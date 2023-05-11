Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại

Tin tức giải trí 11/05/2023 10:17

'Gái nhảy' ngày nào nay trở lại trong 'Nơi giấc mơ tìm về' với nhân vật đầy mưu mô và tham vọng.

Trước đó, nữ diễn viên Minh Thu được biết tới nhiều qua vai Hải bán quạt trong 'Phố trong làng', chuyện tình oan gia ngõ hẹp giữa 'cô tiên bán quạt' và cảnh sát Đông đã từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ suốt một thời gian.

Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại - Ảnh 1
 Diễn viên Minh Thu trong vai Hải 'bán quạt' phim 'Phố trong làng'

Trong 'Nơi giấc mơ tìm về', Minh Thu vào vai Mai Anh - người yêu cũ của Gia An có tích cách cực kì thâm hiểm, không từ mọi thủ đoạn để giành lại được người mình yêu.

Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại - Ảnh 2
 Minh Thu trong vai phản diện Mai Anh - một vai diễn nặng ký

Khi 'Nơi giấc mơ tìm về' tung ra trailer, nữ diễn viên đã rất áp lực khi bị cộng đồng mạng 'săm soi' một phân cảnh ngắn tình tứ trên sofa giữa Gia An và Mai Anh. Dù Minh Thu đã đóng nhiều phim trước đó nhưng đây là lần đầu tiên cô đóng cảnh ân ái trong phim truyền hình. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết những tập sắp tới sẽ có những cảnh còn nóng bỏng hơn thế nữa.

Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại - Ảnh 3
 Cảnh nóng trên Sofa giữa Mai Anh và Gia An khiến mọi người ái ngại

Lãnh Thanh lần đầu ra Bắc đóng phim truyền hình sau thời gian dài chỉ tập trung đóng phim điện ảnh. Lần này anh đảm nhận vai nam chính tên Gia An, người thừa hưởng công ty gia đình do bà nội giao phó. Dù bản tính ham chơi nhưng Gia An cuối cùng phải tuân theo ý của bà. Từ một người phong lưu, anh trở nên chín chắn và dần trở nên có tình cảm với người trợ lý. Chuyện tình cảm của Gia An và Mai Anh (Minh Thu) chỉ thiên về một chiều phía Mai Anh, còn anh nhất quyết cắt đứt mối quan hệ. Anh phải đứng giữa lựa chọn khi Mai Anh nói cô mang thai đứa con của anh trong khi bản thân Gia An lại thấy đang có tình cảm với người con gái khác.

Nóng bỏng mắt với cảnh 18+ của 'gái nhảy' Minh Thu khiến người xem ái ngại - Ảnh 4
 Minh Thu và Lãnh Thanh trong sự kiện ra mắt phim 'Nơi giấc mơ tìm về'

Bộ phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1 trong tháng 5 này. Phim quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ, gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh, NSƯT Tất Bình, diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Thục Anh, Trung Tuấn...

NSND Lê Khanh tái xuất phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về sau 5 năm vắng bóng

NSND Lê Khanh tái xuất phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về sau 5 năm vắng bóng

Nơi giấc mơ tìm về - bộ phim sắp lên sóng VTV1 trong tháng 5/2023 - quy tụ dàn diễn viên có sự kết hợp giữa những gương mặt kỳ cựu và diễn viên trẻ. Trong đó những vai diễn trung tâm do NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ đảm nhận.

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