Ca sĩ Thu Phương khi mua hàng online ở Mỹ, lúc mua 'hết mình' lúc nhận 'hết hồn'

Hậu trường 03/09/2022 21:40

Tình huống dở khóc dở cười của ca sĩ Vũ Thu Phương khiến khán giả được dịp "cười thả ga".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Phương đã đăng tải bài viết hài hước khi mua hàng qua mạng tại Mỹ. Không chỉ ở Việt Nam, ở Mỹ cũng có tình trạng "treo đầu dê, bán thịt chó" khiến nữ ca sĩ chỉ biết "cạn lời".

Cụ thể, ca sĩ Thu Phương chia sẻ: 

"Góc cạn lời. Vừa về Mỹ, thấy 2 cái váy trên mạng. Mình cũng tò mò bấm vào mua về xem sao, thấy giá cả phải chăng.

Và đây! Ten ten ten tèn, hàng về đến nhà đây ạ, sao có thể như thế này được. Chúc toàn thể mọi người cuối tuần nhiều niềm vui".

Ca sĩ Thu Phương khi mua hàng online ở Mỹ, lúc mua 'hết mình' lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 1
Hàng trên mạng và hàng đời thật 2 chiếc váy mà Thu Phương mua khiến cô cười ngHiêng ngả - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè thân thiết và khán giả đã để lại bình luận "chung vui" cùng nữ ca sĩ. Nhiều người còn tỏ ra khá bất ngờ khi ở Mỹ cũng có tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó".

Ca sĩ Thu Phương khi mua hàng online ở Mỹ, lúc mua 'hết mình' lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 2

Ca sĩ Thu Phương khi mua hàng online ở Mỹ, lúc mua 'hết mình' lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 3
Cư dân mạng cười lăn khi Thu Phương va phải tình huống "mua hàng online và cái kết" - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Không chỉ ca sĩ Thu Phương, nhiều cư dân mạng hay thâm chí nghệ sĩ trong và ngoài nước vẫn bị trúng "lời nguyền" mua hàng trên mạng như thường, lúc mua hết hình lúc nhận hết hồn.

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