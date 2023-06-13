Ăn một bữa sáng cân bằng là rất quan trọng cho sức khỏe của bạn. Thức ăn sáng phù hợp có thể cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất hữu ích giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách tốt nhất có thể. Nhưng đôi khi, có những món ăn sáng (mặc dù rất hấp dẫn) lại không tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là có thể góp phần gây viêm nhiễm trong cơ thể bạn. Cụ thể là những thực phẩm nào? Hãy cùng khám phá ngay 8 loại thực phẩm ăn sáng dễ gây viêm mà bạn nên tránh xa ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhìn chung, tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Nó cũng bị chi phối bởi các yếu tố lối sống như dinh dưỡng, căng thẳng, giấc ngủ và tập thể dục. Ví dụ, ít vận động, căng thẳng mãn tính, ngủ không đủ giấc và ăn chế độ ăn chế biến nhiều chất béo bão hòa, natri và đường bổ sung làm tăng nguy cơ viêm mãn tính. Đặc biệt khi nói đến chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể thường xuyên ăn một số loại thực phẩm có thể góp phần làm tình trạng viêm nặng hơn — và điều này có thể áp dụng cho những gì bạn ăn vào bữa sáng hàng ngày.

Viêm có thể xảy ra tự nhiên mọi lúc. Nếu bạn bị giấy cắt, ngón tay của bạn sẽ đỏ, sưng tấy và sưng húp—sau đó nó bắt đầu lành lại. Đây là phản ứng miễn dịch của cơ thể để kiểm soát chảy máu và ngăn ngừa nhiễm trùng ở vết cắt do giấy..Vấn đề xảy ra khi bạn bị viêm mãn tính, quy mô lớn. Đây là loại viêm toàn thân hơn là vết cắt giấy cục bộ và xảy ra liên tục theo thời gian. Ví dụ, viêm khớp dạng thấp là một dạng viêm mãn tính, do các tế bào bị viêm tấn công các mô khớp, dẫn đến đau và khó chịu mãn tính.

Top 8 loại thực phẩm ăn sáng dễ gây viêm

Bánh mì kẹp

Khi đề cập đến việc kiểm soát chứng viêm vào bữa sáng, các chuyên gia gợi ý hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa.

Chất béo bão hòa được tìm thấy trong bánh mì kẹp, bánh ngọt, đồ nướng và hầu hết các món ăn sáng đông lạnh có thể góp phần làm tăng cholesterol và viêm nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài. Và điều này đặc biệt đúng nếu chế độ ăn của bạn ít chất xơ và chứa các nguồn chất béo bão hòa khác trong suốt cả ngày.

Không chỉ vậy, một số thức ăn nhanh còn đi kèm với chất béo chuyển hóa, một loại chất béo khác được biết là có liên quan trực tiếp đến mức độ viêm nhiễm cao hơn trong cơ thể. Trên thực tế, Tổ chức Y tế Thế giới khuyên bạn nên tránh hoàn toàn chất béo chuyển hóa nếu có thể.

Để giúp giảm viêm mà vẫn có thể thưởng thức những món ăn bạn yêu thích, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chọn bánh mì kẹp từ thịt nạc và bánh mì ngũ cốc hoặc bánh nướng xốp kiểu Anh.

Bột yến mạch ăn liền có hương vị

Cũng nằm trong danh sách những thực phẩm dễ gây viêm là một loại thực phẩm cổ điển được yêu thích: bột yến mạch ăn liền.

Chắc chắn, bột yến mạch truyền thống là một bữa sáng tốt cho sức khỏe, chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin và carbs lành mạnh. Nhưng nếu bạn đang chọn loại có hương vị, có chứa đường bổ sung, thì bạn có thể đang góp phần gây ra tình trạng viêm nhiễm của mình.

Thật không may, điều này là do nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều đường bổ sung có thể làm tăng các dấu hiệu gây viêm trong cơ thể, cuối cùng làm tăng tình trạng viêm.

Để giúp giảm viêm, hãy dùng bột yến mạch không hương vị, thêm quả mọng tươi và một ít xi-rô cây phong để tăng thêm hương vị nhé.

Bánh nướng xốp

Sự hấp dẫn của các món bánh ngọt cho bữa sáng như bánh nướng xốp hoặc bánh rán là chúng rất ngon, nhanh và dễ lấy khi bạn đang vội. Nhưng thật không may, chúng thường có thể chứa một lượng lớn các thành phần được biết là gây viêm khi tiêu thụ với số lượng lớn thường xuyên.

