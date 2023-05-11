Elly Trần khóc sưng mắt khi bị chồng Tây giành quyền nuôi con, hai bé liên tục có hành động khiến ai nấy cũng cảm động!

Mới đây, cộng đồng mạng hết sức hoang mang lo lắng cho bà mẹ đơn thân Elly Trần khi cô bật khóc giữa đêm vì chồng cũ giành quyền nuôi con và hiện anh đang nắm giữ phần thắng trong tay rất cao.

Elly Trần được biết đến là một người mẫu 8X và một diễn viên. Cô nàng là một trong những ''biểu tượng sexy'' của làng giải trí showbiz Việt, thậm chí Elly Trần còn nổi tiếng tại xứ sở chùa vàng với nhan sắc xinh đẹp của mình. Nữ diễn viên Elly Trần được xem là một trong những ''hot mom'' của showbiz Cô nhận được sự quan tâm nhiều của công chúng hơn lập gia đình cùng với chồng Tây người Mĩ là D.F. Sau thời gian gắn bó, cả hai có với nhau hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Tuy nhiên, năm 2019, cặp đôi bất ngờ công bố đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống. Từ đây, mâu thuẫn sau ly hôn giữa cả hai trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Cô và chồng tây D.F đã có với nhau hai con Cadie và Alfie Mới đây nhất, khuya ngày 10/5, nữ diễn viên Elly Trần đã đăng tải clip dài 6 phút với dòng chú thích: "Mẹ xin lỗi hai em, thương hai em nhất trên đời". Trong clip có thể thấy nỗi buồn, sư bất lực cùng đôi mắt sưng húp của cô nàng khiến ai cũng phải ngậm ngùi xót xa. Nữ diễn viên cũng cho biết hai con của cô rất hiểu chuyện và thường xuyên an ủi động viên mẹ, cả hai bé hiểu mẹ đang gặp phải những gì, cô cho biết những đứa trẻ hiểu chuyện thường khiến người lớn rất đau lòng điều này khiến Elly Trần khổ tâm và bật khóc nức nở trong clip.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân và đính chính bản thân không phải người ''trục lợi'' Được biết, nguyên nhân ly hôn ban đầu là do cả hai không thể sống hòa hợp và liên tục cãi vã. Tuy nhiên khi đệ đơn ly hôn lên tòa chồng Tây đã ghi trong đơn rằng Elly Trần muốn đòi anh 5 tỷ vì cô thua lỗ chứng khoán, điều này khiến cô rất sốc và phẫn nộ. Theo cô chia sẻ khi sống chung cô chưa bao giờ dám đòi hỏi quá nhiều từ chồng mình dù chỉ là vài trăm triệu. Chồng Tây của Elly Trần đăng bài đính chính và bác bỏ những gì vợ cũ tố giác Tuy nhiên sau đó Elly Trần càng tức giận hơn vì chồng cũ liên tục dạy các con mình nói dối mẹ bằng cách chiều chuộng và mua rất nhiều đồ chơi. Không lâu sau đó, Elly Trần tiếp tục chia sẻ thông tin với cộng đồng mạng hành động được cho là ''vô nhân tính'' của chồng cũ khi anh bắt hai bé Cadie và Alfie Túc Mạch đi chơi, ăn uống và ngủ cùng nhân tình của anh nếu không anh sẽ hoàn toàn không đóng tiền học cho hai bé. Ngay sau đó. dư luận trỗi dậy và lập tức chỉ trích chồng cũ một cách nặng nề khiến anh ngay sau đó phải đăng bài đính chính sự việc. Hiện, vụ ly hôn ồn ào của Elly Trần và chồng cũ vẫn đang là chủ đề khiến cư dân mạng quan tâm. Elly Trần chia sẻ clip dài 6 phút Cô kể rõ sự việc đau khổ và bất lực Elly Trần khóc nghẹn trong clip khiến ai cũng xót xa.

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