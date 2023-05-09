Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống

Ca sĩ Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ. Mới đây, "ông bầu" Dũng Taylor hạnh phúc đăng ảnh bên ca sĩ Thu Phương và tiết lộ cả hai đã trở thành vợ chồng đúng nghĩa: "Chính thức không còn độc thân! Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay khi được nàng đồng ý, chính thức kết thúc cuộc đời độc thân! Sau bao năm sống thử, tìm hiểu nhau, góp gạo thổi cơm chung, hôm nay Dũng Taylor - Thu Phương đã chính thức thuộc về nhau."

Dũng Taylor - Thu Phương khoe nhẫn cầu hôn

Ông bầu vô cùng xúc động chia sẻ: "Tôi cầu hôn nàng vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhưng đến hôm nay nàng mới đồng ý chính thức làm vợ tôi trong mắt luật pháp Hoa Kỳ. Hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách của nàng để được nàng nhận lời, đính hôn đối với văn hóa Mỹ là một lời hứa, kết hôn là một lời thề. Cảm giác lần đầu tiên đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim thật ấm áp vô cùng. Rể Hải Phòng xin được chính thức mời rượu các đồng hương quê vợ vào tháng 12 này tại quê nhà".