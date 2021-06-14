VOV nhờ công an vào cuộc vụ nghi bị hacker tấn công, đánh giá 1 sao trên Google Maps

Xã hội 14/06/2021 11:39

Báo Điện tử VOV.VN đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết vụ nghi bị tấn công, đánh giá 1 sao.

Theo VTC News, ngày 12/6 vừa qua, toàn bộ các nền tảng xã hội của Báo Điện tử VOV.VN trên Google, Facebook bị spam đe dọa, thóa mạ, kêu gọi tẩy chay... Các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau vào bình luận ác ý, chửi bới, đánh giá VOV 1* (1 sao) trên Google Map.

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Trang thông tin VOV bị đánh giá 1 sao - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, các fanpage khác của VOV1, VOV2, Kênh truyền hình VOV… cũng liên tiếp nhận hàng trăm bình luận tương tự. Nhiều phóng viên của báo này cũng bị hàng loạt nick lạ gửi tin nhắn chửi bới, đe dọa.

Sáng ngày 13/6, một tài khoản Facebook đã có bài đăng với nội dung liên quan đến VOV khiến cư dân mạng chú ý.

Cũng sáng cùng ngày, truy cập vào địa chỉ VOV.VN rất chập chờn. Đến 13h cùng ngày, hệ thống được cho là đã bị tấn công và không thể truy cập được.

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Bài đăng của người được cho là hacker gây ra mọi việc - Ảnh: Internet

Báo Điện tử VOV.VN đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng trên.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm cho rằng: “Nếu hai bài viết của VOV.VN có vấn đề gì ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của một cá nhân hay tổ chức nào đó thì pháp luật đã dành cho họ quyền khiếu nại về những nội dung không chính xác hay không đúng sự thật trong bài báo đó, hoặc có quyền khởi kiện ra toà dân sự để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Nếu thấy có dấu hiệu hình sự thì có thể làm đơn tố giác tới cơ quan công an để xử lý. Còn việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để hack, tấn công một trang báo điện tử là hành vi rất nguy hiểm. Báo Điện tử VOV.VN có quyền có văn bản yêu cầu cơ quan pháp luật hoặc các cơ quan kỹ thuật nghiệp vụ về truyền thông truy tìm địa chỉ cụ thể của hacker để xử lý theo qui định của pháp luật”.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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Từ khóa:   báo VOV VOV khởi kiện VOV bị lỗi

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