Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý

Vừa qua cặp đôi doanh nhân và diễn viên Shark Bình và Phương Oanh đã làm tốn không ít giấy mức của giới truyền thông. Mới đây Shark Bình đã công bố mình đã hoàn thành thủ tục ly hôn vợ và sau đó Phương Oanh có động thái khiến dân tình chú ý.
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Sau một thời gian vướng nhiều ồn ào từ chuyện tình cảm với diễn viên Phương Oanh, tối ngày 9/5 doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chính thức thông báo đến với truyền thông báo chí rằng hiện anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ và cũng đã phân chia tài sản rõ ràng: ''Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của Toà án nhân dân quận Hà Đông''
Mọi sự chú ý lúc này ngoài dồn vào hai vợ chồng Shark Bình và Đào Lan Hương thì cộng đồng mạng không quên đỗ dồn sự chú ý vào động thái hiện tại của nữ diễn viên Phương Oanh. Ngau sau khi người tình công bố đã ly hôn vợ, dân tình phát hiện Phương Oanh chia sẻ dòng trạng thái mới: "Lẩu art thật sự, lại còn siêu siêu ngon". Nhiều người suy đoán rằng đây có thể là hình cô chụp tại một nhà hàng Đài Loan trong chuyến đi du lịch cùng Shark Bình và hai nhóc tỳ trong dịp lễ vừa qua.
Đây có thể là hình ảnh khi cô check in tại một nhà hàng ở Đài Loan trong chuyến đi du lịch cùng Shark Bình và 2 nhóc tỳ vào dịp lễ vừa qua.
Trước đó, với tư cách là một người yêu công khai của nữ diễn viên Shark Bình cũng vào cuộc bênh vực Phương Oanh khi cô phải nhận lấy nhiều ''gạch đá'' từ dư luận.
Nữ diễn viên Phương Oanh trong suốt hơn nửa năm không ngày nào cô lại không nhận được sự bàn tán và ''búa rìu'' dư luận. Tuy nhiên cô từng chia sẻ với truyền thông việc mình và Shark Bình là xuất phát từ tình yêu thật sự, cô không hề hối hận vì đã yêu nam doanh nhận và còn coi đây là một kiếp nạn cần phải vượt qua mới có được hạnh phúc.