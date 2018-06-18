Vô vàn cách làm sạch bàn ủi bằng muối cực hữu ích dành cho bà nội trợ

Muối không chỉ dùng trong nấu ăn mà còn là nguyên liệu có khả năng làm sạch bàn ủi một cách vô cùng nhanh với hiệu quả sánh bằng cả các chất tẩy rửa. Cách làm sạch đáy bàn ủi bằng muối rất dễ và thuận tiện, bạn có thể linh động các loại nguyên liệu kết hợp để làm sạch các vết cháy bàn ủi, mặt bàn ủi bị dính vải hoặc bàn ủi bị dính keo.

Dưới đây là các cách làm sạch mặt đáy bàn ủi bị cháy cực kỳ đơn giản và nhanh gọn bằng muối cùng các nguyên liệu khác dễ kiếm ngay trong bếp nhà bạn. Cùng bắt đầu thôi!

Bàn ủi để nhiệt độ quá cao khi dùng rất dễ bị cháy - Ảnh: Internet

Cách làm sạch bàn ủi bằng muối hạt

Xử lý sạch sẽ vết cháy do dính vải trên mặt đáy bàn là có thể dùng trực tiếp muối hạt để chà xát. Bạn lấy một chiếc khăn bông sạch và dày, trải muối lên trên. Sau đó, cắm điện để cho bàn ủi nóng lên, bạn ấn chặt bàn ủi để bề mặt đáy tiếp xúc với các hạt muối.

Muối hạt có tác dụng tẩy sạch vết bẩn rất tốt - Ảnh: Internet

Thực hiện thao tác di mạnh bàn ủi như đang là quần áo để muối cọ xát với mặt đáy bàn là, làm tróc các vết bẩn bám vào bề mặt. Cuối cùng, bạn rút nguồn điện, đợi bàn ủi nguội rồi dùng 1 chiếc khăn bông ẩm lau sạch mặt bàn ủi là xong.

Cách làm sạch bàn ủi bằng muối và giấm

Đối với cách làm sạch này, bạn đun sôi 2 thìa giấm lên, sau đó thả vào 1-2 thìa muối. Trong lúc hỗn hợp giấm và muối còn nóng, dùng bàn chải nhúng vào rồi chà thật mạnh lên bề mặt bàn ủi. Lưu ý, bạn không nên dùng miếng sắt cọ nồi để tẩy rửa vì có thể sẽ làm xước đi lớp chống dính tự nhiên của bàn ủi nhé.

Cách làm sạch bàn ủi bằng muối và chanh

Cách làm này rất nhanh và thuận tiện. Bạn chỉ cần cắt đôi quả chanh ra, sau đó lấy 1 nửa quả chanh chấm và muối hạt, sau đó cầm nửa quả chanh đó chà thật mạnh lên mặt bàn ủi dính bẩn, cháy xém. Đến khi các lớp cáu bẩn bong ra thì bạn dùng khăn bông ẩm, lau sạch đi, đợi bàn ủi khô là có thể dùng được ngay.

Hạt muối càng to lại càng giúp làm sạch bề mặt nhanh hơn - Ảnh: Internet

Cách làm sạch bàn ủi bằng muối và kem đánh răng

Muối kết hợp với kem đánh răng tạo thành một hợp chất có tính tẩy rửa mạnh. Trộn đều ½ thìa muối với 1 thìa kem đánh răng, sau đó dùng bàn chải chà hỗn hợp đó lên phần bị cháy trên mặt bàn ủi. Khi các vết bẩn tróc ra, bạn dùng khăn bông thấm nước lau sạch rồi đợi khô là có thể dùng bình thường. Cách làm này đem lại hiệu quả trong thời gian ngắn và có khả năng bảo toàn được lớp chống dính của bàn ủi.