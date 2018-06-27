Trước khi đi ngủ chăm chỉ đắp mặt nạ này 15 phút, da dẻ có đen nhẻm cũng bật tông trắng mịn sau 7 ngày

Đắp mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên mỗi buổi tối là một trong những phương pháp giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, căng mịn dễ dàng nhất.

Làn da trắng mịn, hồng hào và tràn đầy sức sống là một trong những chuẩn mực của phụ nữ châu Á. Do đó, đa số chị em đều mong muốn sở hữu được làn da hoàn hảo. Tuy nhiên, khí hậu và nhiệt độ nắng trung bình của châu Á khá gay gắt, đòi hỏi phụ nữ phải có phương pháp chăm sóc da phù hợp. Dưới đây là những gợi ý về mặt nạ dưỡng trắng da từ hỗn hợp tự nhiên mà bạn có thể tham khảo và áp dụng trước khi đi ngủ.

Điều đầu tiên, bạn phải thoa kem chống nắng và che chắn thật tốt cho da mỗi ngày. Công đoạn này cực kỳ quan trọng vì có khả năng ngăn chặn tia UVA và UVB trong ánh nắng làm ảnh hưởng đến da. Mỗi sáng, hãy thoa kem chống nắng ít nhất 20 phút trước khi bước ra ngoài. Đặc biệt, kem chống nắng phải có SPF 30+ trở lên, đồng thời, phải chọn loại phù hợp với tính chất da.

Muốn các công thức mặt nạ dưỡng trắng da ban đêm phát huy tác dụng, bạn cần thoa kem chống nắng thật kỹ vào ban ngày - Ảnh: Internet Công thức mặt nạ dưỡng trắng da ban đêm Mặt nạ dưa leo, sữa chua Dưa leo là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào giúp ổn định độ pH, nhờ đó ngăn ngừa tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, điều trị da khô, bong tróc. Lượng Vitamin E, khoáng chất trong loại quả này chính là những dưỡng chất thiết yếu làm tăng tái tạo tế bào giúp lan da trắng mịn, hồng hào. Trong khi đó, men vi sinh, axit tự nhiên trong sữa chua có khả năng kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ giúp ngăn ngừa, điều trị mụn hiệu quả. Cách thực hiện: Ép lấy nước của nửa quả dưa leo cho ra chiếc bát nhỏ, thêm 1 muỗng canh sữa chua không đường vào rồi trộn đều là có thể sử dụng. Rửa sạch mặt, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 15 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát. Công thức dưỡng trắng da ban đêm từ sữa chua và dưa leo - Ảnh: Internet Mặt nạ khoai tây, sữa tươi Sữa tươi rất giàu dưỡng chất thiết yếu có tác dụng nuôi dưỡng tế bào, duy trì độ ẩm, giữ độ đàn hồi giúp làn da căng mịn, ngăn ngừa chảy xệ, nếp nhăn. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng trong khoai tây có khả năng tăng sắc tố giúp da bật tông trắng mịn, hồng hào nhanh chóng. Cách thực hiện: Gọt vỏ, rửa sạch nửa củ khoai tây cho vào nồi hấp hoặc luộc chín. Cho khoai ra bát, dùng muỗng nghiền đến khi nhuyễn mịn thì thêm 2 - 3 muỗng sữa tươi không đường vào, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi vệ sinh da mặt, thoa hỗn hợp khoai tây và sữa lên, nằm thư giãn khoảng 15 phút thì rửa sạch là hoàn thành. Khoai tây và sữa tươi được rất nhiều phụ nữ sử dụng để chăm sóc, dưỡng trắng da vào ban đêm Chăm chỉ, kiên trì dành ra 15 - 20 phút mỗi buổi tối để đắp các công thức mặt nạ có khả năng dưỡng trắng trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, mềm mịn như đã ao ước bấy lâu.

Cách làm nước ép nghệ tươi làm đẹp da mặt trắng hồng, mịn màng Sử dụng nghệ tươi đúng cách mỗi ngày, bạn sẽ đạt được rất nhiều tác dụng "thần kỳ" đối với da mặt lẫn sức khỏe.

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