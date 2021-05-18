Lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an . Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm tên Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Được biết, Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hoá truy nã đặc biệt về tội giết người.

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nghe thấy tiếng kêu cứu của một tài xế taxi. Khi người dân tới trợ giúp thì tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay nhưng vẫn cố thoát ra ngoài xe, vật lộn với tên cướp và tri hô kêu cứu.

Nạn nhân trong vụ việc là anh N.M.T. (sinh năm 1976, trú trên địa bàn quận Long Biên). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Sáu khai nhận do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người, Sáu nghi ngờ anh M. sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm.

Theo Người Lao Động, liên quan đến vụ tài xế taxi bị đối tượng dùng dao nhọn đâm trên đường giữa ban ngày, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Đối tượng Đặng Văn Sáu thời điểm bị bắt - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, lúc trên xe, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh M. dừng xe không đồng ý đi nữa. Lúc này, anh M. có gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao đâm vào vùng ngực trái anh M.. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, nhưng anh M. vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh M. vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Để kịp thời động viên công dân dũng cảm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có hình thức khen thưởng. Trong ngày 17/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh N.T.M.. Giám đốc Công an thành phố cũng đã tặng Giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh M..

Sáu là đối tượng bị truy nã ở Thanh Hóa vì tội danh giết người - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Ngoài ra, Công an thành phố được biết còn có 1 công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh M. khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, công an vẫn chưa xác định được công dân nêu trên. Do vậy, Công an thành phố Hà Nội đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin theo số điện thoại (Đường dây nóng: 0692196777; Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001) để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, một số trang mạng xã hội đã đưa tin, phản ánh 1 nam thanh niên mặc quần cảnh sát, có mặt tại hiện trường nhưng thờ ơ không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng. Về việc này, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xác minh, xác định nam thanh niên đó là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1985; là đại uý) cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Chiều ngày 17/5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có Quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển cán bộ nêu trên về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.