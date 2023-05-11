Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới?

Tin tức giải trí 11/05/2023 09:49

Sau thông tin về việc ca sĩ Thu Phương sẽ tái hôn cùng Dũng Taylor sau 10 năm chung sống, dân tình được phen xôn xao, bàn tán về cuộc sống hiện tại và thái độ khi biết tin vợ cũ lấy chồng mới từ Huy MC.

Huy MC tên thật là Nguyễn Quang Huy, anh sinh năm 1968 tại thủ đô Hà Nội và bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, ngoài ra anh còn hoạt động nhiều lĩnh vực khác như: nhạc công, ca sĩ, MC,... và được công chúng đánh giá cao về tài năng âm nhạc thiên bẩm. 

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ tài năng Huy MC 

Năm 1993, nam nghệ sĩ kết duyên cùng với nữ danh ca nổi tiếng người Mĩ gốc Việt Thu Phương. Cả hai đã có cuộc sống êm ấm với nhau trong nhiều năm liền, tuy nhiên đến năm 2007 cả hai chính thức tuyên bố ly hôn sau 15 năm chung sống với lý do không tìm được tiếng nói chung. Mãi đến năm 2011, anh mới lên xe hoa lần hai cùng với bà xã Bảo Quyên, cả hai đang rất hạnh phúc đến hiện tại. 

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 2
Huy MC và vợ cũ là ca sĩ Thu Phương 
Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 3
Huy MC hiện tại rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình 

Sau đó, được biết, ca sĩ Thu Phương cũng đã nên duyên cùng với ông bầu Dũng Taylor, tuy nhiên cả hai chỉ sống chung nhưng không có giấy đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới. Cho đến ngày 9/5 vừa qua, Thu Phương đã được bạn trai cầu hôn và tin tức nhanh chóng được lan truyền đến người hâm mộ và trong đó có cả chồng cũ Huy MC

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 4
Thu Phương và Dũng Taylor yêu nhau 10 năm và chuẩn bị kết hôn 

Sau ly hôn, Thu Phương và Huy MC không thường xuyên gặp gỡ nhau, tuy nhiên cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp . Cả 2 cũng thường xuyên trò chuyện để trao đổi cách nuôi dạy con chung, cùng chu cấp cho hai con là Duy Hải và Thu Thảo.

Khi nghe tin vợ cũ có chồng mới nghệ sĩ cũng không có động thái gì gọi là đáng chú ý, nam nghệ sĩ hiện tại đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ cùng vợ Bảo Quyên. Dân tình cũng có thể đoán được rằng Huy MC cũng thầm chúc mừng cho hạnh phúc mới của nữ ca sĩ. 

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 5
Dù cuộc tình đã kết thúc nhưng cả hai vẫn liên lạc thường xuyên để trao đổi về con cái cách nuôi dạy

Hiện tại, Huy MC dành phần lớn thời gian để vun vén cho tổ ấm. Lúc vợ hai mang bầu và sinh con, Huy MC không ngại ngần làm mọi việc trong gia đình như: Dọn dẹp, nội trợ, nấu ăn... Về hoạt động nghệ thuật, vài năm trở lại đây Huy MC vẫn duy trì vai trò đánh trống cho một ban nhạc tại Mỹ, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn ở các sự kiện phù hợp.

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới? - Ảnh 6
Nam nghệ sĩ Huy MC hiện tại đang hạnh phúc với gia đình bên Mĩ. 

Đồng thời, anh còn hỗ trợ một số anh em thân thiết trong nghề tổ chức những chương trình, thực hiện sản phẩm ở quy mô vừa phải. Nam nghệ sĩ 6x cũng từng bật mí 2 con đầu cũng rất quý mến, hay qua nhà chơi và gọi vợ 2 anh là "mẹ Quyên".

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Từ khóa:   sao Việt Huy MC ca sĩ Thu Phương

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