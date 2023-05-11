Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý

Sau một thời gian vướng nhiều ồn ào từ chuyện tình cảm với diễn viên Phương Oanh, tối ngày 9/5 doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chính thức thông báo đến với truyền thông báo chí rằng hiện anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ và cũng đã phân chia tài sản rõ ràng: ''Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của Toà án nhân dân quận Hà Đông''

Shark Bình công bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương.

Mọi sự chú ý lúc này ngoài dồn vào hai vợ chồng Shark Bình và Đào Lan Hương thì cộng đồng mạng không quên đỗ dồn sự chú ý vào động thái hiện tại của nữ diễn viên Phương Oanh. Ngau sau khi người tình công bố đã ly hôn vợ, dân tình phát hiện Phương Oanh chia sẻ dòng trạng thái mới: "Lẩu art thật sự, lại còn siêu siêu ngon". Nhiều người suy đoán rằng đây có thể là hình cô chụp tại một nhà hàng Đài Loan trong chuyến đi du lịch cùng Shark Bình và hai nhóc tỳ trong dịp lễ vừa qua.