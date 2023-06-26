Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 5 loại trái cây bạn nên ăn hàng ngày

Có rất nhiều yếu tố hàng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của bạn. Những thứ như chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, tình hình tài chính, nơi bạn sinh sống, bạn vận động nhiều như thế nào,...là tất cả những yếu tố quan trọng có thể quyết định sức khỏe tinh thần và thể chất của một người. Và trong số những yếu tố quan trọng này, thực phẩm bạn ăn có thể là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với sức khỏe của bạn. Cụ thể hơn, hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 5 loại trái cây được chuyên gia khuyên ăn hàng ngày , để có một sức khỏe tốt nhất nhé!

Một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn lại là loại thường bị bỏ qua. Và mặc dù chúng không dành cho tất cả mọi người, mận khô có thể chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần.

Cụ thể, mận khô chứa các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương, bao gồm boron, kali, vitamin K và các hợp chất thực vật. Đồng thời, các dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ 4-6 quả mận khô hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa mất xương và bảo tồn cấu trúc xương ở phụ nữ sau mãn kinh.

Quả mâm xôi

Khi bạn đang thèm một món ngọt, quả mâm xôi là giải pháp hoàn hảo. Loại quả này chứa đầy chất dinh dưỡng và quả mọng nói chung là nguồn polyphenol, vitamin và khoáng chất mạnh. Trong đó, quả mâm xôi đặc biệt rất giàu chất xơ, với một cốc chứa 8 gam chất xơ, chiếm khoảng 1/4 lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày trong một cốc trái cây.

Quả mâm xôi không chỉ giàu chất xơ mà một cốc còn chứa hơn 32 mg vitamin C, chiếm khoảng 42% giá trị hàng ngày đối với phụ nữ và khoảng 35% giá trị hàng ngày đối với nam giới. Cung cấp đủ vitamin C hàng ngày rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, khả năng miễn dịch, sức khỏe của xương và cơ, vì vậy, hãy thêm một ít quả mâm xôi lên trên bát sữa chua hoặc bột yến mạch của bạn mỗi ngày nhé.

Quả bơ

Khi bạn nhìn vào danh sách các lợi ích sức khỏe và chất dinh dưỡng liên quan đến quả bơ, bạn sẽ thấy rằng loại quả này không thua gì một loại thực phẩm thần kỳ.

Chỉ trong một quả bơ, bạn sẽ nhận được 14 gam chất xơ và 4 gam protein, cùng với các vitamin C, E, K, B2, B3 và B6, folate, magiê và đồng. Cùng với tất cả các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng này, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của bơ là hàm lượng chất béo lành mạnh cao. Trong một quả bơ, bạn sẽ nhận được khoảng 30 gam chất béo, trong đó chỉ có 4 gam chất béo bão hòa và phần còn lại là chất béo không bão hòa đa và đơn—loại có lợi cho tim của bạn bằng cách giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Quả việt quất

Cho dù bạn cho loại trái cây này vào sữa chua, vào món sinh tố hay chỉ lấy một ít để ăn nhẹ thì quả việt quất vẫn được coi là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất hiện có.

Cụ thể, quả việt quất rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, và hàm lượng chất chống oxy hóa cao của chúng có thể cải thiện chức năng não, giúp giảm viêm trong cơ thể và thậm chí góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Và nếu bạn cần thêm lý do để thêm những loại quả mọng này vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình, hãy biết rằng chúng cũng giàu chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Quả lựu

Cho dù bạn đang nhấm nháp nước ép lựu 100% hay ăn một nắm hạt lựu (hạt), siêu trái cây này sẽ cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, khiến nó trở thành một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn.

Đầu tiên, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng quả lựu có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe tim tổng thể của bạn. Nếu điều đó không đủ lý do, một nghiên cứu khác cho thấy lựu có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm tổn thương do stress oxy hóa.

Nếu bạn chọn đi theo con đường nước trái cây hơn là ăn hạt lựu, thì thật không may, bạn sẽ mất đi phần chất xơ có trong hạt lựu (11 gam). Nhưng nếu bạn nhâm nhi nước ép lựu 100% nguyên chất, bạn vẫn có thể cung cấp cho cơ thể tất cả các chất chống oxy hóa có trong hạt.

Trên đây là tổng hợp 5 loại trái cây mà bạn nên ăn hàng ngày, theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng. Với những loại trái cây vừa thơm ngon và dinh dưỡng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn hàng ngày, để có một sức khỏe tốt nhất nào!?