Phát hiện 4 phụ nữ tập thể dục, dắt chó đi dạo, biết được nguyên nhân ra ngoài khiến nhiều người ngán ngẩm

Xã hội 22/09/2021 22:08

Mới đây, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cho biết đã phát hiện 4 người phụ nữ tập thể dục, dắt chó đi dạo. Tổ công tác Công an đã yêu cầu nhóm người này về trụ sở công an phường làm việc và xử phạt tổng số tiền là 8 triệu đồng.

Theo VietNamNet, ngày 22/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, qua phối hợp cùng UBND phường Tràng Tiền đã ra quyết định xử phạt 4 công dân vi phạm đi tập thể dục khi TP thực hiện Chỉ thị 22 điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới. Vụ việc xảy ra khoảng 6h sáng cùng ngày ở quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ.

Theo đó, qua tuần tra, lực lượng công an, dân phòng phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo. Tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu nhóm người này về trụ sở công an phường làm việc.

Phát hiện 4 phụ nữ tập thể dục, dắt chó đi dạo, biết được nguyên nhân ra ngoài khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh 1
4 người phụ nữ tháo chạy khi thấy công an - Ảnh: VietNamNet

Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch. Trong đó, có trường hợp rất đáng lên án, nói là dắt chó đi dạo vì nhu cầu cấp thiết.

Theo Hà Nội mới, danh tính 4 này được xác định là Đ.T.M.H. (sinh năm 1985, quận Hai Bà Trưng), D.Q.M.  (sinh năm 1990, quận Hai Bà Trưng), N.H. (sinh năm 1974, quận Hoàng Mai), T.T.H. (sinh năm 1975, quận Hoàng Mai). Sau khi được tuyên truyền, cả nhóm đều thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng/người.

Qua vụ việc trên, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định việc tạm dừng việc tập thể dục ngoài trời, tập trung đông người chờ chỉ đạo mới của TP.

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