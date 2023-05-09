Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 09/05/2023 09:39

Sau hơn 10 năm chung sống và có 2 con, chuyện tình của Dũng Taylor và ca sĩ Thu Phương đã có một cái kết viên mãn.

Ca sĩ Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ. Mới đây, "ông bầu" Dũng Taylor hạnh phúc đăng ảnh bên ca sĩ Thu Phương và tiết lộ cả hai đã trở thành vợ chồng đúng nghĩa: "Chính thức không còn độc thân! Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay khi được nàng đồng ý, chính thức kết thúc cuộc đời độc thân! Sau bao năm sống thử, tìm hiểu nhau, góp gạo thổi cơm chung, hôm nay Dũng Taylor - Thu Phương đã chính thức thuộc về nhau."

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 1
Dũng Taylor - Thu Phương khoe nhẫn cầu hôn

 Ông bầu vô cùng xúc động chia sẻ: "Tôi cầu hôn nàng vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhưng đến hôm nay nàng mới đồng ý chính thức làm vợ tôi trong mắt luật pháp Hoa Kỳ. Hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách của nàng để được nàng nhận lời, đính hôn đối với văn hóa Mỹ là một lời hứa, kết hôn là một lời thề. Cảm giác lần đầu tiên đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim thật ấm áp vô cùng. Rể Hải Phòng xin được chính thức mời rượu các đồng hương quê vợ vào tháng 12 này tại quê nhà".

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 2
Rất nhiều người đã chúc mừng cho tình yêu của cả 2 cuối cùng đã có một kết thúc viên mãn 

Thu Phương đến với "ông bầu" Dũng Taylor sau khi ly hôn Huy MC. Cả 2 đã sống chung với nhau hơn 1 thập kỷ và có chung 2 con. Dũng Taylor là hậu phương vững chắc cho Thu Phương trong cuộc sống lẫn công việc. Khi nữ ca sĩ về Việt Nam diễn, "ông bầu" chăm sóc các con cho vợ.

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 3
Tình yêu của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Dũng Taylor tên thật là Nguyễn Anh Dũng, từng là kỹ sư trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật. Tại hải ngoại, anh nổi tiếng trong vai trò bầu show và là chồng ca sĩ Thu Phương. Từ khi quen nhau, Dũng Taylor nâng đỡ và hỗ trợ Thu Phương khi cô hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Hai con riêng của Thu Phương hiện cũng sống chung trong gia đình.

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 4
Cả hai có hai con chung là Gia Bảo và Thanh Thủy

Thu Phương sinh năm 1972 ở Hải Phòng, nổi tiếng ở Việt Nam từ thập niên 1990, cùng thời với bộ tứ 4 diva Việt. Hiện tại, Thu Phương là ca sĩ hải ngoại đắt show tại Việt Nam cùng với Bằng Kiều, Quang Lê, Như Quỳnh... và thường xuyên xuất hiện trong sự kiện của các thương hiệu lớn. Cô gắn liền với một số sáng tác nổi tiếng như: Chưa bao giờ (Việt Anh), Có phải em mùa thu Hà Nội (nhạc: Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu), Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố (Việt Anh),...

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 5
Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại nhà gái ở Hải Phòng 

 

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy

Giữa lúc ồn ào 2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha gây xôn xao thì ông xã Thu Phương đã có những chia sẻ gây xôn xao.

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Từ khóa:   Thu Phương Dũng Taylor Dũng Taylor cầu hôn Thu Phương

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