7 loại thực phẩm có nhiều protein hơn cả trứng

Dinh dưỡng 31/05/2023 14:35

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giàu protein để ăn, tất cả những lựa chọn lành mạnh này đều cung cấp hơn 6 gam.

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Protein là một khối xây dựng cơ bắp, cũng như hormone và enzyme trong cơ thể chúng ta. Là một phần thưởng làm đẹp, protein giúp cơ thể chúng ta phát triển tóc và móng tay khỏe mạnh và giữ cho làn da luôn đẹp. Trong đó, trứng nổi tiếng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh. Trong một gói nhỏ 70 calo, bạn nhận được 6 gam protein cũng như các chất dinh dưỡng quan trọng, như choline và các chất chống oxy hóa bảo vệ mắt lutein và zeaxanthin.

Nhưng trứng không phải là nguồn protein tốt duy nhất; trên thực tế, nhiều nguồn chay và thuần chay tuyệt vời thường bị bỏ qua khi mọi người nghĩ đến protein. Cụ thể là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 7 loại thực phẩm có nhiều protein hơn cả trứng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 7 loại thực phẩm có nhiều protein hơn cả trứng

1. Diêm mạch

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Hạt diêm mạch là một loại protein thực vật hoàn chỉnh, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu!

1 chén diêm mạch nấu chín = 8 g protein

Loại ngũ cốc nguyên hạt giàu protein này cung cấp 8 gam protein mỗi cốc. Hạt diêm mạch cũng là một loại protein thực vật hoàn chỉnh hiếm hoi, có nghĩa là nó cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu. Chưa kể, hạt diêm mạch còn có thể cung cấp 5 gam chất xơ lành mạnh cho mỗi cốc và cũng có thể nấu chín nhanh chóng.

2. Hạnh nhân

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 Hạnh nhân giàu protein và chất béo tốt cho tim mạch!

1/4 chén = 7g protein

Mặc dù hạnh nhân có nhiều chất béo nhưng đây là loại tốt cho tim mạch, tốt cho bạn và giúp bạn no lâu. Chúng cũng rất giàu protein, với một khẩu phần 1 ounce cung cấp 6 gam protein. Hãy thử rắc hạnh nhân lên món salad của bạn hoặc phết bơ hạt lên bánh mì nướng của bạn.

3. Đậu đen

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Đậu đen là nguồn cung cấp protein tuyệt vời!

1/2 chén = 8g protein

Đậu đen, hay bất kỳ loại đậu nào, thường được biết đến là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Nhưng cho dù bạn sử dụng chúng làm nhân bánh taco, khuấy chúng trong súp, thì đậu là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời. Một nửa cốc đậu lăng nấu chín có 8 gam protein, đậu gà và đậu tây cũng không kém. Đậu cung cấp một lượng protein-chất xơ gấp đôi và vì hầu hết chúng ta không ăn đủ chất xơ, nên việc ăn nhiều đậu là một khởi đầu tốt. Hãy thử đậu gà rang khô để bổ sung protein khi di chuyển.

4. Sữa chua Hy Lạp

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Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường! 

1 chén = 23g chất đạm

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường, vì vậy nó cung cấp nhiều protein hơn một quả trứng. Bên cạnh đó, sữa chua cũng giàu lợi khuẩn, rất tuyệt vời vào bữa sáng — hãy thử một món tráng miệng với quả mọng hoặc thêm nó vào ly sinh tố dinh dưỡng và thơm ngon của bạn nhé.

5. Bơ đậu phộng

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Bơ đậu phộng cung cấp một lượng protein dồi dào cho bữa sáng của bạn!

2 muỗng canh. = 7 g chất đạm

Đơn giản và cổ điển, bơ đậu phộng chiếm hơn một nửa chiếc bánh sandwich thơm ngon của bạn. Nó thực sự mang lại một lượng protein dồi dào cho bánh mì nướng, sinh tố và bột yến mạch của bạn. Bên cạnh đó, để có một bữa ăn nhẹ giàu protein, hãy phết bơ đậu phộng lên những lát táo hoặc cần tây nhé!

6. Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt

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 Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt vừa giàu protein lại còn mang vị ngọt tự nhiên!

2 lát = 8g protein

Hầu hết chúng ta không nghĩ bánh mì là nguồn cung cấp protein, nhưng thực tế là có một vài loại. Cụ thể, một số bánh mì nguyên cám có từ 3 đến 5 gam protein cho mỗi lát. Làm một chiếc bánh sandwich trên bánh mì ngũ cốc nguyên hạt và bạn sẽ nhận được 8 gam protein (và đó là chưa bao gồm bất kỳ chất độn nào bên trong). Các loại ngũ cốc nguyên hạt giúp chúng có vị ngọt tự nhiên và béo ngậy, đồng thời kết cấu của bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt cũng khá ngon. 

7. Hạt bí

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Hạt bí ngô rất giàu protein, kẽm và magie! 

1 ounce = 9g protein

Hạt bí ngô là loại hạt giàu protein. Không chỉ vậy, hạt bí ngô cũng cung cấp kẽm - giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn và magiê - một khoáng chất giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Hãy thêm ngay loại hạt thơm ngon, dinh dưỡng này vào bữa ăn nhẹ của bạn nhé!

Trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm có nhiều protein hơn cả trứng. Nếu bạn đang cần tăng thêm hàm lượng protein cho chế độ ăn uống của mình, thì nhất định đừng bỏ qua những loại thực phẩm mới được chia sẻ trên đây nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

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