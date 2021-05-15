Bắc Giang: Xuất hiện ổ dịch mới với 12 ca Covid-19 ở KCN Quang Châu, công ty 6.000 công nhân tạm ngừng sản xuất

Tỉnh Bắc Giang đang ghi nhận một ổ dịch mới tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên).

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho hay, đến 17h chiều 14/5, toàn tỉnh có thêm 20 ca mắc mới chỉ trong vòng 6 giờ. Tính lũy tiến, toàn tỉnh có 121 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 117 ca mắc là công nhân các công ty.

Hiện nay, ngoài ổ dịch tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên) đang được tích cực khống chế thì lại xuất hiện thêm ổ dịch mới tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên).

Tối 14/5, ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, ổ dịch mới tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) có 12 ca mắc COVID-19: "Công ty Hosiden có khoảng 6.000 công nhân. Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi yêu cầu công ty tạm dừng sản xuất để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ các công nhân của công ty và truy vết các trường hợp F1, F2".

Trụ sở Công ty Hosiden tại KCN Quang Châu - Ảnh: Công ty Hosiden

Theo ông Ngọc, các công nhân được lấy mẫu xuyên đêm hôm qua để sàng lọc các trường hợp mắc COVID-19. Dự kiến, chiều 15/5 có kết quả cơ quan chức năng mới phân tích, đánh giá được nguồn lây, mức độ lây lan.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, trong ngày 14/5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu rà soát khẩn các trường hợp liên quan bệnh nhân COVID-19 là công nhân Công ty TNHH Siflex (Khu công nghiệp Quang Châu).

Cũng trong ngày 14/5, tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu ngành y tế, các huyện, thành phố lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả công nhân Công ty TNHH Kanegabo (Khu công nghiệp Vân Trung) và hoàn thành trước ngày 15/5. Hiện đã có 7 người nhiễm COVID-19 là công nhân Công ty TNHH Kanegabo. Qua rà soát, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang phát hiện nhiều công nhân chưa được các địa phương áp dụng cách ly tập trung, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

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