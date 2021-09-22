Phát hiện nam bệnh nhân chết bất thường tại kho chứa rác của Trung tâm y tế

Xã hội 22/09/2021 14:33

Ngày 22/9, bệnh nhân Phan Văn M., người mất tích không rõ nguyên nhân khi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bất ngờ được phát hiện đã chết tại khu vực kho chứa rác của bệnh viện này.

Theo Tuổi Trẻ Online, người nhà bệnh nhân Phan Văn M. (50 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết trước đó, vào ngày 17/9, khi đang đi làm hàn xì cho một hộ dân thì ông M. bị đau bụng dữ dội

Trong quá trình nằm điều trị tại đây, ông M. được vợ vào chăm sóc. Ngày 20/9, vợ ông M. về nhà để giải quyết công việc và lấy thêm đồ đạc, khi quay trở lại bệnh viện vào ngày 21/9 thì thấy bệnh nhân đã mất tích nên đã báo bệnh viện để tìm kiếm.

Thời điểm này, camera an ninh của bệnh viện đang bị lỗi, không hoạt động nên mọi người tiếp tục trực tiếp tìm kiếm. 

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Đến ngày 22/9, người nhà bệnh nhân thấy nhà chứa rác có mùi hôi thối bất thường nên đề nghị mở khóa để kiểm tra thì phát hiện thi thể của nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, bị một số túi rác đè lên người. Ngay sau đó, người nhà và phía bệnh viện đã báo cơ quan chức năng đến để khoanh vùng, điều tra.

Theo ông Nguyễn Văn Di - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, trước đó ông M. vào viện khám trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán và theo dõi điều trị viêm ruột thừa. 

Theo dõi sau 24 tiếng xác định không phải ruột thừa mà là chứng rối loạn tiêu hóa nên được chuyển phòng để nằm điều trị tại trung tâm.

Do tình hình dịch bệnh nên mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà ở lại chăm nom, vào đêm trước khi bệnh nhân mất tích (tối 20-9), vợ của bệnh nhân có đi về nhà, ngày hôm sau bác sĩ đi kiểm tra nhưng không thấy bệnh nhân đâu nên đã báo người nhà tìm kiếm.

"Cả ngày 21/9, người nhà và chúng tôi tìm kiếm nhưng không thấy bệnh nhân cho đến ngày hôm nay thì phát hiện vụ việc. Chúng tôi đã báo cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân, sớm có trả lời cho người nhà nạn nhân" - ông Di chia sẻ.

Cũng theo người nhà bệnh nhân, trước đó ông M. không có biểu hiện nào bất thường về tâm lý và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng không có mâu thuẫn với ai.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc.

Theo Người Lao Độn, ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành, cho biế

 

 

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