Mùa thu năm nay bỏ ngay 4 mẫu áo này, có như thế chị em mới tránh được nguy cơ mặc xấu

Đừng để phong cách thời trang của bản thân "dậm chân tại chỗ", thậm chí "tuột dốc không phanh" với những mẫu áo dưới đây.
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Khi gần bước sang mùa thu se lạnh, chị em sẽ có xu hướng sắm sửa thêm cho tủ đồ những món thời trang mới, nhằm F5 phong cách. Vì áo sẽ là item đầu tiên thu vào tầm mắt người đối diện, nên chị em càng lựa chọn khéo léo món thời trang này bao nhiêu, style lại càng ấn tượng bấy nhiêu. Một chiếc áo lỗi mốt sẽ "phá hủy" cả set đồ, khiến chị em khó ghi điểm phong cách. Dưới đây là 4 kiểu áo mùa thu đã không còn sành điệu, chị em thấy thì tốt nhất đừng mua nhé!
Áo blouse quá diêm dúa, nhiều chi tiết
Vài năm trước, những mẫu áo blouse điệu đà có thể là mốt. Tuy nhiên ở hiện tại, xu hướng đã thay đổi. Những mẫu áo có quá nhiều chi tiết bèo nhún, xếp ly đã không còn được ưa chuộng. Item này khiến set đồ trông rối mắt, kém sành điệu, thậm chí có thể cộng tuổi cho người diện. Tất nhiên, chị em vẫn có thể tạo nên các outfit nữ tính, kiêu kỳ với áo blouse điệu. Nhưng thay vì chọn phiên bản quá diêm dúa, hãy ưu tiên áo tay bồng, nhấn nhá chi tiết bèo nhún vừa phải. Như thế, vẻ ngoài của chị em sẽ có được nét sang chảnh, duyên dáng mà không hóa sến sẩm. Lựa chọn này cũng dễ mix đồ hơn, ngay cả nàng vụng về cũng có thể tạo nên các set trang phục sành điệu.
Áo sơ mi chiết eo
Áo sơ mi được coi là món thời trang phải có trong tủ đồ mùa thu. Dẫu item này rất thanh lịch, nhưng cũng có thể khiến chị em mất điểm phong cách nếu không lựa chọn khéo. Nhiều nàng sẽ không để ý rằng, áo sơ mi có chi tiết chiết eo tuy nữ tính, mềm mại, nhưng lại khiến vẻ ngoài trông kém sành điệu đi. Nói cách khác, áo sơ mi chiết eo đã không còn hợp mốt, chị em đừng nên "rút ví" cho item này. Áo sơ mi oversized sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều. Kiểu áo này mang đến sự trẻ trung, phong cách mà không cần cố. Chưa kể, áo sơ mi oversized vẫn đảm bảo sự thanh lịch, lý tưởng để diện từ công sở ra phố.
Áo blazer không cổ
Công cuộc shopping dịp vào thu không nên thiếu đi một chiếc áo blazer. Item này chính là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu, sang xịn mịn. Dẫu vậy, chị em cũng không nên "nhắm mắt chọn bừa" khi shopping áo blazer. Có một số phiên bản, điển hình như blazer chiết eo, không cổ là thứ chị em nên cho vào danh sách đen, diện lên rất "dừ" và lỗi mốt. Để chắc chắn có được vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại, chị em nên đầu tư cho áo blazer oversized, cổ bẻ. Kiểu áo này diện lên cũng rất trẻ trung, và không khó để mix được những outfit chuẩn sành điệu.
Áo cổ đổ
Áo cổ đổ không xấu nhưng chị em vẫn cần cân nhắc trước khi sắm về. Đặc biệt là với mẫu áo có thiết kế rối mắt, vẻ ngoài của chị em chẳng những không toát lên sự sành điệu mà còn trở nên "dừ" hơn. Xu hướng của năm 2022 không phải là áo cổ đổ, thay vào đó là các mẫu áo cổ vuông, cổ tròn hoặc cổ chữ V hiện đại, sang chảnh. Trong trường hợp chị em chọn áo cổ chữ V, vóc dáng còn được tạo hiệu ứng thanh mảnh, mi nhon hơn.