Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào!

Thời trang 15/11/2022 03:06

Mỗi khi diện trang phục đi tập, Kỳ Duyên đều khoe vòng eo con kiến nổi rõ cơ bụng số 11 và lườn eo quyến rũ khiến nhiều người lầm tưởng cô đã thực hiện phương pháp rút xương sườn.

Vài năm trở lại đây, Kỳ Duyên cực kỳ chăm "độ" dáng, cô thường xuyên khoe hình ảnh ở phòng tập, cũng từ đây, dân tình phát hiện nàng Hậu này hiếm khi mặc trùng đồ tập. Không những thế, những bộ trang phục tập gym của Kỳ Duyên còn rất đẹp mắt và mang lại hiệu quả tôn dáng cao. Nhiều fan cho rằng, Kỳ Duyên rất xứng với danh hiệu "bà hoàng thời trang phòng gym".

 Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 1

Cô nàng thường chọn những item như bra thể thao, croptop kết hợp với quần shorts, quần jogger và quần jeans... vừa phù hợp cho việc tập luyện vừa thời trang.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 2

Những bộ cánh thể thao của Kỳ Duyên luôn khoe khéo vòng eo cực phẩm.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 3

Kết hợp bra với quần short là công thức quen thuộc của Kỳ Duyên. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 4

Kỳ Duyên hiếm khi mặc trùng trang phục. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 5

Trên trang cá nhân, nàng Hậu cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tay xách nách mang khi đi mua sắm trang phục thể thao khiến ai nấy đều trầm trồ.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 6

Kỳ Duyên khoe ảnh đi mua sắm đồ tập thể thao mà như đi buôn.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 7

Nàng Hậu không tiếc tiền tậu về những set đồ thể thao xịn sò. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 8

Mạnh tay chi tiền mua sắm nên Kỳ Duyên hiếm khi mặc trùng đồ tập.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 9

Khi diện trang phục đi tập, Kỳ Duyên đều khoe vòng eo con kiến nổi rõ cơ bụng số 11 và lườn eo quyến rũ khiến nhiều người lầm tưởng cô đã thực hiện phương pháp rút xương sườn.

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 10

Vòng eo 59 săn chắc, quyến rũ của Kỳ Duyên khiến bao người phải xuýt xoa. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 11

Kỳ Duyên bị nghi rút xương sườn nhưng thực tế đây là thành quả chăm chỉ tập luyện của cô. 

Nói chi tiết hơn về những bài tập mỗi khi đi gym, Kỳ Duyên cho hay: "Bình thường Duyên chạy ở tốc độ 8.0, mỗi lần chạy từ 10-12 phút. Sau đó sẽ đi bộ từ 3-5 phút và bắt đầu chạy tiếp. Và mình cứ làm liên tục như thế để ra mồ hôi. Sau khoảng 45 phút thì Duyên sẽ ngừng quá trình Cardio của mình".

Tiếp lời, Kỳ Duyên chia sẻ: "Và trong suốt quá trình chạy sẽ không chạy dốc, độ dốc luôn để ở mức 0.0, chủ yếu là chạy nhanh và chạy bền. Thì khi chạy như vậy, tất cả những phần trên cơ thể như bắp tay, bụng, đùi, chân sẽ nhỏ đi. Bên cạnh chạy Duyên còn tập thêm những bài tập khác như Squat mông, đạp co gối, tập bụng, tập bụng dưới, kéo dây gập người với tạ tùy theo sức".

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 12

Kỳ Duyên kiên trì tập luyện đều đặn để vóc dáng luôn săn chắc. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 13

Chạy bộ trên máy là bài tập không thể thiếu với Kỳ Duyên. 

Choáng ngợp với bộ sưu tập thời trang đi tập gym của hoa hậu Kỳ Duyên, netizen soi ra nàng hậu chưa từng diện trùng bộ nào! - Ảnh 14

Trước đây, Kỳ Duyên từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát khiến cô trở nên kém tự tin. Nhưng kể từ khi giãn cách vì dịch, Kỳ Duyên thấu hiểu thể dục thể thao rất quan trọng, vừa giúp nâng cao sức khỏe vừa đẹp dáng. Có thể thấy, để sở hữu vóc dáng như hiện nay, Kỳ Duyên đã phải nỗ lực rất nhiều. 

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Từ khóa:   thời trang Hoa hậu Kỳ Duyên Kỳ Duyên đồ tập gym

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