Cụ thể, nhiều bánh nướng xốp được bổ sung thêm đường, chất béo bão hòa và các thành phần gây viêm khác. Mặc dù bánh nướng xốp nghe có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng tùy thuộc vào cách chúng được làm ra, chúng có thể là một lựa chọn không mấy tốt cho những người đang cố gắng giảm viêm.

Latte có hương vị

Các chuyên gia cảnh báo rằng loại cà phê bạn uống vào buổi sáng có thể góp phần gây ra tình trạng viêm nhiễm đang diễn ra, tùy thuộc vào loại kem và đường mà bạn đang sử dụng. Uống một lượng cà phê đen vừa phải đã được chứng minh là thực sự làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, nhưng nếu bạn đang sử dụng xi-rô có đường, bạn có thể đang đảo ngược lại tác dụng này đấy.

Cụ thể, mặc dù bản thân cà phê có thể mang lại lợi ích chống viêm, nhưng nếu bạn thêm xi-rô hoặc một thìa đường vào cốc cà phê của mình, bạn có thể gây hại nhiều hơn lợi cho vùng viêm nhiễm. Quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần gây viêm, vì vậy, một ly latte cổ điển với sữa, cà phê và một ít quế sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Ngũ cốc có đường

Hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng nguội đều chứa nhiều carbohydrate đơn giản và đường bổ sung, và những lựa chọn này có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng lượng đường trong máu cao cũng có thể làm tăng mức độ viêm nhiễm của bạn.

Rất may, bạn không cần phải tránh ngũ cốc hoàn toàn. Thay vào đó, hãy lựa chọn cân bằng hơn bằng cách chọn các lựa chọn giàu chất xơ và protein cao hơn để ngăn ngừa sự thay đổi lượng đường trong máu và giúp cơ thể bạn tiêu hóa lượng carb bạn đang tiêu thụ. Ngay cả việc đổi ngũ cốc lạnh lấy ngũ cốc nóng như bột yến mạch cũng là một khởi đầu tốt — miễn là bạn bỏ qua loại ăn liền có đường.

Thịt đỏ đã qua chế biến

Các loại thịt cho bữa sáng như xúc xích và thịt xông khói là những món mặn ngon miệng để bắt đầu ngày mới và là món ăn kèm hoàn hảo với món trứng bác và tách cà phê yêu thích của bạn. Nhưng thật không may, những sản phẩm thịt đỏ đã qua chế biến này có thể không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn khi bị viêm nhiễm.

Cụ thể, thịt xông khói và xúc xích có nhiều hợp chất được gọi là sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao (AGEs). Các hợp chất này có liên quan đến mức độ viêm nhiễm cao hơn và bắt nguồn từ bệnh mãn tính và các loại ung thư cụ thể. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn các loại thịt ăn sáng yêu thích, nhưng bạn có thể hạn chế ăn những món này bằng cách để dành chúng cho những dịp đặc biệt.

Bánh mì trắng

Không có gì ngon bằng một miếng bánh mì nướng với một ít bơ ấm vào buổi sáng. Nhưng thật không may, bánh mì trắng được làm bằng bột mì trắng, loại bánh mì này được tiêu hóa nhanh chóng và có thể khiến chúng ta cảm thấy đói trong một hoặc hai giờ. Đặc biệt, bột tinh chế trắng còn có liên quan đến việc tăng mức độ viêm.

Hãy thay đổi các lựa chọn bột mì trắng thành lúa mì, và bạn đã sẵn sàng để giảm viêm rồi. Trên thực tế, ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm viêm nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính cũng như các lợi ích sức khỏe khác như giảm cân.

Bánh kếp

Bánh kếp và bánh quế có xu hướng là nguồn bột mì trắng đậm đặc và thêm đường, đồng thời thường rất ít chất đạm hoặc chất xơ để cân bằng lượng đường. Thêm vào đó, ai lại không thích nhúng chúng vào xi-rô và kem? Thật không may, sự kết hợp này là một công thức cho một thảm họa viêm nhiễm.

Thỉnh thoảng, chọn bánh kếp không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn thường xuyên dựa vào chúng để tăng cường năng lượng nhanh chóng vào buổi sáng, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên đổi chúng để lấy một thứ gì đó cân bằng hơn.

Trên đây là top 8 loại thực phẩm ăn sáng dễ gây viêm mà bạn nên tránh xa. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết chọn lựa một bữa sáng lành mạnh và dinh dưỡng hơn để bắt đầu một ngày mới nhé!