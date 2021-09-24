Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã thông báo về việc tài khoản Facebook tích xanh cùng tài khoản phụ thứ nhất của mình đều bị khóa. Hiện, ông đã mở thêm một tài khoản phụ khác để khán giả dễ theo dõi.

Ông Đoàn Ngọc Hải và "Nhật ký hành trình" những ngày vừa qua đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng. Thông qua trang facebook cá nhân với hơn 345 nghìn flower, ông Hải đã chia sẻ những hình ảnh, cập nhật tình hình những nơi mình đến cũng như công khai những khoản thu chi của "Qũy đồng bào" gửi tới người dân.

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, trang Facebook của ông bị khóa. Ông Hải đã phải lập tài khoản phụ và fanpage (cùng tên Đoàn Ngọc Hải) nhưng cũng nhanh chóng bị "đánh sập". Mới đây, vào tối ngày 23/9, ông Hải ti ếp tục lập thêm một tài khỏan nữa vì 2 tài khoản trước đó gồm nick có tích xanh và tài khoản phụ 1 đều bị khóa.

Bài viết kèm clip của Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải đã quay video tại vườn nhà, thông báo về chuyện mình không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và đang khiếu nại để Facebook xem xét. Bên dưới bài viết, ông Hải cũng đã có màn trò chuyện thêm với người hâm mộ và bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhiều giả thiết cũng được ông đặt ra để lý giải sự việc này.

Ông Hải trò chuyện với fab, đặt ra một số giả thiết về việc Facebook 'bay màu' - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, nguyên nhân khiến ông Hải bị khóan Facebook là gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng vấn đề dễ thấy trước mắt là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm từ thiện và kết nối ông với cộng đồng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-khoan-facebook-tiep-tuc-bi-bay-mau-ong-doan-ngoc-hai-buc-xuc-toi-khong-he-vi-pham-quy-tac-cong-dong-426552.html