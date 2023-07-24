Chuyên gia tiết lộ 4 loại thực phẩm chức năng tốt nhất nên bổ sung mỗi ngày!

Trung bình, tuổi thọ của con người đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây, nhưng, điều này không đảm bảo rằng mọi người sẽ sống đến 70, 80, 90 và hơn thế nữa. Ngoài các yếu tố di truyền, còn có nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn, từ việc bạn lựa các thói quen sinh hoạt có lợi cho đến việc sử dụng một số chất bổ sung tốt nhất để sống lâu hơn. Nhằm mục đích giúp bạn có một sức khỏe tốt và thậm chí là một tuổi thọ lý tưởng hơn, các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung 4 loại thực phẩm chức năng tốt nhất dưới đây vào thói quen mỗi ngày! Cụ thể thế nào, hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay nhé!

Axit béo omega-3 DHA và EPA chủ yếu được tìm thấy trong cá và động vật có vỏ. Thật không may, hầu hết chúng ta không ăn đủ khẩu phần hải sản được khuyến nghị mỗi tuần và dẫn đến việc bỏ lỡ những chất béo lành mạnh quan trọng này.

Cụ thể, Omega 3 đã được chứng minh là giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh và mức chất béo trung tính khỏe mạnh. Những người có lượng hấp thụ EPA + DHA cao hơn có xu hướng giảm nguy cơ bị đau tim và tử vong do mọi nguyên nhân, vì vậy việc bổ sung EPA và DHA omega-3 có thể giúp kéo dài tuổi thọ (bằng cách giảm nguy cơ tử vong sớm).

Bên cạnh đó, mặc dù có nhiều nhãn hiệu EPA/DHA tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là bạn phải xem nhãn của chất bổ sung cụ thể và đảm bảo rằng lượng chất béo omega-3 cao nhất trong các chất bổ sung đến từ EPA hoặc DHA hoặc cả hai, so với omega-3 "khác".

2. Collagen

Bổ sung collagen đã trở nên phổ biến như một giải pháp để giảm sự hình thành nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Nhưng loại thực phẩm bổ sung bắt buộc này cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khớp và khả năng vận động. Cụ thể, việc bổ sung collagen sẽ giữ cho các khớp của chúng ta khỏe mạnh sẽ giảm nguy cơ té ngã - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do chấn thương ở người lớn từ 65 tuổi trở lên.

Thật vậy, việc bổ sung collagen có thể có hiệu quả trong việc giảm đau khớp và cứng khớp, cũng như cải thiện khả năng vận động. Đặc biệt, việc sản xuất collagen giảm khi bạn già đi, vì vậy việc bổ sung loại thực phẩm chức năng này là rất cần thiết.

3. Vitamin D

Được biết đến như là vitamin ánh nắng mặt trời, vitamin D là chất dinh dưỡng quan trọng mà những người muốn sống lâu nên có trong tầm ngắm của mình. Cụ thể, theo các chuyên gia, việc thiếu vitamin D có liên quan đến các bệnh liên quan đến tuổi tác, như bệnh tim mạch, ung thư và thoái hóa thần kinh,...

Theo dữ liệu được công bố trong cơ sở dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia, sự thiếu hụt vitamin D ảnh hưởng đến khoảng 42% dân số. Và bằng cách giải quyết tình trạng thiếu hụt, các cá nhân có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và có khả năng sống lâu hơn.

4. Astaxanthin

Astaxanthin nên được đưa vào tầm ngắm của bạn nếu bạn muốn có một quá trình lão hóa khỏe mạnh (một phần quan trọng để sống lâu). Được tìm thấy trong thịt của hải sản màu hồng như cá hồi và động vật giáp xác (như tôm hùm, cua và tôm), chất dinh dưỡng này thực sự đến từ thức ăn mà những loài này ăn. Thật không may, chúng ta thường không ăn đủ lượng khuyến nghị của loại hải sản này để đáp ứng lượng tiêu thụ mong muốn, đó là lý do tại sao bổ sung loại thực phẩm chức năng này là điều cần thiết.

Theo các kết quả nghiên cứu, những gì khoa học cho thấy là chất dinh dưỡng này có thể giúp hỗ trợ sức khỏe của da, cơ và mắt, giúp lão hóa khỏe mạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Đồng thời, do hoạt động chống oxy hóa tuyệt vời của nó, astaxanthin cũng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, mà theo thời gian có thể dẫn đến các tình trạng mãn tính có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Các nghiên cứu cho thấy phạm vi từ 2 đến 12 miligam mỗi ngày là có lợi và một nghiên cứu năm 2014 cho thấy chỉ 3,6 miligam mỗi ngày là có hiệu quả.

Trên đây là chi tiết về 4 loại thực phẩm chức năng tốt nhất nên bổ sung mỗi ngày. Để có một sức khỏe tốt cùng một tuổi thọ lý tưởng hơn, bạn còn chần chừ gì mà không thêm những siêu thực phẩm này vào thói quen hàng ngày của mình nào?! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!