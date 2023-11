Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại

Minh Thu trong vai phản diện Mai Anh - một vai diễn nặng ký

Khi 'Nơi giấc mơ tìm về' tung ra trailer, nữ diễn viên đã rất áp lực khi bị cộng đồng mạng 'săm soi' một phân cảnh ngắn tình tứ trên sofa giữa Gia An và Mai Anh. Dù Minh Thu đã đóng nhiều phim trước đó nhưng đây là lần đầu tiên cô đóng cảnh ân ái trong phim truyền hình. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết những tập sắp tới sẽ có những cảnh còn nóng bỏng hơn thế nữa.

Cảnh nóng trên Sofa giữa Mai Anh và Gia An khiến mọi người ái ngại

Lãnh Thanh lần đầu ra Bắc đóng phim truyền hình sau thời gian dài chỉ tập trung đóng phim điện ảnh. Lần này anh đảm nhận vai nam chính tên Gia An, người thừa hưởng công ty gia đình do bà nội giao phó. Dù bản tính ham chơi nhưng Gia An cuối cùng phải tuân theo ý của bà. Từ một người phong lưu, anh trở nên chín chắn và dần trở nên có tình cảm với người trợ lý. Chuyện tình cảm của Gia An và Mai Anh (Minh Thu) chỉ thiên về một chiều phía Mai Anh, còn anh nhất quyết cắt đứt mối quan hệ. Anh phải đứng giữa lựa chọn khi Mai Anh nói cô mang thai đứa con của anh trong khi bản thân Gia An lại thấy đang có tình cảm với người con gái khác.