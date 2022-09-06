Mùa thu năm nay bỏ ngay 4 mẫu áo này, có như thế chị em mới tránh được nguy cơ mặc xấu

Khi gần bước sang mùa thu se lạnh, chị em sẽ có xu hướng sắm sửa thêm cho tủ đồ những món thời trang mới, nhằm F5 phong cách. Vì áo sẽ là item đầu tiên thu vào tầm mắt người đối diện, nên chị em càng lựa chọn khéo léo món thời trang này bao nhiêu, style lại càng ấn tượng bấy nhiêu. Một chiếc áo lỗi mốt sẽ "phá hủy" cả set đồ, khiến chị em khó ghi điểm phong cách. Dưới đây là 4 kiểu áo mùa thu đã không còn sành điệu, chị em thấy thì tốt nhất đừng mua nhé!

Áo blouse quá diêm dúa, nhiều chi tiết

Vài năm trước, những mẫu áo blouse điệu đà có thể là mốt. Tuy nhiên ở hiện tại, xu hướng đã thay đổi. Những mẫu áo có quá nhiều chi tiết bèo nhún, xếp ly đã không còn được ưa chuộng. Item này khiến set đồ trông rối mắt, kém sành điệu, thậm chí có thể cộng tuổi cho người diện. Tất nhiên, chị em vẫn có thể tạo nên các outfit nữ tính, kiêu kỳ với áo blouse điệu. Nhưng thay vì chọn phiên bản quá diêm dúa, hãy ưu tiên áo tay bồng, nhấn nhá chi tiết bèo nhún vừa phải. Như thế, vẻ ngoài của chị em sẽ có được nét sang chảnh, duyên dáng mà không hóa sến sẩm. Lựa chọn này cũng dễ mix đồ hơn, ngay cả nàng vụng về cũng có thể tạo nên các set trang phục sành điệu.