Đăng tin tố khống nhà hàng ở Đất Mũi, nữ du khách bị phạt 7,5 triệu đồng cùng cam kết không tái phạm

Xã hội 08/08/2022 16:31

Mặc dù không nghe rõ và cũng không biết chính xác số tiền sau khi dùng bữa ăn tại nhà hàng ở Đất Mũi, chủ tài khoản này vẫn đăng tin tố khống địa chỉ này ‘chặt chém’ dẫn đến việc công an vào cuộc xác minh.

Sau khi điều tra thông tin và xác định chính xác không có bất cứ hóa đơn hay khoản thu nào liên quan đến những lời đăng tải như bà N.T.T, chủ tài khoản Mai Vàng đã tố cáo nhà hàng sinh thái Homestay Hương Đất Mũi) có địa chỉ tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cơ quan công an đã làm việc với bà này vào ngày 8.8.

Đăng tin tố khống nhà hàng ở Đất Mũi, nữ du khách bị phạt 7,5 triệu đồng cùng cam kết không tái phạm - Ảnh 1

Cơ quan chức năng làm việc với bà T. bị xử phạt tiền với số tiền 7,5 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong

Theo thông tin từ Tiền Phong, bà T. là chủ tài khoản facebook cá nhân tên “Mai Vàng” (bà này hiện 52 tuổi, ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Bà T. bị xử phạt tiền với số tiền 7,5 triệu đồng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, chủ tài khoản Mai Vàng này đã đăng trên mạng xã hội nội dung khống. Với tổng hóa đơn của bữa cơm trên chỉ 1.284.000 đồng, nhưng bà The đăng lên mạng với giá 2,5 triệu đồng gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng và ngành du lịch tỉnh Cà Mau.

Nội dung đăng tải của bà T. như sau: "Mn (mọi người) thấy nó có bóp họng khách. 2 con cua, mấy con vọp, 5 con cá thòi lòi mà lấy 2,5 triệu đồng đó Đất Mũi. Cà Mau ai đi phải xem xét rồi mới vô ăn nha. Quán vắng như chùa bà đanh, thấy gia đình mình đi ô tô nên nó chém hết máu luôn”.

Đăng tin tố khống nhà hàng ở Đất Mũi, nữ du khách bị phạt 7,5 triệu đồng cùng cam kết không tái phạm - Ảnh 2
Hóa đơn tính tiền trong bài đăng phát hiện hành vi sai sự thật của bà T. Ảnh: Tuổi trẻ

Kết quả xác minh, ngày 1/8 điểm du lịch Hương Đất Mũi có phục vụ đoàn khách 5 người và lập hóa đơn thanh toán với số tiền là 1.284.000 đồng gồm các món: Khăn 3 cái 9.000 đồng, nước suối 2 chai 20.000 đồng, vọp hấp 1 phần 150.000 đồng, cá dứa kho 1 phần 250.000 đồng, cá thòi lòi nướng 5 con 125.000 đồng, cua gạch 800gr 600.000 đồng, bồn bồn xào tỏi 1 phần 50.000 đồng, cơm 1 dĩa 30.000 đồng, áo mưa 5 cái 50.000 đồng.

Quản lý điểm du lịch xác nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến ngày 4/8, điểm du lịch không xuất hóa đơn, cũng như nhận tiền mặt cho bất cứ đơn hàng nào với số tiền 2.500.000 đồng.

Trao đổi với báo chí trên Tuổi trẻ, bà T. cho biết vợ chồng bà không tính tiền mà người đi cùng thanh toán chi phí ăn uống. Chồng bà hôm đó say rượu, không nhớ người bạn đi cùng trả bao nhiêu tiền và bà cũng không rõ. Bà N. T. T. thuật lại do nghe từ chồng là ông H. V. K. nói lại trong tình trạng có sử dụng rượu và lúc đó bà nghe cũng không chính xác, chỉ nghe là “hai triệu hai hay hai triệu rưỡi gì đó”, sau đó vài ngày tự đăng trên facebook “Mai Vàng” của mình nhằm cảnh báo cho người thân về giá cả.

Qua làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, bà T. nhìn nhận việc làm đã sai và cam kết không tái phạm.

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