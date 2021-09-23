Vietcombank chính thức giải đáp về 'tạm khóa báo có' sau nhận định của bà Phương Hằng trên livestream

Vừa qua, cụm từ " tạm khóa báo có " đã trở thành chủ đề nóng khi được bà Nguyễn Phương Hằng đề cập trong vụ ồn ào sao kê từ thiện của Công Vinh - Thủy Tiên. Vài ngày 22/9, ngân hàng Vietcombank - nơi vợ chồng nữ nghệ sĩ gửi tiền quyên góp từ thiện cũng đã có bài viết trên trang fanpage giải thích về thuật ngữ này.

Nếu tài khoản được khoá toàn bộ cả 2 chiều ghi nợ và ghi có hoặc tài khoản được khóa chiều ghi Có thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả cho người chuyển tiền.

"'Tạm khóa báo có tài khoản' được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.

Đối với các trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của KH: Tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa chiều ghi có theo yêu cầu của KH" - trích bài viết của Vietcombank trên trang fanpage.

Hình ảnh được cập nhật dưới bài viết - Ảnh: FB ngân hàng

Ngoài ra, thông tin trên tờ Tuổi trẻ, một đại diện Vietcombank cho biết: "Như vậy, không có chuyện khi chủ tài khoản khóa báo có thì tiền sẽ treo lơ lửng trong không gian, đến khi nào chủ tài khoản mở khóa báo có thì tiền sẽ "rơi tự do" vào tài khoản trở lại, dẫn đến nghi án đây có thể là nơi bí mật để giấu quỹ đen".

Về vấn đề, với một tài khoản tạm khóa báo có nhưng sau đó một vài ngày lại mở ra, sau đó lại tạm khóa báo có, ngân hàng xử lý thế nào với tiền chuyển đến? Vietcombank cho biết, việc xử lý các giao dịch mang tính chất thời điểm. Chẳng hạn tại thời điểm tài khoản đang khóa, các khoản tiền chuyển đến ngân hàng sẽ chuyển trả lại người gửi.

Trường hợp khoản tiền đang trên đường chuyển đến và khách hàng mở khóa báo có, khoản tiền sẽ được ghi có vào tài khoản khách hàng. Những khoản tiền này sẽ được thể hiện trên sao kê, nếu khách hàng yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản trong khoảng thời gian đó.

Bà Hằng livestream tối ngày 19/9 - Ảnh: Chụp màn hình

'Tạm khóa báo có' - Ảnh: Internet

Thông tin trên ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng vì nó có phần mâu thuẫn với những gì nữ đại gia chia sẻ trước đó. Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho biết về thuật ngữ này: "là một cách "treo" tài khoản, tài khoản bị treo này vẫn nhận được tiền sau khi mở trở lại bình thường và trường hợp người khác chuyển vào tài khoản đang tạm khoá báo có thì vẫn chuyển được như bình thường".

Hiện, sự việc vận nhận được sư quan tâm của công chúng.