỏi các chứng rối loạn viêm nhiễm, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và ung thư.

Trong đó, dâu tằm là một nguồn chất xơ tuyệt vời và ít calo (62 calo mỗi cốc). Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa tuyệt vời, vì vậy là một nguyên liệu tuyệt vời cho món parfait sữa chua, món salad hoặc bữa ăn nhẹ của bạn.

Đối với quả mâm xôi, với 64 calo mỗi cốc, đây là một nguồn chất xơ tuyệt vời khác. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C, kali và folate, đồng thời không có chất béo, cholesterol hoặc natri.

Về dâu tây - những loại quả thơm ngon này cung cấp vitamin, chất xơ một cách tự nhiên và đặc biệt là hàm lượng chất chống oxy hóa cao được gọi là polyphenol. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây về dâu tây cho thấy chúng có thể liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa của não, hệ tim mạch và hệ vi sinh vật đường ruột.

Bưởi

Là một loại trái cây có múi nhiệt đới có thể hơi ngọt và khá chua, bưởi có thể làm mọi thứ, từ việc cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn đến hỗ trợ chức năng tim mạch khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp bạn quản lý cân nặng của mình.

Bên cạnh đó, bưởi được biết đến với đặc tính ít calo và ít carb.[Ngoài ra, chúng cũng giàu chất xơ và vitamin C, khiến loại trái cây này trở thành lựa chọn lành mạnh cho chế độ ăn ít carb.

Táo

Khi nói đến một lựa chọn tốt cho sức khỏe, táo giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư, đồng thời có thể thúc đẩy giảm cân và cải thiện sức khỏe đường ruột và não bộ của bạn.

Dưa hấu

Nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Quốc tế về Thuộc tính Thực phẩm cho thấy loại trái cây mọng nước có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về da, hen suyễn, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Những người đứng sau nghiên cứu cũng khuyến nghị dùng dưa hấu cho phụ nữ béo phì, đang mang thai, người hút thuốc, uống rượu hoặc vận động viên.

Mặc dù dưa hấu có lượng đường tương đối cao so với các loại trái cây khác, nhưng nó vẫn là một lựa chọn low-carb khả thi do hàm lượng nước cao, làm loãng nồng độ đường tổng thể.

Bên cạnh đó, dưa hấu cũng là nguồn cung chất chống oxy hóa, vitamin, chất dinh dưỡng và chất điện giải, bao gồm vitamin C, lycopene, choline, kali, magiê, chất xơ, sắt và thậm chí cả canxi tuyệt vời cho cơ thể bạn.

Dưa lưới

Dưa lưới là một loại trái cây tươi mát, tương đối ít carb so với nhiều loại khác. Đó là chưa kể đến việc nó còn là nguồn cung cấp vitamin A và C dồi dào.

Theo Viện Y tế Quốc gia, loại thứ nhất, vitamin A, rất tốt cho hệ thống miễn dịch và thị lực của bạn, cũng như tim, phổi và các cơ quan khác. Loại thứ hai, vitamin C, có thể giúp điều trị mọi thứ từ cảm lạnh đến ngăn ngừa một loạt bệnh nghiêm trọng như ung thư.

Dưa dưới cũng là là nguồn cung cấp khoáng chất, chất chống oxy hóa và nhiều nước cho cơ thể bạn. Vì vậy, khi bạn đang thưởng thức một bữa ăn ít carb, bạn cũng sẽ tăng cường quá trình hydrat hóa, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và tóc, đồng thời có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, huyết áp cao và ung thư.

Trên đây là tổng hợp 5 loại trái cây có hàm lượng carb thấp tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo và lành mạnh cho chế độ ăn low-carb của chị em. Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!