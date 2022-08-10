Đang đi từ thiện tại Hà Giang, ông Đoàn Ngọc Hải gục ngã, phải nhập viện: sốc nhiệt, sức khỏe yếu đi rất nhiều

Mặc kệ lời khen chê, mặc kệ lời bàn ra tán vào, ông Hải vẫn lựa chọn con đường làm từ thiện và làm một cách quyết liệt, người đàn ông này ngoài đem tài sản của mình ra đấu giá, cho, tặng, ông còn vận động quyên góp, bán hàng giúp người dân nghèo, góp vào quỹ từ thiện chung tạo hoạt động giúp đỡ người nghèo không biết mệt mỏi.

Với những hành trình thiện nguyện bất chấp những nguy hiểm và khó khăn, ông Đoàn Ngọc Hải được rất nhiều người yêu mến, cảm kích tấm lòng của ông. Bản thân người chiến sĩ này luôn gắn liền với các hoạt động xã hội ngay cả trong những thời kì dịch bệnh đỉnh cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vẫn không khiến ông chùn bước.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông gặp 1 cháu bé dân tộc Dao ở xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang . Lúc này, bản thân ông Hải đang bị sốc nhiệt, sức khỏe cực kỳ yếu, thế nhưng, ông vẫn cố gắng để lấy cho cháu bé kẹo và sữa.

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải trên trang cá nhân bài viết chia sẻ về câu chuyện từ thiện cùng tình hình sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Về đến thành phố Hà Giang ông đã ngã gục, phải vào bệnh viện tỉnh truyền nước gấp. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: “Cháu bé gái này người dân tộc Dao ở xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Một nơi heo hút không có khách du lịch và ít giao thương với bên ngoài.

Lúc đầu tôi cho xe đậu dưới bụi tre để ngồi nghỉ do tôi bị sốc nhiệt nên chỉ đủ sức ấn nút cửa kính xe cho cháu hộp kẹo lạc vì tôi biết đang sốc nhiệt bị choáng nếu tôi cố xuống xe ra khoang sau của xe cứu thương lấy sữa cho cháu giữa trời nắng nóng khả năng tôi sẽ gục, tôi ngồi suy nghĩ cả đời có khi tôi chỉ gặp cháu này một lần nên cố gắng loạng choạng mở cửa ra khoang sau xe lấy cho cháu 3 hộp sữa đặc rồi lên ca bin ngồi nghỉ tiếp.

Đúng như dự đoán, về đến thành phố Hà Giang, tôi đã gục ngã, bệnh viện tỉnh Hà Giang đã phải truyền nước biển để cứu tôi.

Có lẽ tấm hình cháu bé này tôi sẽ để hình đại diện ở trang fb của tôi rất lâu vì tôi rất ấn tượng với thái độ của cháu bé này khi nhận quà.

Nhớ mãi Nà Khương!”

Nhiều người lo lắng cho sức khỏe ông Hải và mong ông mau chóng phục hồi. Ảnh: Internet

Khi chia sẻ câu chuyện và hành trình trên, ông Hải một lần nữa đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, đồng thời họ tỏ ra lo lắng về tình hình sức khỏe của ông. Bởi vì mỗi chuyến đi, ông Hải thường đến những vùng xa xôi, hẻo lánh, thiếu thốn và đầy khó khăn. Do đó, những người theo dõi luôn mong ông thận trọng, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ an toàn để tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như trong hành trình ông đang xây dựng.

Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc sau trạng thái ông đăng tải:

"Bác Hải đừng có ốm lúc này, bác mà ốm lúc này là các cháu vùng cao thiệt thòi nhiều lắm. Chúc Bác luôn luôn khỏe mạnh trên mọi nẻo đường vùng sâu vùng xa"

"Mong anh mau khỏe lại để có những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa hơn nữa ạ"

"Tạm nghỉ ngơi nơi vùng cao cho lại sức rồi đi tiếp anh ạ, lái xe đường dài, sức khỏe là quan trọng lắm đấy".