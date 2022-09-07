Mách nhỏ 5 lỗi thời trang khiến vẻ ngoài của bạn trở nên THÔ KỆCH, thiếu tinh tế trong mắt người khác

Những bộ đồ với nhiều chi tiết rườm rà không chỉ rối mắt mà còn khiến cơ thể bạn sồ sề hẳn ra so với thực tế. Hơn nữa, quần áo diêm dúa còn rất tốn thời gian để làm sạch hay giữ nó luôn đẹp, mới. Vì vậy, tốt nhất nên mặc những gì đơn giản nhất nhưng vẫn thanh lịch.

Tiêu chí của cái đẹp luôn phải là đơn giản và sang trọng. Bạn luôn muốn mọi người chú ý tới khuôn mặt khả ái của mình chứ không phải bị phân tâm bởi bông tai, vòng tay, dây chuyền hoặc bất cứ món đồ phụ kiện nào khác. Có thể bạn là người yêu thích và sở hữu nhiều món đồ trang sức nhưng điều đó không có ý nghĩa là bạn phải đeo tất cả chúng cùng một lúc.

3. Mặc trang phục không hợp với hình dáng cơ thể

Nếu cơ thể bạn cong và ngắn nên tránh mặc quần ống rộng hoặc váy quá dài. Chúng sẽ khiến bạn trở nên thấp và xấu xí hơn. Nếu bạn mặc quần dài, hãy chọn những chiếc không quá dài và tốt nhất là dài qua đầu gối một chút.

Quần ống rộng chỉ phù hợp với những người có thân hình tam giác, gầy và cao. Với những người có thân hình quả lê thì nên chọn những kiểu trang phục ngắn, tạo điểm nhấn ở eo bằng cách thắt đai. Nó sẽ khiến cơ thể bạn trông cân đối hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Phấn nền giữa mặt và cổ không cân xứng

Nếu bạn đã từng dành thời gian trang điểm nhưng sau đó nhận ra rằng khuôn mặt của bạn có tone màu khác với cổ, thì bạn không hề đơn độc! Khi dùng kem nền, bạn phải luôn nhớ quét kem nền ở nhiều vị trí: dọc theo quai hàm, chính giữa khuôn mặt, cổ và ngực. Thói quen trang điểm của bạn nên luôn kết hợp việc trộn kem nền từ dưới lên trên, dưới xương hàm đến cổ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn mặc theo phong cách không phải gu của bạn

Cách chúng ta ăn mặc không chỉ đơn giản là lựa chọn quần áo và màu sắc: chúng ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận về bản thân và cách chúng ta thể hiện cá tính của mình mỗi ngày. Điều này giải thích tại sao chúng ta cảm thấy rất khác biệt và không thoải mái khi mặc thứ mà bình thường chúng ta không thích mặc. Một bộ trang phục có thể khiến bạn của bạn thật hoàn hảo, nhưng bộ trang phục khác có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái và đó hoàn toàn không phải là năng lượng mà bạn muốn show ra cho thế giới.

Hãy thoải mái lựa chọn màu sắc, hoa văn và kiểu dáng quần áo nhưng hãy cố gắng giữ phong cách của bạn, có thể là một cách hay để thêm gia vị cho trang phục của bạn khi bạn muốn thử một cái gì đó khác biệt.