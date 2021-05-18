Hơn 51.000 công nhân Bắc Giang phải nghỉ việc vì COVID-19, cơ quan chức năng 'tính kế' hỗ trợ

Xã hội 18/05/2021 04:37

Bắc Giang hiện có 51.042 công nhân lao động của 54 doanh nghiệp phải nghỉ việc do phải cách ly hoặc tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch COVID-19.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang cho biết, Bắc Giang có 51.042 công nhân lao động của 54 doanh nghiệp phải nghỉ việc do phải cách ly hoặc tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch COVID-19. Trong đó, số công nhân lao động nghỉ việc tại các khu công nghiệp như Vân Trung, Quang Châu và Đình Trám là 44.337 người.

Theo đó, chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang kiến nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn chăm lo cho công nhân lao động, giáo viên nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch; có cơ chế hỗ trợ đoàn viên là giáo viên tại các trường tư thục mất việc do không đứng lớp (khoảng 1.600 - 1.800 người).

Dịp này, ông Ngọ Duy Hiểu thay mặt Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại Bắc Giang số tiền 200 triệu đồng.

Theo báo Lao Động, trước tác động của dịch COVID-19, tại Bắc Giang, các cấp Công đoàn ủng hộ các địa phương cách ly, phong tỏa và cấp phát cho công nhân viên chức lao động 478.770 khẩu trang, 8.684 chai nước rửa tay sát khuẩn, 2.110 mặt nạ phòng, chống dịch, 10.000 chiếc quần áo phòng, chống dịch; ủng hộ nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, nước uống, sữa, rau của quả...) và ủng hộ bằng tiền mặt, tổng trị giá 631.580.000 đồng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, có phương án cho người lao động nghỉ luân phiên, nghỉ phép năm; bố trí các ca làm việc hợp lý để người lao động có thể trông con khi các nhà trường tạm nghỉ do dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Đối với người lao động phải cách ly, không đến công ty đi làm được do quy định của địa phương, Công đoàn cơ sở đã tham gia để doanh nghiệp thực hiện chi trả 70% lương, hoặc áp dụng tính ngày nghỉ phép năm để đảm bảo thu nhập của người lao động không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật.

Còn tại Bắc Ninh, ông Ngọ Duy Hiểu nhận định, công nhân viên chức dễ bị tổn thương do tập trung đông người. Ông Ngọ Duy Hiểu thay mặt Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại Bắc Ninh 100 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà - chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Ninh: "Từ ngày 15/5, Công đoàn Bắc Ninh thống nhất hỗ trợ mỗi người lao động F0 là 3 triệu đồng, F1 là 1 triệu đồng và dự kiến trường hợp khó khăn hơn sẽ có nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa hỗ trợ".

Tuy nhiên, đối tượng là công nhân lao động ở khu dân cư bị phong tỏa y tế - nơi có các ca nhiễm rất lớn. Do vậy, bà Hà đề nghị Tổng liên đoàn Lao động hỗ trợ đối tượng người lao động là F2 và sống trong các khu dân cư bị phong tỏa y tế.

Hơn 51.000 công nhân Bắc Giang phải nghỉ việc vì COVID-19, cơ quan chức năng 'tính kế' hỗ trợ - Ảnh 1
Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Bắc Ninh cũng đề nghị các công đoàn cơ sở tham gia với chủ doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí làm việc theo ca, kíp, đảm bảo mọi người lao động đều có việc làm, ổn định thu nhập, duy trì cuộc sống. Tuyệt đối không chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trong thời gian xảy ra dịch, nhất là từ nay đến ngày bầu cử.

Bắc Giang: Xuất hiện ổ dịch mới với 12 ca Covid-19 ở KCN Quang Châu, công ty 6.000 công nhân tạm ngừng sản xuất

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Tỉnh Bắc Giang đang ghi nhận một ổ dịch mới tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên).

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