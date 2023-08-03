Không muốn tăng nguy cơ cao huyết áp, xuất hiện các biến chứng tim mạch thì tránh ngay 6 món ăn

Uống nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp . Ở những người không bị cao huyết áp, hạn chế uống rượu giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Trong dứa có chất gọi là Serotonin- một dược chất có tác dụng làm co thắt huyết quản rất mạnh. Nó có khả năng gây hưng phấn thần kinh cao, làm tăng huyết áp ở người bình thường. Vậy nên, đây là thực phẩm nằm trong nhóm thức ăn tăng huyết áp mà người bệnh nên tránh. Bởi những người đang mắc bệnh tăng huyết áp khi ăn nhiều dứa sẽ xuất hiện những hiện tượng như nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng… Từ đó, dễ có nguy cơ tăng huyết áp kịch phát, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, các loại đồ uống có cồn chứa nhiều đường và calo có thể dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì, làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt cầy

Thịt cầy được rất nhiều người ưa thích, đặc biệt nó là món mồi nhậu tuyệt vời cho nam giới. Nhưng theo Đông y, thịt cầy ôn thận, trợ dương, làm tăng sự âm suy dương thịnh dẫn tới cao huyết áp. Vậy nên người bị cao huyết áp cũng không nên ăn nhiều thực phẩm này.

Đường

Đường và đồ uống có đường rất dễ gây tăng cân. Thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Vì vậy, không chỉ người tiểu đường mà người huyết áp cao cũng cần hạn chế loại gia vị này.

Bánh ngọt

Bạn đừng nghĩ rằng ăn bánh ngọt chỉ có đường. Việc ăn quá nhiều bánh ngọt và bánh quy cũng có thể dẫn tới cao huyết áp. Bởi có rất nhiều loại bánh sử dụng tỷ lệ muối và đường đặc biệt để tăng thêm hương vị. Và chính những nguyên liệu này làm cho bạn dễ bị tăng huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Trà đặc

Đặc biệt là hồng trà đặc có chứa nhiều kiềm, có thể làm cho đại não hưng phấn, bất an, mất ngủ, tim đập loạn nhịp, huyết áp tăng cao. Bạn có thể thay thế bằng trà xanh, nhiều tài liệu đã chỉ ra công dụng của trà xanh tốt cho quá trình điều trị bệnh cao huyết áp.