Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà

Chăm sóc da 10/07/2018 09:41

Chăm sóc da bằng cách sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên là xu hướng được nhiều chị em áp dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến cách dùng các loại nước tắm làm trắng da. Thay vì dùng sữa tắm, đây là cách "spa" tại nhà rất đơn giản, hiệu quả và có thể giúp bạn loại bỏ stress, có tinh thần sảng khoái hơn. Cùng khám phá ngay nhé!

1. Tắm trắng bằng nước dừa hiệu quả tại nhà

Nước dừa tươi không chỉ là một thức uống rất ngon, bổ dưỡng mà còn là một “thần dược” giúp bạn có làn da hồng hào trắng trẻo.

Nước dừa tươi mang đến nhiều công dụng làm đẹp như dưỡng trắng da, chăm sóc tóc khỏe mạnh, giúp tái tạo da, tóc và ngăn ngừa các bệnh về da, tóc.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 1

Nước dừa tươi được xem là một “thần dược” giúp bạn có làn da hồng hào trắng trẻo

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy nước dừa có nhiều thành phần dinh dưỡng gồm protit, lipit, gluxit, các vitamin B1, C và nhiều loại muối khoáng.

Trong nước dừa có chứa cytokinin là dưỡng chất giúp làm đẹp và trắng da,  Đặc biệt, nước dừa còn khắc phục được hiện tượng da nhờn hiệu quả. Do đó, dùng nước dừa được xem như là một liệu pháp tự nhiên tại nhà được nhiều chị em yêu thích.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 2

Nước dừa chữa dưỡng chất giúp làm đẹp và trắng da và khắc phục được

hiện tượng da nhờn

Cách tắm trắng bằng nước dừa tại nhà như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Nước dừa

+ Sữa tươi không đường

+ Cam

Cách làm:

  • Hòa nước dừa với sữa tươi không đường.
  • Xay cam lấy nước
  • Thêm nước cam xay vào hỗn hợp nước dừa và sữa tươi để tạo thành loại hỗn hợp tắm trắng hiệu quả.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 3

Tắm trắng da toàn thân bằng nước dừa tươi tại nhà -Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Sau khi tắm sạch sẽ và lau khô, bạn lấy hỗn hợp trên bôi đều lên cơ thể. Nên kết hợp massage nhẹ nhàng để các tinh chất ngấm sâu vào bên trong da giúp loại bỏ tế bào hắc tố gây thâm và kích thích da sáng hơn từ bên trong.

Đồng thời với việc tắm trắng, bạn nên kết hợp uống mỗi ngày một cốc nước dừa để chăm sóc làbda trắng hồng nhanh hơn.

2. Tắm trắng bằng nước lá tía tô

Dùng lá tía tô là bí quyết tắm trắng làm đẹp da gần đây được nhiều chị em phụ nữ truyền tai nhau. 

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 4
Lá tía tô

Cách tắm trắng toàn thân bằng tía tô như sau:

  • Dùng bột tía tô hãm với nước nóng, sau đó pha thêm nước trong bồn sao cho đủ tắm.
  • Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm từ 15 – 20 phút để da hấp thụ tốt tinh dầu của tía tô.

Bên cạnh tác dụng dưỡng trắng, các tinh dầu hoạt chất trong tía tô còn có tác dụng tốt trong việc tẩy đi các tế bào da chết, se khít lỗ chân lông, chăm sóc làn da săn chắc, căng mịn, bật tông sáng.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 5
Tắm trắng bằng lá tía tô được phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng

Tắm trắng bằng bột lá tía tô được rất nhiều chị em áp dụng và phản hồi tích cực. Phương pháp này mang đến hiệu quả từ từ, không gây dị ứng, kích ứng, bắt nắng. Đồng thời, còn giúp làm mờ vết nám, thâm mụn, tàn nhang, mụn thịt, mụn cơm…

Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng vì làn da quá mẫn cảm thì nêncẩn thận thử trước để tránh bị kích ứng nhé!

3. Tắm trắng bằng nước vo gạo

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 6
Dùng nước vo gạo là bí quyết làm trắng da của phụ nữ Nhật

Sở dĩ nước vo gạo có hiệu quả tắm trắng là vì trong thành phần có hàm lượng cao vitamin B5, vitamin PP và các axit tự nhiên. Nước vo gạo là một trong các các loại nước tắm làm trắng da có cách làm vừa lạ vừa hiệu quả.  Tắm trắng bằng nước vo gạo không chỉ nuôi dưỡng da sáng mịn mà còn giúp giảm vết thâm, sạm đen trên da hiệu quả.

Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo hiệu quả như sau:

Cách 1: Ngâm mình trong nước vo gạo

+ Bạn chuẩn bị sẵn bồn tắm đã đổ nước vo gạo có pha thêm nước ấm.

