Vở kịch ''Ngày xửa ngày xưa'' đã là tuổi thơ của rất nhiều người. Trải qua bao nhiêu thế hệ sân khấu Idecaf vẫn không ngừng ''hạ nhiệt''. Tuy nhiên gần đây lại gây tranh cãi dữ dội vì giá vé đội lên 4,5 lần so với bình thường.

Gần đây, trên mạng xã hội, đồng loạt khán giả nổ ra tranh cãi dữ dội về giá vé bị đội lên gấp nhiều lần so với với mức vé thông thường khiến nhiều người không thể chấp nhận được. Cụ thể, mới đây, suất diễn Ngày xửa ngày xưa 34 (27/5-25/6) trên hệ thống bán vé online nhanh chóng để trạng thái hết vé sau chưa đầy hai giờ mở bán. NXNX là vở kịch ''nuôi lớn'' tâm hồn của bao thế hệ trẻ Ngoài ra, đơn vị tổ chức còn giới hạn mỗi khán giả chỉ được mua tối đa 4 vé, trong đó sẽ bao gồm 2 vé VIP, 2 vé thường hoặc 4 vé thường. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn không mua được vé, khi liên hệ với nhóm bán vé ''chợ đen'' họ hét giá vẻ lên đến gấp 4,5 lần khiến nhiều người bức xúc.

Được biết, giá vé của NXNX34 trên lầu là 220.000 đồng, vé thường là 270.000 đồng, vé VIP là 320.000 đồng tuy nhiên những người ''nhượng lại vé của NXNX vì bận'' nên không thể xem lên đến 2.000.000 - 3.000.000 đồng/vé, thậm chí vé hàng S cũng có giá là 1.200.000 đồng.

Giá vé vở kịch NXNX 34 gây tranh cãi dữ dội trên MXH

Liên tục có những người thu mua vé tại sân khấu và về bán lại với giá rất cao Chứng kiến tình trạng vé chợ đen bị đội lên gấp nhiều lần, khán giả trên mạng xã hội bức xúc và cho rằng kịch thiếu nhi nhưng thực chất phải là người lớn có tiền hoặc gia đình có hoàn cảnh khá giả mới đủ điều kiện cho con xem kịch.

Trước tình hình giá vé chương trình Ngày xửa ngày xưa bị phe vé chợ đen đẩy lên quá cao, ông Huỳnh Anh Tuấn ở sân khấu Idecaf mong mọi người đừng mua vé chợ đen nữa, bởi không có cầu ắt sẽ không có cung. Và theo thông tin được biết các nghệ sĩ sẽ diễn thêm 15 suất nữa trong tháng 8, vì vậy khán giả đừng quá lo lắng về tình hình ''hết suất'' Tại sân khấu Idecaf nhiều tác phẩm ăn khách một thời được diễn lại như 12 bà mụ, Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Tiên Nga, Vua thánh triều Lê..., mỗi vở kéo dài 8 đến 10 suất. Ngoài ra sự trở lại ngoạn mục của vở kịch Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá và sắp tới NXNX34 khiến ai cũng mong chờ háo hức. Sân khấu kịch Idecaf nơi nghệ thuật được ươm mầm Những vở kịch NXNX không bao giờ đi vào quên lãng Những vở kịch đã cũ nhưng được làm lại vã vẫn được đón nhận từ phía khán giả Không có gì để bàn cãi khi Idecaf được mệnh danh là ''sân khấu của những giấc mơ'' và ''sân khấu vẽ nên tuổi thơ'' cho bao thế hệ trẻ tại TP.HCM và trẻ em trên khắp cả nước. Những vở kịch làm nên tên tuổi của NXNX như Tấm Cám, Sọ Dừa, Natra đại náo thủy cung, Chuyện thần tiên xứ phù tang, Đứa con của rồng, Hoàng Tử Ai Cập, ... Những vở diễn làm nên ký ức tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ tại NXNX

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