Phụ nữ đảm đang ngoài việc nấu ăn ngon còn phải biết cách làm sạch các dụng cụ nhà bếp và đô dùng trong nhà để nhà cửa và các vật dụng luôn sạch sẽ, mới tinh. Những chị em thường xuyên là quần áo cho gia đình mỗi sáng chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với tình trạng đáy bàn ủi bị cáu bẩn, cháy xem do dính quần áo. Dưới đây là cách làm sạch bàn ủi bị dính vải cực kỳ hiệu quả bằng kem đánh răng, phụ nữ thì nên phải tham khảo nhé!

Mặt bàn ủi bị cháy thường là do bạn chỉnh nhiệt độ không đúng cách, để nhiệt quá cao đến khi là quần áo gây ra tình trạng dính vải vào bàn là, làm mất đi lớp chống dính tự nhiên dưới đáy bàn ủi.

Bất kỳ bà nội trợ nào cũng nên biết cách làm sạch vết cháy bàn ủi - Ảnh: Internet

Mặt bàn ủi cháy thường do để nhiệt độ quá cao gây dính vải vảo bề mặt - Ảnh: Internet

Bàn ủi bị cháy cũng có thể do chất liệu vải quần áo của bạn không thích hợp với nhiệt độ của đáy bàn ủi. Do vậy, hãy lưu ý xem chất liệu của quần áo là gì, phù hợp với nhiệt độ nào để tránh làm cháy những món đồ mà bạn và người thân yêu thích.

Cách làm sạch bàn ủi bị dính vải bằng kem đánh răng

Cách làm sạch mặt đáy bàn ủi bị cháy xém không khó nhưng bạn nên nắm rõ để tiến hành làm sạch càng sớm càng tốt giúp vết bẩn dễ dàng bong ra hơn so với việc để lâu mới bắt đầu tiến hành tẩy rửa.

Kem đánh răng là nguyên liệu giúp tẩy vết bẩn hiệu quả với tác dụng tức thời - Ảnh: Internet

Cách làm sạch bàn ủi:

- Đầu tiên, khi phát hiện bàn ủi bị dính bẩn hoặc dính keo, cách xử lý nhanh nhất trước khi tiến hành làm sạch là rút dây điện, đợi cho bề mặt đáy bàn ủi nguội bớt.

- Sau đó, bạn cho kem đánh răng ra đầy một chiếc bàn chải cũ, chà mạnh lên vùng bề mặt bị cháy đến khi vết bẩn bong ra hết.

- Dùng một chiếc khăn thấm nước nóng lau sạch bọt kem đánh răng dưới mặt đáy bàn là, sau đó lấy khăn khô lau sạch nước.

- Cắm điện đợi bàn là nóng rồi trong lúc đó trải sẵn một chiếc khăn bông khô dày. Là bàn là lên chiếc khăn bông khoảng 2-3 phút rồi ngắt điện là bàn là đã được làm sạch tối đa.

Để tránh bàn là bật nhiệt độ quá cao gây dính quần áo, bạn nên thử nhiệt độ trên bàn là bằng cách là thử vào một chiếc khăn bông dày để kiểm tra độ nóng trước khi là nhé.