Cách làm nước ép nghệ tươi làm đẹp da mặt trắng hồng, mịn màng

Chăm sóc da 25/06/2018 10:52

Sử dụng nghệ tươi đúng cách mỗi ngày, bạn sẽ đạt được rất nhiều tác dụng "thần kỳ" đối với da mặt lẫn sức khỏe.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp, loại thảo dược trong Đông y, nghệ tươi còn là nguyên liệu quý giá mang đến vô vàn tác dụng trong việc làm đẹp. Chính vì vậy, nếu biết cách sử dụng phù hợp, nghệ có thể chữa trị rất nhiều chứng bệnh, vấn đề về da như nám, tàn nhang, mụn trứng cá, lão hóa... hiệu quả. Sau đây là cách làm nước ép nghệ tươi làm đẹp da mặt trắng hồng, mịn màng.

Nghệ tươi có tác dụng gì đối với da mặt?

Trong nghệ tươi có hàm lượng lớn chất curcumin. Đây là dưỡng chất có khả năng chống viêm, kháng khuẩn cho cả cơ thể lẫn làn da. Điều này giúp sức khỏe ổn định, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập gây nên mụn, viêm, mẩn ngứa hay kích ứng cho làn da. Curcumin cũng là chất có tác dụng chống lão hóa tối ưu giúp lưu giữ vẻ tươi trẻ, làn da căng mịn và tràn đầy sức sống. 

Một tác dụng khác nữa của loại chất này là nuôi dưỡng hồng cầu, tăng cường lưu thông máu giúp làn da cải thiện sắc tố, bật tông trở nên trắng mịn, hồng hào. 

Ngoài ra, nghệ tươi còn có nhiều công dụng khác đối với sức khỏe như giảm lượng cholesterol trong máu, ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, trị một số bệnh liên quan đến dạ dày, đường tiêu hóa... 

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Nghệ tươi có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với da mặt lẫn sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh "thần dược" curcumin, nghệ tươi còn chứa nhiều dưỡng chất, Vitamin thiết yếu khác đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da lẫn bảo vệ sức khỏe. 

Cách sử dụng nghệ tươi làm đẹp da mặt

Đắp mặt nạ nghệ tươi

Nguyên liệu cần có: 

- 1 củ nghệ tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ít nước nóng

Cách thực hiện:

Gọt vỏ, rửa sạch củ nghệ tươi rồi cho vào máy ép lấy nước đổ ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm vài muỗng canh nước nóng và mật ong vào, dùng muỗng khuấy thật đều rồi cho miếng mặt nạ giấy vào. Đặt chúng vào tủ lạnh khoảng 20 phút thì mang ra sử dụng. 

Rửa sạch da, đắp trực tiếp mặt nạ đã thực hiện lên, nằm thư giãn khoảng 20 - 25 phút thì vệ sinh sạch. 

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Nước ép nghệ nên đun sôi hoặc thêm nước nóng vào để vừa đạt tác dụng làm đẹp da mặt vừa loại bỏ dầu kích ứng - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo phương pháp này 2 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối, sau thời gian ngắn các nốt mụn, sạm da, thậm chí là nám, tàn nhang đều sẽ tiêu biến giúp bạn sở hữu làn da không tì vết. 

Lưu ý rằng, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy đun sôi  nghệ tươi để loại bỏ đi lượng dầu kích ứng. Ngoài việc đắp nước ép nghệ tươi, bạn có thể thay thế bằng tinh bột nghệ. 

Uống nước ép nghệ tươi

Nguyên liệu cần có:

- Nửa củ nghệ tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Gọi vỏ, rửa sạch và thái nghệ tươi thành từng lát nhuyễn, có thể để nguyên hoặc ép lấy nước cho vào ly thủy tinh. Thêm nước nóng vào, trộn đều để yên khoảng vài phút. Cuối cùng, thêm mật ong vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. 

Bạn nên uống ly nước ép nghệ tươi này vào sáng sớm, tốt nhất là trước khi ăn sáng khoảng 20 phút. Thời điểm này, cơ thể rất dễ hấp thu dưỡng chất giúp các nghệ phát huy tối đa tác dụng. 

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Cách làm nước ép nghệ tươi làm đẹp da mặt trắng hồng, mịn màng - Ảnh 3
Uống nước ép nghệ tươi vào buổi sáng mang đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet

Uống nước ép nghệ tươi và mật ong vào buổi sáng cực kỳ tốt đối với sức khỏe, làn da. Do đó, hãy tập cho bản thân thói quen này. 

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