Sau hơn 1 năm thành lập, 'Quỹ vì đồng bào' của ông Đoàn Ngọc Hải nhận được số tiền ủng hộ 'cực khủng' khiến công chúng ngỡ ngàng!

Mới đây, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải một bài viết công khai minh bạch về tổng tiền hiện có trong “Quỹ vì đồng bào” thu hút nhiều sự chú ý.

Ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến là một trong những người đầy tấm lòng nhân ái khi những năm vừa qua, ông một mình rong ruổi khắp các miền đất nước để giúp đỡ, cứu trợ đồng bào khó khăn. Không chỉ vậy, để sức mạnh yêu thương được lan tỏa, ông Đoàn Ngọc Hải còn thành lập quỹ "Vì đồng bào" và thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ông Đoàn Ngọc Hải rong ruổi khắp miền đất nước để giúp đỡ đồng bào khó khăn - Ảnh: Internet Mới đây nhất, tối 10/7, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải một bài viết công khai minh bạch về tổng tiền hiện có trong “Quỹ vì đồng bào” thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, ông viết:

“Nhật ký hành trình-Đoàn Ngọc Hải-Quỹ vì đồng bào. Tỉnh Hà Giang 21 giờ 50 phút tối nay chủ nhật ngày 10/7/2022. Kính gửi bà con cô bác ở trong và ngoài nước. Tài khoản Đoàn Ngọc Hải 6868 9 6868 9 (Quỹ vì đồng bào) được lập ngày 12/3/2021 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức tính đến ngày, giờ này tổng số tiền đã nhận của bà con cô bác là: 40.548.716.273 đồng (Tính từ ngày thành lập Quỹ vì đồng bào 12/3/2021 đến hết ngày 30/4/2022 là bốn mươi tỉ năm trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm mười sáu ngàn hai trăm bảy mươi ba đồng)”.

Ông Hải luôn công khai chi tiết, minh bạch các khoản thu, chi của quỹ nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo công chúng - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, chỉ sau hơn 1 năm thành lập, “Quỹ vì đồng bào” đã nhận được hơn 40 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân từ khắp nơi trên thế giới. Có thể thấy, trong suốt thời gian làm việc vì cộng đồng, ông Đoàn Ngọc Hải luôn năng nổ, cống hiến hết sức mình nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo khán giả. Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để nhiều lượt yêu thích và bình luận cảm ơn cùng lời chúc sức khỏe đến ông Đoàn Ngọc Hải.

Khi thành lập 'Quỹ vì đồng bào", ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã kí cam kết rất minh bạch - Ảnh: Internet Chia sẻ về quan niệm làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải từng cho biết rằng: “Tôi nghĩ làm từ thiện thì việc to cũng như việc nhỏ. Ai có tiền tỉ thì giúp kiểu tiền tỉ. Ai giúp được ổ bánh mì thì giúp ổ bánh mình. Đều quý và đều có ý nghĩa như nhau. Tôi có thể thuê một tài xế 10 triệu đồng mỗi tháng để họ chạy suốt Bắc - Nam, liên tục và chỉ báo cáo với tôi về xăng dầu, chi phí. Thế là xong. Nhưng làm như vậy là quá đơn giản, nó không đem lại cảm xúc trong lòng mình. Cá nhân tôi cần cảm xúc, tôi cần thấu hiểu những phận người gian nan trong cuộc đời này. Trên những chuyến xe, tôi tự tay lau chùi cho người bệnh, chăm sóc cho họ bữa ăn. Có khi họ ói mửa trên xe tôi phải tự lau dọn. Thậm chí cả phân. Nhưng tôi không ghê sợ vì tôi chia sẻ với họ, họ đâu có muốn vậy và ta đều là con người với nhau cả, sao lại ghê sợ? Ngược lại, khi vượt qua được những cảm giác bình thường đó thì tôi thấy trong tôi xuất hiện những cảm xúc tốt lành. Cảm xúc tốt lành trong con người mới quan trọng, không tiền bạc nào đo đếm được. Chính điều đó mới làm nên tình yêu thương và ý nghĩa của cuộc đời”.

Trước tin 'xe tình thương' chở thi thể 'phụ thu' gần 40 triệu đồng, ông Đoàn Ngọc Hải nhắn nhủ: 'Ông trời nhìn thấy hết' Liên quan đến vụ "xe tình thương" chở thi thể người gặp tai nạn về quê 'phụ thu' gần 40 triệu đồng, ông Đoàn Ngọc Hải mới đây trên trang cá nhân đã có bài viết nêu lên quan điểm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-hon-1-nam-thanh-lap-quy-vi-dong-bao-cua-ong-doan-ngoc-hai-nhan-duoc-so-tien-ung-ho-cuc-khung-khien-cong-chung-ngo-ngang-482203.html