Mùa đông gần kề, mau sửa ngay 5 lỗi chọn áo len khiến các cô nàng mũm mĩm trông béo hơn

Áo len dáng ngắn là món đồ vô cùng sành điệu mà bất kỳ cô nàng nào cũng muốn diện vào mùa lạnh. Tuy nhiên, không phải vóc dáng nào cũng có thể diện kiểu áo này một cách chuẩn chỉnh và hoàn hảo. Với các cô nàng có thân hình mũm mĩm, áo len dáng ngắn rất dễ làm lộ nhược điểm trên cơ thể. Chiều dài áo khiến vòng 2 của bạn trông kém thon hơn, nếu chọn những kiểu áo dáng rộng còn có thể làm lộ da thịt tạo cảm giác kém chỉn chu và tinh tế trong mắt mọi người. Lựa chọn phù hợp nhất cho chị em là các mẫu áo len có chiều dài ngang hông để vừa tiện lợi trong các hoạt động hàng ngày mà không khiến vóc dáng của bạn trở nên thô kệch.

Nhiều chị em chọn mua những chiếc áo len dáng rộng để diện vào mùa lạnh vì sự thoải mái mà chúng mang lại. Thế nhưng, kiểu áo này lại là một điểm trừ cho tổng thể vóc dáng của bạn, đặc biệt là những nàng có thân hình quá khổ.

Áo len rộng sẽ khiến bạn trông mũm mĩm hơn, tạo cảm giác eo và cánh tay to hơn bình thường. Nếu diện thêm nhiều áo bên trong càng làm vóc dáng trở nên tròn trịa và có phần thô kệch. Vì vậy, bạn nên thay thế kiểu áo len này với các mẫu áo vừa vặn, không quá rộng hay quá ôm sát vào cơ thể.

Áo len thừng

Tương tự như áo len rộng, áo vặn thừng cũng là món đồ mà các nàng mũm mĩm nên ''thanh lý'' ngay. Những sợi len to, dày cộp sẽ làm cho tổng thể vóc dáng trông đồ sộ và béo hơn nhiều. Không những vậy, những chi tiết len quá lớn còn khiến việc kết hợp trang phục trở nên khó khăn. Lựa chọn tốt nhất cho các nàng sở hữu thân hình tròn trịa là áo len sợi nhỏ, ít chi tiết móc nối tạo kiểu.

Áo len hoạ tiết to bản

Họa tiết trên trang phục cũng là yếu tố quyết định đến tổng thể vẻ ngoài của bạn. Các mẫu áo len với họa tiết to có thể trông độc đáo và nổi bật nhưng chúng lại là nguyên nhân ''dìm dáng'' mà chị em nên tránh xa. Kiểu áo này sẽ càng làm lộ những nhược điểm trên cơ thể như tay to, eo kém thon hoặc khiến bạn trở nên quê kiểng và kém tinh tế. Bạn nên đầu tư cho các mẫu áo len có họa tiết nhỏ như chấm bi, hoa nhí hoặc tìm mua những mẫu áo kẻ ngang để tạo hiệu ứng cơ thể gầy và mảnh mai hơn.

Áo len sáng màu

Một lưu ý hết sức quan trọng mà các nàng ''chubby'' nên lưu ý, đó chính là tránh xa các tông màu quá nổi bật khi chọn mua quần áo. Màu càng sáng thì càng làm lộ rõ khuyết điểm vóc dáng, thậm chí nếu không lựa chọn đúng tông màu phù hợp còn khiến làn da của bạn bị xỉn màu, sạm đen và kém thu hút. Vào mùa lạnh, chị em nên lựa chọn áo len tối màu hoặc có tông màu trung tính để vừa dễ phối đồ lại có thể hạn chế các tình huống trớ trêu nêu trên.