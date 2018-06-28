Xu hướng dùng muối tắm trắng có tốt thực sự không?

Hiện nay, dùng muối tắm trắng là cách làm đẹp đang rất được ưa chuộng. Muối tắm trắng có giá thành thấp, dễ mua, dễ sử dụng ngay tại nhà và được kèm theo những lời quảng cáo cho đến tận mây xanh về hiệu quả hấp dẫn. Vậy, Dùng muối tắm trắng có tốt không? Có nên dưỡng da với loại nguyên liệu tắm trắng này không? là điều mà nhiều chị em rất quan tâm.

1. Thực trạng dùng muối tắm trắng da hiện nay Dưỡng da trắng là nhu cầu làm đẹp nhận được sự quan tâm, đầu tư rất lớn của đông đảo chị em. Với tâm lý nôn nóng muốn trắng nhanh mà không quá tốn kém, không phải bỏ ra nhiều công sức nhiều chị em đã lựa chọn dùng muối tắm trắng. Đây được xem là cách làm đẹp nhanh chóng, tiện dụng. Muối tắm trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ -Ảnh: Internet Những sản phẩm này được quảng cáo là "loại bỏ tế bào chết nhanh chóng, cho da mịn màng, trắng hồng, an toàn hơn hẳn so với kem trộn”, "hàng có xuất xứ từ Thái Lan", "biện pháp tắm trắng hoàn hảo chỉ trong 7 ngày” rất hấp dẫn.

Muối tắm trắng khá phong phú về giá cả và đa dạng về loại. Trong đó, loại muối kích trắng của Thái Lan nhập khẩu qua đường xách tay được người bán giới thiệu là đang được ưa chuộng nhất trên thị trường. Loại muối này có hiệu quả cực nhanh sau chỉ một lần tắm trắng duy nhất. Với chiết xuất từ thiên nhiên như các loại quả chanh, nho, cam... giúp bổ sung vitamin E, C dưỡng da khỏe, căng mịn, mềm mại và giúp da bật tông trắng sáng. Các loại muối tắm trắng da có cách sử dụng đơn giản -Ảnh: Internet Các loại muối tắm trắng da này có cách sử dụng đơn giản: Chị em chỉ cần làm ướt cơ thể rồi dùng muối tắm chà xát nhẹ nhàng lên. Tránh những vùng da có vết thương hở. Cuối cùng tắm lại thật sạch với nước lạnh.

2. Thực hư công dụng làm đẹp cấp tốc của muối tắm trắng? Muối tắm trắng có thành phần chính là muối khoáng. Theo các chuyên gia làm đẹp, động tác massage xoay tròn khi dùng muối sẽ giúp giúp tẩy tế bào chết và cân bằng lượng dầu nhờn trên da. Sau khi dùng muối bạn sẽ thấy làn da mềm mại, căng mịn hơn. Dùng muối sẽ giúp giúp tẩy tế bào chết và cân bằng lượng dầu nhờn trên da -Ảnh: Internet Đồng thời, thành phần muối khoáng còn có khả năng sát khuẩn mạnh, giúp da sạch sâu, sáng hơn. Thực tế, đây chỉ là tình trạng da tạm thời sạch hơn nên trông sáng ra chứ hoàn toàn không phải là trắng lên. Theo các bác sĩ chuyên khoa, muối khoáng chỉ đơn giản là thành phần dưỡng da, tẩy tế bào chết ngoài da. Như vậy, những quảng cáo làm đẹp, làm trắng cấp tốc của muối tắm trắng là không có căn cứ khoa học. 3. Dùng muối tắm trắng có tốt không? Công dụng của những loại muối tắm trắng đang rất “hot” trên thị trường hiện nay chỉ là truyền miệng chứ hầu hết chưa được kiểm định. Độ an toàn của các sản phẩm này khá mơ hồ. Những hạn chế của loại muối tắm này có thể kể đến gồm: Nếu chà xát mạnh có thể làm da bị tổn thương, đau rát.

Với các loại muối tắm dùng cho cả da mặt và toàn thân, có thể gây kích ứng da ở vùng da mặt nhạy cảm, mỏng. Lạm dụng muối tắm trắng khiến da yếu, nhạy cảm hơn và có thể bị phồng rộp -Ảnh: Internet Làn da sẽ trở nên mỏng, nhạy cảm hơn sau khi lột tẩy đi lớp tế bào chết. Nguy cơ sạm nám, dễ bắt nắng cao.

Lạm dụng muối tắm trắng khiến da yếu, nhạy cảm, có thể phồng rộp. Dùng muối tắm trắng có thể gây trầy xước, tổn thương da -Ảnh: Internet Dùng muối tắm trắng không rõ xuất xứ sẽ gây dị ứng da và có ảnh hưởng xấu về sau. Trên đây là những chia sẻ xoay quanh mặt hạn chế và tích cực khi làm đẹp cùng muối tắm trắng. Vậy là bạn đã có giải đáp Dùng muối tắm trắng có tốt không? Hãy xem xét và tự đưa ra quyết định Có nên dùng muối tắm trắng không thật tỉnh táo cho chính mình nhé!

Da bật tông hơn cả tắm trắng nhờ cách làm hỗn hợp tẩy tế bào chết sau Thay vì bỏ tiền ra mua những loại mặt nạ đắt tiền, tại sao bạn không thử áp dụng công thức tẩy tế bào chết dưới đây để giúp da bật tông hơn cả tắm trắng.

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