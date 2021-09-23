Vietcombank chính thức giải đáp về 'tạm khóa báo có' sau nhận định của bà Phương Hằng trên livestream

Mới đây, trên trang fanpage của ngân hàng, Vietcombank đã chính thức giải đáp thắc mắc về thuật ngữ "tạm khóa báo có" đang vô cùng hot thời gian gần đây.
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Vừa qua, cụm từ "tạm khóa báo có" đã trở thành chủ đề nóng khi được bà Nguyễn Phương Hằng đề cập trong vụ ồn ào sao kê từ thiện của Công Vinh - Thủy Tiên. Vài ngày 22/9, ngân hàng Vietcombank - nơi vợ chồng nữ nghệ sĩ gửi tiền quyên góp từ thiện cũng đã có bài viết trên trang fanpage giải thích về thuật ngữ này.
"'Tạm khóa báo có tài khoản' được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.
Nếu tài khoản được khoá toàn bộ cả 2 chiều ghi nợ và ghi có hoặc tài khoản được khóa chiều ghi Có thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả cho người chuyển tiền.
Đối với các trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của KH: Tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa chiều ghi có theo yêu cầu của KH" - trích bài viết của Vietcombank trên trang fanpage.
Ngoài ra, thông tin trên tờ Tuổi trẻ, một đại diện Vietcombank cho biết: "Như vậy, không có chuyện khi chủ tài khoản khóa báo có thì tiền sẽ treo lơ lửng trong không gian, đến khi nào chủ tài khoản mở khóa báo có thì tiền sẽ "rơi tự do" vào tài khoản trở lại, dẫn đến nghi án đây có thể là nơi bí mật để giấu quỹ đen".
Về vấn đề, với một tài khoản tạm khóa báo có nhưng sau đó một vài ngày lại mở ra, sau đó lại tạm khóa báo có, ngân hàng xử lý thế nào với tiền chuyển đến? Vietcombank cho biết, việc xử lý các giao dịch mang tính chất thời điểm. Chẳng hạn tại thời điểm tài khoản đang khóa, các khoản tiền chuyển đến ngân hàng sẽ chuyển trả lại người gửi.
Trường hợp khoản tiền đang trên đường chuyển đến và khách hàng mở khóa báo có, khoản tiền sẽ được ghi có vào tài khoản khách hàng. Những khoản tiền này sẽ được thể hiện trên sao kê, nếu khách hàng yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản trong khoảng thời gian đó.
Thông tin trên ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng vì nó có phần mâu thuẫn với những gì nữ đại gia chia sẻ trước đó. Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho biết về thuật ngữ này: "là một cách "treo" tài khoản, tài khoản bị treo này vẫn nhận được tiền sau khi mở trở lại bình thường và trường hợp người khác chuyển vào tài khoản đang tạm khoá báo có thì vẫn chuyển được như bình thường".
Hiện, sự việc vận nhận được sư quan tâm của công chúng.
Hỏi đáp cùng Vietcombank
"Tạm khóa báo có tài khoản", ý nghĩa câu này là ngừng nhận tiền đến tài khoản hay không nhận thông tin nhắn có tiền vào tài khoản?
Trong trường hợp tài khoản ngân hàng được khoá tạm thời hay vĩnh viễn, số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ được ngân hàng xử lý như thế nào?
Đối với các khoản tiền người khác chuyển đến tài khoản tạm khóa báo có sẽ được ngân hàng xử lý như thế nào? việc xử lí hoàn trả tiền diễn ra trong thời gian bao lâu?
Câu trả lời:
Điều 16, Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 v/v hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán”.
Do đó, "tạm khóa báo có tài khoản" được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.
Nếu tài khoản được khoá toàn bộ cả 2 chiều ghi nợ và ghi có hoặc tài khoản được khóa chiều ghi Có thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả cho người chuyển tiền.
Đối với các trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của KH: tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa chiều ghi có theo yêu cầu của KH. VCB xử lý theo nguyên tắc sau:
+ Đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VCB và chuyển tiền nhanh 24*7 ngoài hệ thống qua Napas: hệ thống hiển thị thông báo cho KH và chặn không cho thực hiện giao dịch.
+ Đối với các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống IBPS của NHNN và các giao dịch chuyển đến từ nước ngoài: khi VCB nhận được các giao dịch chuyển đến này sẽ thực chuyển trả lại ngân hàng chuyển (để NH này chuyển tiền trả lại người chuyển tiền). Thời gian xử lý giao dịch tuân thủ theo quy định của NHNN (giao dịch qua IBPS) và theo quy định của SWIFT/công ty chuyển tiền nước ngoài.