Bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch bàn ủi cực kỳ hiệu quả này

Vào bếp 15/06/2018 09:34

Với cách làm sạch bàn ủi dưới đây, mọi vết cháy bám dưới đáy bàn ủi dù mới hay lâu ngày cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Không ít bà nội trợ mắc phải tình trạng bàn ủi bị dính keo hoặc bị dính vải dẫn tới cháy đáy bàn ủi mà chưa biết cách làm sạch khiến cho mặt bàn ủi bị cháy lâu ngày sần sùi và không thể ủi đồ được. Nhưng chỉ với vài cách đơn giản dưới đây, bạn có thể dễ dàng làm sạch bàn ủi của gia đình mình kể cả khi đáy bàn ủi dính bất kỳ loại keo, vết cháy nào cứng đầu.

Bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch bàn ủi cực kỳ hiệu quả này - Ảnh 1

Mặt đáy bàn ủi thường rất dễ bị dính vải nếu bạn để nhiệt độ quá cao khi là quần áo - Ảnh: Internet

Làm sạch đáy bàn ủi bằng chanh tươi

Chanh tươi mang tính axit có thể tẩy rửa khá sạch. Nếu bàn ủi của bạn chẳng may bị dính vải trong khi là quần áo thì hãy nhanh chóng rút điện ra, đợi cho bàn ủi nguội hẳn rồi mới bắt đầu tiến hành cọ rửa đáy bàn ủi.

Bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch bàn ủi cực kỳ hiệu quả này - Ảnh 2

Chanh tươi có tác dụng tẩy trắng, làm sạch vượt trội - Ảnh: Internet

Cắt đôi quả chanh tươi rồi lấy 1 nửa quả chanh chà xát mạnh lên trên bề mặt vết cháy của bàn ủi. Bạn chà liên tục đến khi thấy vết cháy bong ra, để lộ bề mặt bàn là trắng bóng như mới là được.

Đây là một cách giúp đánh bay vết bẩn bám dính vào bề mặt đáy bàn là nhanh chóng và hiệu quả. Chanh không những có tác dụng tẩy trắng bề mặt trong thời gian ngắn mà còn là giúp cho mặt đáy bàn là sáng bóng như mới, khôi phục được lớp chống dính bề mặt cho bàn là.

Làm sạch vết cháy bàn ủi bằng baking soda

Trộn 1 thìa cà phê bột baking soda với 1 thìa cà phê nước. Bạn có thể bỏ thêm vào hỗn hợp một ít kem đánh răng để tăng hiệu quả tẩy trắng giúp cho bề mặt đáy của bàn là sạch nhanh hơn.

Bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch bàn ủi cực kỳ hiệu quả này - Ảnh 3

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc nên có trong mỗi gia đình - Ảnh: Internet

Cách làm sạch bàn ủi bằng baking soda như sau:

- Chuẩn bị một chiếc khăn xô sạch, sau đó thấm đẫm dung dịch baking soda vừa trộn.

- Đắp miếng khăn xô lên trên bề mặt đáy bàn là bị cháy, cáu bẩn khoảng 15 phút

- Cầm miếng khăn xô chà mạnh để loại bỏ vết bẩn dưới đáy bàn ủi

- Lau lại bằng nước ấm, sau đó dùng một chiếc khăn khô lau lại bàn là cho sạch nước là xong.

Làm sạch mặt bàn ủi bị cháy bằng giấm

Bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch bàn ủi cực kỳ hiệu quả này - Ảnh 4

Giấm giúp vết bẩn sáng bóng và nhanh được loại bỏ khỏi mặt đáy bàn ủi - Ảnh: Internet

- Đun sôi giấm lên, sau đó thả thêm vào nồi 1 thìa cà phê muối tinh.

- Chuẩn bị một miếng bông gòn cỡ lớn, nhúng vào hỗn hợp giấm và muối vừa đun nóng

- Lấy đũa gắp miếng bông ra rồi đắp lên trên mặt bàn ủi bị cháy xém

Đợi khoảng 2 phút rồi chà mạnh miếng bông lên mặt đáy bàn ủi cho sạch hết vết bẩn. Nếu vết bẩn vẫn chưa biến mất, bạn lại nhúng 1 miếng bông mới vào nồi giấm nóng, tiếp tục lặp lại bước trên đến khi bề mặt đáy bàn ủi sáng bóng là được.

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