Không muốn tăng nguy cơ cao huyết áp, xuất hiện các biến chứng tim mạch thì tránh ngay 6 món ăn

Dinh dưỡng 03/08/2023 12:57

Để tránh tình trạng cao huyết áp trở nên trầm trọng hơn, bạn hãy nhớ tránh ngay những món ăn dưới đây nhé.

Rượu bia

Uống nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp. Ở những người không bị cao huyết áp, hạn chế uống rượu giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Ngoài ra, các loại đồ uống có cồn chứa nhiều đường và calo có thể dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì, làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Không muốn tăng nguy cơ cao huyết áp, xuất hiện các biến chứng tim mạch thì tránh ngay 6 món ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Trong dứa có chất gọi là Serotonin- một dược chất có tác dụng làm co thắt huyết quản rất mạnh. Nó có khả năng gây hưng phấn thần kinh cao, làm tăng huyết áp ở người bình thường. Vậy nên, đây là thực phẩm nằm trong nhóm thức ăn tăng huyết áp mà người bệnh nên tránh. Bởi những người đang mắc bệnh tăng huyết áp khi ăn nhiều dứa sẽ xuất hiện những hiện tượng như nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng… Từ đó, dễ có nguy cơ tăng huyết áp kịch phát, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

Không muốn tăng nguy cơ cao huyết áp, xuất hiện các biến chứng tim mạch thì tránh ngay 6 món ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt cầy

Thịt cầy được rất nhiều người ưa thích, đặc biệt nó là món mồi nhậu tuyệt vời cho nam giới. Nhưng theo Đông y, thịt cầy ôn thận, trợ dương, làm tăng sự âm suy dương thịnh dẫn tới cao huyết áp. Vậy nên người bị cao huyết áp cũng không nên ăn nhiều thực phẩm này.

Đường

Đường và đồ uống có đường rất dễ gây tăng cân. Thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Vì vậy, không chỉ người tiểu đường mà người huyết áp cao cũng cần hạn chế loại gia vị này.

Bánh ngọt

Bạn đừng nghĩ rằng ăn bánh ngọt chỉ có đường. Việc ăn quá nhiều bánh ngọt và bánh quy cũng có thể dẫn tới cao huyết áp. Bởi có rất nhiều loại bánh sử dụng tỷ lệ muối và đường đặc biệt để tăng thêm hương vị. Và chính những nguyên liệu này làm cho bạn dễ bị tăng huyết áp.

Không muốn tăng nguy cơ cao huyết áp, xuất hiện các biến chứng tim mạch thì tránh ngay 6 món ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà đặc

Đặc biệt là hồng trà đặc có chứa nhiều kiềm, có thể làm cho đại não hưng phấn, bất an, mất ngủ, tim đập loạn nhịp, huyết áp tăng cao. Bạn có thể thay thế bằng trà xanh, nhiều tài liệu đã chỉ ra công dụng của trà xanh tốt cho quá trình điều trị bệnh cao huyết áp.

Loại "gạo ngọc" trồng nhiều ở Việt Nam, từ hạt đến rễ đều là vị thuốc quý nhưng nhiều người chưa biết

Loại "gạo ngọc" trồng nhiều ở Việt Nam, từ hạt đến rễ đều là vị thuốc quý nhưng nhiều người chưa biết

Ngô được mệnh danh là lương thực vàng, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn được coi là nguồn dược liệu quý trong Đông Y. Không chỉ bắp ngô giúp bảo vệ mắt, ngăn ngừa ung thư mà rễ và râu ngô cũng có thể điều trị nhiều bệnh khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng tăng huyết áp món ăn tăng huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 35 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 20 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