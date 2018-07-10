Các loại nước tắm làm trắng da siêu hiệu quả ngay tại nhà

Nước dừa tươi mang đến nhiều công dụng làm đẹp như dưỡng trắng da, chăm sóc tóc khỏe mạnh, giúp tái tạo da, tóc và ngăn ngừa các bệnh về da, tóc.

Nước dừa tươi không chỉ là một thức uống rất ngon, bổ dưỡng mà còn là một “thần dược” giúp bạn có làn da hồng hào trắng trẻo.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy nước dừa có nhiều thành phần dinh dưỡng gồm protit, lipit, gluxit, các vitamin B1, C và nhiều loại muối khoáng.

Nước dừa tươi được xem là một “thần dược” giúp bạn có làn da hồng hào trắng trẻo

Trong nước dừa có chứa cytokinin là dưỡng chất giúp làm đẹp và trắng da, Đặc biệt, nước dừa còn khắc phục được hiện tượng da nhờn hiệu quả. Do đó, dùng nước dừa được xem như là một liệu pháp tự nhiên tại nhà được nhiều chị em yêu thích.

Nước dừa chữa dưỡng chất giúp làm đẹp và trắng da và khắc phục được hiện tượng da nhờn

Cách tắm trắng bằng nước dừa tại nhà như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Nước dừa

+ Sữa tươi không đường

+ Cam

Cách làm:

Hòa nước dừa với sữa tươi không đường.

Xay cam lấy nước

Thêm nước cam xay vào hỗn hợp nước dừa và sữa tươi để tạo thành loại hỗn hợp tắm trắng hiệu quả.

Tắm trắng da toàn thân bằng nước dừa tươi tại nhà -Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Sau khi tắm sạch sẽ và lau khô, bạn lấy hỗn hợp trên bôi đều lên cơ thể. Nên kết hợp massage nhẹ nhàng để các tinh chất ngấm sâu vào bên trong da giúp loại bỏ tế bào hắc tố gây thâm và kích thích da sáng hơn từ bên trong.

Đồng thời với việc tắm trắng, bạn nên kết hợp uống mỗi ngày một cốc nước dừa để chăm sóc làbda trắng hồng nhanh hơn.

2. Tắm trắng bằng nước lá tía tô

Dùng lá tía tô là bí quyết tắm trắng làm đẹp da gần đây được nhiều chị em phụ nữ truyền tai nhau.

Lá tía tô

Cách tắm trắng toàn thân bằng tía tô như sau:

Dùng bột tía tô hãm với nước nóng, sau đó pha thêm nước trong bồn sao cho đủ tắm.

Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm từ 15 – 20 phút để da hấp thụ tốt tinh dầu của tía tô.

Bên cạnh tác dụng dưỡng trắng, các tinh dầu hoạt chất trong tía tô còn có tác dụng tốt trong việc tẩy đi các tế bào da chết, se khít lỗ chân lông, chăm sóc làn da săn chắc, căng mịn, bật tông sáng.

Tắm trắng bằng lá tía tô được phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng

Tắm trắng bằng bột lá tía tô được rất nhiều chị em áp dụng và phản hồi tích cực. Phương pháp này mang đến hiệu quả từ từ, không gây dị ứng, kích ứng, bắt nắng. Đồng thời, còn giúp làm mờ vết nám, thâm mụn, tàn nhang, mụn thịt, mụn cơm…

Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng vì làn da quá mẫn cảm thì nêncẩn thận thử trước để tránh bị kích ứng nhé!

3. Tắm trắng bằng nước vo gạo

Dùng nước vo gạo là bí quyết làm trắng da của phụ nữ Nhật

Sở dĩ nước vo gạo có hiệu quả tắm trắng là vì trong thành phần có hàm lượng cao vitamin B5, vitamin PP và các axit tự nhiên. Nước vo gạo là một trong các các loại nước tắm làm trắng da có cách làm vừa lạ vừa hiệu quả. Tắm trắng bằng nước vo gạo không chỉ nuôi dưỡng da sáng mịn mà còn giúp giảm vết thâm, sạm đen trên da hiệu quả.

Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo hiệu quả như sau:

Cách 1: Ngâm mình trong nước vo gạo

+ Bạn chuẩn bị sẵn bồn tắm đã đổ nước vo gạo có pha thêm nước ấm.

+ Ngâm mình vào bồn tắm và kết hợp massage toàn thân trong 10-15 phút.

+ Kiên trì áp dụng khoảng 3 – 4 tuần bạn sẽ thấy da trắng hồng, sáng đẹp, mịn màng hơn.

Ngâm mình trong nước vo gạo

Cách 2: Thoa nước vo gạo lên da

Trong trường hợp không có bồn tắm đủ lớn, bạn có thể áp dụng cách sau:

+ Tắm sạch bằng nước ấm

+ Nhẹ nhàng thoa 1 lớp mỏng nước vo gạo lên toàn thân. Đây là cách để tẩy tế bào chết và làm trắng da hiệu quả.

+ Giữ yên trong chừng 15 phút. Bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng để da được thấm sâu tinh chất từ nước vo gạo.

Thoa nước vo gạo lên da

Lưu ý: Bạn chỉ nên áp dụng cách này khi chắc chắn dùng đúng gạo được bảo quản tự nhiên.

4. Tắm trắng bằng cam tươi

Tắm cam tươi là có những tác dụng hữu hiệu tác động đến làn da như: tẩy tế bào da chết, dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám, sẹo và giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa da.

Cách tắm trắng bằng cam tươi như sau

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 quả cam tươi và 400ml sữa tươi không đường.

Tắm trắng bằng cam tươi và sữa tươi

Cách thực hiện:

– Trộn nước cam và sữa tươi với nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

–Xông hơi trong khoảng 5-10 phút để làm sạch da, giúp lỗ chân lông giãn nở và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

– Thoa đều hỗn hợp này lên toàn bộ cơ thể trong 20 phút, kết hợp massage để giúp dưỡng chất ngấm sâu vào bên trong da.

– Cuối cùng, bạn tắm sạch lại với nước mát. Kiên trì áp dụng 2 lần/tuần, da bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng cách tắm trắng bằng cam và sữa chua hay cam tươi và mật ong.

Tắm cam tươi giúp tẩy tế bào da chết, dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám, sẹo và giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa da

5. Tắm trắng bằng nước trà xanh

Trà xanh là đồ uống giúp thanh lọc cơ thể có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nó còn giúp chăm sóc làn da săn chắc trắng sáng lên hiệu quả. Có thể xem trà xanh là một thứ mỹ phẩm rẻ tiền mà vô cùng hiệu quả.

Tắm trắng bằng nước trà xanh an toàn, hiệu quả

Cách tắm trắng bằng trà xanh:

Bạn chọn lấy những lá trà mượt, không bị dập nát đem đun sôi để nguội.

Đổ nước trà vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước kết hợp massage khoảng 5 phút.

Cuối cùng tráng lại với nước sạch.

6. Làm trắng da toàn thân với muối biển

Trong muối biển chứa nhiều hoạt chất giúp kháng viêm, kháng khuẩn, làm sạch và tẩy nhẹ nhàng da. Dùng muối biển là bí quyết làm trắng da được nhiều chị em sử dụng.

Bạn có thể áp dụng những cách tắm nước muối làm trắng da tại nhà như dùng muối nguyên chất, kết hợp muối và tảo biển, kết hợp muối và chanh.

Tắm nước muối làm trắng da tại nhà -Ảnh: Internet

Các loại nước tắm làm trắng da vừa chia sẻ trên có nguyên liệu tự nhiên rất dễ tìm, hiệu quả cao, giúp bạn sở hũu làn da tươi trẻ đầy sức sống. Nó rất thích hợp với những chị em không có thời gian và điều kiện đến spa hay thẩm mỹ viện chăm sóc da. Hãy kiên trì thực hiện để thêm khỏe mạnh và xinh đẹp hơn mỗi ngày nhé!