+ Ngâm mình vào bồn tắm và  kết hợp massage toàn thân trong 10-15 phút.

+ Kiên trì áp dụng khoảng 3 – 4 tuần bạn sẽ thấy da trắng hồng, sáng đẹp, mịn màng hơn.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 7
Ngâm mình trong nước vo gạo

Cách 2: Thoa nước vo gạo lên da

Trong trường hợp không có bồn tắm đủ lớn, bạn có thể áp dụng cách sau:

+ Tắm sạch bằng nước ấm

+ Nhẹ nhàng thoa 1 lớp mỏng nước vo gạo lên toàn thân. Đây là cách để tẩy tế bào chết và làm trắng da hiệu quả.

+ Giữ yên trong chừng 15 phút. Bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng để da được thấm sâu tinh chất từ nước vo gạo.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 8
Thoa nước vo gạo lên da

Lưu ý: Bạn chỉ nên áp dụng cách này khi chắc chắn dùng đúng gạo được bảo quản tự nhiên.

4. Tắm trắng bằng cam tươi

Tắm cam tươi là có những tác dụng hữu hiệu tác động đến làn da như:  tẩy tế bào da chết, dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám, sẹo và giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa da.

Cách tắm trắng bằng cam tươi như sau

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 quả cam tươi và 400ml sữa tươi không đường.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 9
Tắm trắng bằng cam tươi và sữa tươi

Cách thực hiện:

– Trộn nước cam và sữa tươi với nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

–Xông hơi trong khoảng 5-10 phút để làm sạch da, giúp lỗ chân lông giãn nở và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

– Thoa đều hỗn hợp này  lên toàn bộ cơ thể trong 20 phút, kết hợp massage để giúp dưỡng chất ngấm sâu vào bên trong da.

– Cuối cùng, bạn tắm sạch lại với nước mát. Kiên trì áp dụng 2 lần/tuần, da bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng cách tắm trắng bằng cam và sữa chua hay cam tươi và mật ong.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 10

Tắm cam tươi giúp tẩy tế bào da chết, dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám,

sẹo và giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa da

5. Tắm trắng bằng nước trà xanh

Trà xanh là đồ uống giúp thanh lọc cơ thể có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nó còn giúp chăm sóc làn da săn chắc trắng sáng lên hiệu quả. Có thể xem trà xanh là một thứ mỹ phẩm rẻ tiền mà vô cùng hiệu quả.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 11

Tắm trắng bằng nước trà xanh an toàn, hiệu quả

Cách tắm trắng bằng trà xanh:

  • Bạn chọn lấy những lá trà mượt, không bị dập nát đem đun sôi để nguội.
  • Đổ nước trà vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước kết hợp massage khoảng 5 phút.
  • Cuối cùng tráng lại với nước sạch.

6. Làm trắng da toàn thân với muối biển

Trong muối biển chứa nhiều hoạt chất giúp kháng viêm, kháng khuẩn, làm sạch và tẩy nhẹ nhàng da. Dùng muối biển là bí quyết làm trắng da được nhiều chị em sử dụng.

Bạn có thể áp dụng những cách tắm nước muối làm trắng da tại nhà như dùng muối nguyên chất, kết hợp muối và tảo biển, kết hợp muối và chanh.

Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 12
Tắm nước muối làm trắng da tại nhà -Ảnh: Internet

Các loại nước tắm làm trắng da vừa chia sẻ trên có nguyên liệu tự nhiên rất dễ tìm, hiệu quả cao, giúp bạn sở hũu làn da tươi trẻ đầy sức sống. Nó rất thích hợp với những chị em không có thời gian và điều kiện đến spa hay thẩm mỹ viện chăm sóc da. Hãy kiên trì thực hiện để thêm khỏe mạnh và xinh đẹp hơn mỗi ngày nhé!

Xu hướng dùng muối tắm trắng có tốt thực sự không?

Xu hướng dùng muối tắm trắng có tốt thực sự không?

Hiện nay, dùng muối tắm trắng là cách làm đẹp đang rất được ưa chuộng. Muối tắm trắng có giá thành thấp, dễ mua, dễ sử dụng ngay tại nhà và được kèm theo những lời quảng cáo cho đến tận mây xanh về hiệu quả hấp dẫn. Vậy, Dùng muối tắm trắng có tốt không? Có nên dưỡng da với loại nguyên liệu tắm trắng này không? là điều mà nhiều chị em rất quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tắm trắng cách tắm trắng toàn thân làm trắng da trắng da toàn thân làm trắng da toàn thân từ thiên nhiên muối tắm trắng Nước cam nước vo gạo dưỡng da bằng nước vo gạo nước dừa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay