Chủ tịch nước tuyên dương đội cảnh sát đã cứu 23 học sinh, thầy giáo bị mắc kẹt tại Quảng Nam khi nước lũ dâng cao

Biểu dương sự quyết đoán và lòng quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời lên đường ứng cứu đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn, chủ tịch nước đã gửi lời khen ngợi đến họ.

Thông tin trên ZingNews vào ngày ngày 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam. Đơn vị trước đó vừa giải cứu 23 người mắc kẹt khi nước lũ dâng cao ngày 6/8 xảy ra tại suối Tiên, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn. Chủ tịch nước biểu dương sự quyết đoán, dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ khi kịp thời lên đường ứng cứu, tiếp cận hiện trường, lên phương án và triển khai phương tiện, thiết bị cần thiết, vượt qua nước suối đang dâng và chảy xiết để đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn.

hủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ZingNews Chủ tịch nước cũng gửi gắm việc mong muốn mỗi người dân chủ động phòng, chống thiên tai và bình tĩnh xử lý sự cố; các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi tham gia điểm du lịch ẩn chứa tình huống nguy hiểm; đồng thời nâng cao năng lực trong phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, vì cuộc sống an toàn của người dân. Theo thông tin trước đó tại Vietnamnet, một nhóm học sinh bao gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) cùng 2 thầy giáo và 2 trẻ em vào suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) để vui chơi.

Nhóm học sinh gặp nạn đã được cứu an toàn. Ảnh: ZingNews Đến 14h30 cùng ngày, khi cả nhóm ra về, trời mưa lớn khiến nước suối dâng cao, 5 em học sinh đi trước nên qua được bờ, còn lại 23 người bị mắc kẹt. Sau đó khoảng 16h35, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, xác định vị trí các nhóm học sinh bị mắc kẹt. Cảnh sát đã dò đường qua suối, giăng dây về phía những người bị mắc kẹt để tổ chức cứu hộ. Nhóm khách được lực lượng cảnh sát dùng thang, giăng dây giải cứu khỏi dòng nước xiết. Ảnh: Vietnamnet Sau nhiều khó khăn và nguy hiểm, bị các dòng nước xiết cản trở, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Nam đã đưa được toàn bộ 23 học sinh vào khu vực an toàn. Nhiều người sau khi biết tin đã vô cùng ngưỡng mộ lòng quả cảm cùng tinh thần chiến đấu hết mình của lực lượng cứu hộ tại tỉnh Quảng Nam, người dân mong rằng các chiến sỹ có thật nhiều sức khỏe để cống hiến trong sự nghiệp của mình.

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