Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý

Tin tức giải trí 11/05/2023 11:10

Vừa qua cặp đôi doanh nhân và diễn viên Shark Bình và Phương Oanh đã làm tốn không ít giấy mức của giới truyền thông. Mới đây Shark Bình đã công bố mình đã hoàn thành thủ tục ly hôn vợ và sau đó Phương Oanh có động thái khiến dân tình chú ý.

Sau một thời gian vướng nhiều ồn ào từ chuyện tình cảm với diễn viên Phương Oanh, tối ngày 9/5 doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chính thức thông báo đến với truyền thông báo chí rằng hiện anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ và cũng đã phân chia tài sản rõ ràng: ''Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của Toà án nhân dân quận Hà Đông''

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý - Ảnh 1
Shark Bình công bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương. 

Mọi sự chú ý lúc này ngoài dồn vào hai vợ chồng Shark Bình và Đào Lan Hương thì cộng đồng mạng không quên đỗ dồn sự chú ý vào động thái hiện tại của nữ diễn viên Phương Oanh. Ngau sau khi người tình công bố đã ly hôn vợ, dân tình phát hiện Phương Oanh chia sẻ dòng trạng thái mới:  "Lẩu art thật sự, lại còn siêu siêu ngon". Nhiều người suy đoán rằng đây có thể là hình cô chụp tại một nhà hàng Đài Loan trong chuyến đi du lịch cùng Shark Bình và hai nhóc tỳ trong dịp lễ vừa qua. 

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý - Ảnh 2
Bức ảnh Phương Oanh đăng tải trước hành động tuyên bố ly hôn của người tình 

Đây có thể là hình ảnh khi cô check in tại một nhà hàng ở Đài Loan trong chuyến đi du lịch cùng Shark Bình và 2 nhóc tỳ vào dịp lễ vừa qua. 

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý - Ảnh 3
Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp hẹn hò 

Trước đó, với tư cách là một người yêu công khai của nữ diễn viên Shark Bình cũng vào cuộc bênh vực Phương Oanh khi cô phải nhận lấy nhiều ''gạch đá'' từ dư luận. 

Nữ diễn viên Phương Oanh trong suốt hơn nửa năm không ngày nào cô lại không nhận được sự bàn tán và ''búa rìu'' dư luận. Tuy nhiên cô từng chia sẻ với truyền thông việc mình và Shark Bình là xuất phát  từ tình yêu thật sự, cô không hề hối hận vì đã yêu nam doanh nhận và còn coi đây là một kiếp nạn cần phải vượt qua mới có được hạnh phúc. 

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý - Ảnh 4
Phương Oanh cho rằng yêu Shark Bình là một kiếp nạn cần phải trải qua
Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân

Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân

Qua thông báo, Shark Bình cũng bày tỏ mong muốn sẽ chấm dứt các drama xung quanh đời sống riêng tư của mình và Phương Oanh trong suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 30 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 46 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43