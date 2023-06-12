TOP 8 loại thực phẩm đang phá hủy cơ bụng của bạn!

Theo các chuyên gia, lượng mỡ bụng và khả năng giữ nước của một người là những lý do chính giải thích tại sao một số người có cơ bụng rõ ràng hơn. Dù bạn không cần phải tuân theo một chế độ ăn kiêng cực kỳ hạn chế để có được cơ bụng săn chắc. Tuy nhiên, một kế hoạch bữa ăn giàu protein nạc, trái cây và rau tươi, và thực phẩm ít chế biến nhất là một khởi đầu tốt cho cơ bụng săn chắc. Vậy ngược lại, đâu là những loại thực phẩm đang phá hủy cơ bụng mà bạn nên tránh xa? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sự tiện lợi và linh hoạt khiến thịt nguội trở thành món ăn phổ biến trong nhiều hộ gia đình. Mặc dù nhiều lựa chọn như gà tây, thịt gà, giăm bông và thậm chí cả thịt bò nướng đều ít chất béo, nhưng những loại thịt thái lát này thường chứa nhiều natri. Hàm lượng natri này có thể dẫn đến giữ nước và cơ bụng khó nhận thấy hơn, đồng thời có khả năng tác động tiêu cực đến huyết áp, sức khỏe các cơ quan và mạch máu.

Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng nhất định đến sự săn chắc của cơ bụng của bạn theo một số cách. Chúng thường là nguồn cung cấp calo rỗng có thể góp phần tạo ra lượng calo dư thừa trong ngày, có khả năng dẫn đến tăng cân. Ngoài ra, nhiều loại đồ uống dành cho người lớn có chứa thêm đường, một thành phần có thể dẫn đến béo bụng và nghiên cứu cho thấy bản thân rượu dường như có liên quan đến vòng eo cao. Tốt hơn hết bạn nên đổi rượu lấy nước có ga để có cơ bụng rõ hơn.

Để giảm lượng natri của bạn, hãy tìm những miếng thịt nguội có hàm lượng natri thấp hơn hoặc đổi lấy các loại thịt chưa được xử lý, chẳng hạn như gà nướng tự làm hoặc ức gà tây nướng.

Ngũ cốc có đường

Cho dù thưởng thức với sữa cho bữa sáng nhanh, rắc sữa chua lên trên để làm món parfait hay kết hợp với các loại hạt để tạo thành món ăn tự làm, ngũ cốc có đường có thể đang phá hủy cơ bụng của bạn. Chúng ta biết bản thân đường có thể làm tăng mỡ bụng, nhưng ngũ cốc có đường còn ít chất xơ, có thể không gây no, dẫn đến khẩu phần ăn lớn hơn và tiêu thụ nhiều calo hơn.

Nếu bạn là người yêu thích ngũ cốc, hãy tìm những lựa chọn có ít nhất 3 gam chất xơ trong mỗi khẩu phần và không quá 5 gam đường bổ sung. Điều này sẽ cho phép bạn tập luyện để đạt được mục tiêu về cơ bụng trong khi vẫn thưởng thức món ăn giòn tan này.

Thức uống cà phê có đường

Một tách cà phê đơn giản sẽ không cản trở bạn đạt được mục tiêu về cơ bụng của mình. Trên thực tế, chất caffein trong cà phê thực sự có thể giúp phân hủy chất béo trong cơ thể. Vấn đề xảy ra với sữa, kem và chất ngọt thường được thêm vào đồ uống cà phê nóng và lạnh. Một số loại đồ uống cà phê có thể dễ dàng chứa hơn 40 gam đường bổ sung, một lượng có thể khiến bạn không thể nhìn thấy cơ bụng của mình trong mùa hè này.

Thay cho chất tạo ngọt, hãy thử dùng quế để tăng thêm hương vị hoặc sữa hạnh nhân có hương vani không đường. Điều này sẽ làm nhạt cà phê của bạn và giảm bớt độ chua mà không cần thêm đường hoặc nhiều calo.

Nước ngọt ăn kiêng

Bạn có thể nghĩ rằng việc cắt giảm lượng đường trong soda sẽ giúp vòng eo của bạn thon gọn hơn, nhưng thực tế nó có thể phá hủy cơ bụng của bạn. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng lượng soda dành cho người ăn kiêng có liên quan đến việc tăng béo bụng. Mặc dù cơ chế đằng sau điều này vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng các đề xuất bao gồm các chất thay thế đường làm gián đoạn hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và khuyến khích cảm giác thèm đường. Nếu bạn thích uống nước có ga, hãy uống nước có ga không đường và bỏ đồ uống có đường và nước ngọt ăn kiêng.

Đồ chiên rán

Một loại thực phẩm trong danh sách này không có gì đáng ngạc nhiên, đồ chiên rán không có ích gì cho cơ bụng của bạn. Thường chứa nhiều calo và gam chất béo, đồng thời thực tế là chúng cũng là nguồn cung cấp muối và đường bổ sung, thực phẩm chiên rán có nhiều hình dạng và kích cỡ. Khoai tây chiên mặn, khoai tây chiên và các món tráng miệng như bánh rán chỉ là một số món phổ biến trong thể loại này. Natri và đường trong những thực phẩm này có thể góp phần giữ nước và béo bụng, đồng thời lượng calo cao này có thể dẫn đến lượng calo dư thừa. Trên nhiều mặt khác nhau, đồ chiên rán có thể phá hủy cơ bụng của bạn.

Bánh ngọt

Mặc dù bạn có thể lấy một chiếc bánh nướng xốp cho bữa sáng khi ra khỏi cửa, nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết lượng calo và lượng đường trong những chiếc bánh ngọt phổ biến. Trên thực tế, một số bánh nướng xốp được chế biến sẵn trên thị trường có thể chứa hơn 500 calo và 40 gam đường. Ngoài ra, những món này thường được thưởng thức với lượng calo bổ sung, chẳng hạn như phết bơ hoặc mứt ngọt, khiến chúng càng trở nên tồi tệ hơn đối với vòng eo của bạn.

Nếu bánh mì ăn nhanh và bánh nướng xốp là món yêu thích của cả nhà, hãy thử tự làm với nước sốt táo không đường thay cho đường và bột mì nguyên cám để có lựa chọn ít đường hơn, nhiều chất xơ hơn.

Đồ gia vị

Cho dù đó là nước sốt trong món salad của bạn, lớp phủ bên trên bánh mì kẹp thịt hay sốt chấm với khoai tây chiên, gia vị có thể chứa lượng calo, chất béo, natri và đường cao một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù những món này giúp tăng thêm hương vị cho bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ của bạn, nhưng bạn có thể cân nhắc các lựa chọn thay thế nếu muốn có một cơ bụng săn chắc trong mùa hè này. Hãy chọn những loại gia vị ít calo như mù tạt, giấm và salsa để tăng thêm hương vị cho món ăn của bạn. Và, nếu bạn phải thưởng thức các lựa chọn truyền thống, hãy cắt giảm một nửa khẩu phần ăn thông thường để giảm thiểu calo, natri và đường.

Trên đây là top 8 loại thực phẩm đang phá hủy cơ bụng của bạn. Thật vậy, ngoài các vấn đề về di truyền học, tần suất và loại bài tập của bạn, và một loạt các yếu tố khác, thì chế độ ăn uống có thể đóng vai trò rất lớn, ảnh hưởng đến cơ bụng của bạn. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!